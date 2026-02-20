РФ готувала серію вбивств відомих українських журналістів, військових і діячів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ спільно з Нацполіцією та правоохоронцями Молдови провели операцію та зірвали спробу РФ здійснити серію замовних вбивств в Україні.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Спецоперація правоохоронців мала кодову назву "Енігма 2.0". В Україні та Молдові вдалося нейтралізувати оперативно-бойову групу РФ, що мала вбити відомих осіб в Україні.

Цілі ворога

"Цілями" РФ були: українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові Головного управління розвідки Міноборони, зокрема бійці Іноземного легіону ГУР МО.

Фігуранти розробляли різні варіанти замахів: від розстрілів "впритул" до підриву автомобілів. За вчинення вбивств російські спецслужбісти обіцяли винагороду до 100 тисяч доларів США, залежно від статусу особи.

Затримання

"За результатами спільних дій затримано керівника (резидента) ворожого осередку – 34-річного рецидивіста з Молдови, двох його агентів, їхніх спільників з України, ЄС та невизнаного Придністров’я.

Як встановило розслідування, головний фігурант був завербований російськими спецслужбістами, коли відбував покарання в російській тюрмі. Після відбуття терміну покарання його відправили до Молдови для формування агентурно-бойової групи під контролем рф.

До її складу резидент підбирав "однодумців" з прокремлівськими поглядами, насамперед серед осіб з військовим досвідом", - йдеться в повідомленні.

Після цього агентів розподіляли на групи. Перша з них - відстежувала місця перебування та розпорядок дня потенційних жертв, друга – "кілери", які мали здійснити замовні вбивства.

Далі російську агентуру перекидали в Україну під виглядом туристів, а потім розосереджували по орендованих оселях у різних регіонах нашої держави.

Відомо, що агенти перебували на постійному зв’язку з резидентом, а гроші на підготовку замахів отримували через криптогаманці та банківські картки зарубіжних фінустанов.

Щоб стежити за "цілями", агенти прикидалися кур’єрами сервісів доставки, які здійснювали фото-, відеофіксацію об’єктів замаху, позначали їхні геолокації на гугл-картах і "звітували" резиденту.

Спецслужби РФ сподівалися використати резонансні вбивства для поширення панічних настроїв та дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні.

Під час обшуків у затриманих вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, бойові гранати та засоби зв’язку.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до умисного вбивства на замовлення);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій керівника та учасників ворожого осередку.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними Нацполіції, за вбивства однієї з осіб росіяни пропонували $100 тис. Сума залежала від відомості та впливовості потенційної жертви.

"Достеменно встановлено, що серед осіб, яких планували ліквідувати – відомий журналіст, внесений на росії до списку "екстремістів" та оголошений у розшук, один із керівників державного стратегічного підприємства, чинні військовослужбовці Головного управління розвідки Міноборони України, у томі числі бійці Іноземного Легіону ГУР, ССО, а також громадський активіст, вихідця з РФ, що зайняв проукраїнську позицію", - розповіли правоохоронці.

За словами генпрокурора Кравченка, однією із жертв мав стати представник з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ, заступник Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

В Україні затримано 7 осіб. Паралельно невідкладні слідчі дії проводилися на території Молдови, де затримано ще 3 осіб − зокрема організатора мережі та двох його спільників.

Що передувало?

Топ коментарі
+38
А хто влаштував напад на кабінет Залужного в 22-му, прикриваючись фількиною грамотою про обшук стрип-клубу? СБУ вже розслідувало цей злочин проти обороноздатності держави? Чому ні?
І взагалі, з якого переляку СБУ вирішило направити спецпідрозділ, щоб заглянути в трусики стриптизерам, бімбу там шукали? І хто їм це наказав зробити?
20.02.2026 10:35 Відповісти
+28
Ці спогади вилізли після того, як голобородько знову почав обливати брудом Генерала. Ця перелякана істота панічно боїться втратити владу, це слід нарешті зрозуміти всім. І єдина перешкода між ним і збереженням влади- Генерал.
20.02.2026 10:47 Відповісти
+20
Участь або дивна «бездіяльність» керівників СБУ в організованих убивствах саме в Україні, Патріотів України, В. Чорновола, Г. Гонгадзе, Сашка Білого, А. Парубія,… говорить про повне підпорядкування цих керовників СБУ, структурам фсб ******!!
20.02.2026 10:58 Відповісти
мабуть знову хотіли зе кастетом їб@нути
20.02.2026 11:45 Відповісти
Скоти Богом обіжені Ухилянти ти Двічі(((. Малюють собі "резонансні" справи з підставими тєрпілами-наркоманами-алкоголіками-малолітками. НЕ ВІРЮ!!!
І не путайте з СБУ НАМБЕР ВАН - яка воює.
20.02.2026 13:29 Відповісти
Ну звичайно ж всі агенти носять при собі,або зберігають у місці проживання удостоверенія))).Так само орки знаходили візитки Яроша.Зелений цирк.
20.02.2026 13:36 Відповісти
головне, що москалі вбивство зеленого щось ніяк не можуть організувати...
а всякі там активісти, парубії, фаріони і прості українці, то діло десяте....
20.02.2026 13:52 Відповісти
Какие вы клоуны. Просто цырк уехал а вы остались.
20.02.2026 14:45 Відповісти
Так, Так убили мене синок. кау ж локшину вігають звичайним людям. за лохів тримають
20.02.2026 17:45 Відповісти
Черговий приклад свідомої демонізації, контрольованими владою ЗМІ, саме КНЗ. Влада робить все аби у свідомості пересічного громадянина КНЗ асоціювалася не із самозахистом та безпекою, а виключно зі злочином. Натомість у той же час "нагороджує" КНЗ відвертих злочинців. Цензору.нет зараховане злягання з мусорами у прагненні розбудови кастового суспільства. Гадаєте що отримаєте за це від них т.з. "нагородну" КНЗ?
20.02.2026 17:46 Відповісти
УСЮ барберЖопну простигосподислюжбу СБУ2 - на підвищення профрівня до всранського в його штурмові батальйони.
Слава СБУ намбер 1
20.02.2026 20:05 Відповісти
СБУ надо поменять " спичрайтеров" , потому что такой бред могут писать только сценаристы " 95 квартала" или " побратимы" из ФСБ. Это всё из серии 1001 покушения на президента.🤡🤡🤡🤡🤡
21.02.2026 08:49 Відповісти
вколоти їй палець
26.02.2026 20:22 Відповісти
