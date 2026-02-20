РФ готувала серію вбивств відомих українських журналістів, військових і діячів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ спільно з Нацполіцією та правоохоронцями Молдови провели операцію та зірвали спробу РФ здійснити серію замовних вбивств в Україні.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Спецоперація правоохоронців мала кодову назву "Енігма 2.0". В Україні та Молдові вдалося нейтралізувати оперативно-бойову групу РФ, що мала вбити відомих осіб в Україні.

Цілі ворога

"Цілями" РФ були: українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові Головного управління розвідки Міноборони, зокрема бійці Іноземного легіону ГУР МО.

Фігуранти розробляли різні варіанти замахів: від розстрілів "впритул" до підриву автомобілів. За вчинення вбивств російські спецслужбісти обіцяли винагороду до 100 тисяч доларів США, залежно від статусу особи.

Затримання

"За результатами спільних дій затримано керівника (резидента) ворожого осередку – 34-річного рецидивіста з Молдови, двох його агентів, їхніх спільників з України, ЄС та невизнаного Придністров’я.

Як встановило розслідування, головний фігурант був завербований російськими спецслужбістами, коли відбував покарання в російській тюрмі. Після відбуття терміну покарання його відправили до Молдови для формування агентурно-бойової групи під контролем рф.

До її складу резидент підбирав "однодумців" з прокремлівськими поглядами, насамперед серед осіб з військовим досвідом", - йдеться в повідомленні.







Після цього агентів розподіляли на групи. Перша з них - відстежувала місця перебування та розпорядок дня потенційних жертв, друга – "кілери", які мали здійснити замовні вбивства.

Далі російську агентуру перекидали в Україну під виглядом туристів, а потім розосереджували по орендованих оселях у різних регіонах нашої держави.

Відомо, що агенти перебували на постійному зв’язку з резидентом, а гроші на підготовку замахів отримували через криптогаманці та банківські картки зарубіжних фінустанов.

Щоб стежити за "цілями", агенти прикидалися кур’єрами сервісів доставки, які здійснювали фото-, відеофіксацію об’єктів замаху, позначали їхні геолокації на гугл-картах і "звітували" резиденту.

Спецслужби РФ сподівалися використати резонансні вбивства для поширення панічних настроїв та дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні.

Під час обшуків у затриманих вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, бойові гранати та засоби зв’язку.









Наразі фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до умисного вбивства на замовлення);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій керівника та учасників ворожого осередку.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними Нацполіції, за вбивства однієї з осіб росіяни пропонували $100 тис. Сума залежала від відомості та впливовості потенційної жертви.

"Достеменно встановлено, що серед осіб, яких планували ліквідувати – відомий журналіст, внесений на росії до списку "екстремістів" та оголошений у розшук, один із керівників державного стратегічного підприємства, чинні військовослужбовці Головного управління розвідки Міноборони України, у томі числі бійці Іноземного Легіону ГУР, ССО, а також громадський активіст, вихідця з РФ, що зайняв проукраїнську позицію", - розповіли правоохоронці.

За словами генпрокурора Кравченка, однією із жертв мав стати представник з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ, заступник Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

В Україні затримано 7 осіб. Паралельно невідкладні слідчі дії проводилися на території Молдови, де затримано ще 3 осіб − зокрема організатора мережі та двох його спільників.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що поліція Молдови та українські правоохоронці спільно розслідують підготовку фізичної ліквідації кількох публічних осіб в Україні.

