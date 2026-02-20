Операція "Енігма 2.0": Молдова заарештувала трьох агентів РФ, які готували замовні вбивства в Україні

Трьох із чотирьох осіб, затриманих у Молдові у справі про підготовку серії вбивств в Україні на замовлення спецслужб РФ, помістили під попередній арешт на 30 діб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker, про це повідомила прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та в особливих справах Молдови.

Що відомо?

Суд Кишинева сектору Чекани схвалив запит прокурорів про арешт трьох підозрюваних. Серед них –– ймовірний організатор схеми, який, як стверджують правоохоронці, діяв за вказівкою російських спецслужб.

Ще один затриманий лишається під слідством. Прокуратура продовжує розслідування.

Як прокуратура окремо повідомила на своєму сайті, цілями замовних вбивств були відомий журналіст, включений в Росії до списку "екстремістів" і оголошений в розшук, один із керівників стратегічного державного підприємства, діючі військовослужбовці Головного управління розвідки Міністерства оборони України, включаючи бійців Іноземного легіону.

В обмін на виконання вбивств виконавці мали отримати винагороду на електронні гаманці від організатора злочинного угруповання.

Операція "Енігма 2.0"

20 лютого 2026 року стало відомо, що Нацполіція та СБУ спільно із правоохоронцями Молдови провели операцію та зірвали спроби російських спецслужб здійснити серію замовних вбивств в Україні.

