УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6811 відвідувач онлайн
Новини замах на вбивство
1 906 9

Операція "Енігма 2.0": Молдова заарештувала трьох агентів РФ, які готували замовні вбивства в Україні

РФ готувала резонансні вбивства в Україні: подробиці від СБУ

Трьох із чотирьох осіб, затриманих у Молдові у справі про підготовку серії вбивств в Україні на замовлення спецслужб РФ, помістили під попередній арешт на 30 діб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker, про це повідомила прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та в особливих справах Молдови.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Суд Кишинева сектору Чекани схвалив запит прокурорів про арешт трьох підозрюваних. Серед них –– ймовірний організатор схеми, який, як стверджують правоохоронці, діяв за вказівкою російських спецслужб.

Ще один затриманий лишається під слідством. Прокуратура продовжує розслідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія планувала вбити журналіста Гордона, але Україна та Молдова затримала виконавців, - BBC

Як прокуратура окремо повідомила на своєму сайті, цілями замовних вбивств були відомий журналіст, включений в Росії до списку "екстремістів" і оголошений в розшук, один із керівників стратегічного державного підприємства, діючі військовослужбовці Головного управління розвідки Міністерства оборони України, включаючи бійців Іноземного легіону.

В обмін на виконання вбивств виконавці мали отримати винагороду на електронні гаманці від організатора злочинного угруповання.

Операція "Енігма 2.0"

  • 20 лютого 2026 року стало відомо, що Нацполіція та СБУ спільно із правоохоронцями Молдови провели операцію та зірвали спроби російських спецслужб здійснити серію замовних вбивств в Україні.

Також читайте: Мобілізований, який пішов у СЗЧ, планував убити посадовця держустанови у Кропивницькому, - СБУ. ФОТО

Автор: 

арешт (2506) Молдова (2191) замах (605) суд (11917)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони хотіли вбити бубочку? Та як вони сміли?!
показати весь коментар
20.02.2026 20:17 Відповісти
Їм терміново потрібен фахівець в галузі права, цікаво хто з 2, андрій чи старшой лєйтенант іван б?
показати весь коментар
20.02.2026 20:23 Відповісти
Коли хочуть відволікти увагу суспільства, на поверхню викладають усіляку йухню.
показати весь коментар
20.02.2026 20:20 Відповісти
🤡🤡🤡
показати весь коментар
20.02.2026 20:21 Відповісти
Це отак Молдова відповіла на викрадення зеленським, судді Чаусова???
показати весь коментар
20.02.2026 20:29 Відповісти
Ракову пухлину Придністров'я має бути ліквідовано
показати весь коментар
20.02.2026 20:54 Відповісти
Я помітив коли десь на горизонті насувається дупа, то в новинах купа супер пупер замахів, спецоперацій, спогадів про вдалі операції за царя панька. Короче знач щось суне не добре.🤔
показати весь коментар
20.02.2026 21:05 Відповісти
Навесні касапи готують сили для наступу,про це пишуть зах.видання.
Чи готують якісь заходи до оборони,чи не звертають уваги-невідомо.Та переводять стрілки на різні дрібні операції по затриманню завербованих через телеграм,та транслюють байки від зе,а поважні експерти в унісон вторять йому по телевізору.
показати весь коментар
20.02.2026 21:59 Відповісти
Це ті, хто готував замах на Гордона?
показати весь коментар
20.02.2026 21:28 Відповісти
 
 