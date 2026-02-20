РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10355 посетителей онлайн
Новости покушение на убийство
4 614 49

РФ готовила серию убийств известных украинских журналистов, военных и деятелей, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ совместно с Нацполицией и правоохранителями Молдовы провели операцию и сорвали попытку РФ осуществить серию заказных убийств в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Спецоперация правоохранителей имела кодовое название "Энигма 2.0". В Украине и Молдове удалось нейтрализовать оперативно-боевую группу РФ, которая должна была убить известных лиц в Украине.

Читайте также: По заданию врага изготавливала бомбы для терактов в Харькове: разоблачена 17-летняя агент ФСБ, - СБУ. ФОТО

Цели врага

"Целями" РФ были: украинские журналисты и общественные деятели, руководитель стратегического предприятия и военные Главного управления разведки Минобороны, в частности бойцы Иностранного легиона ГУР МО.

Фигуранты разрабатывали различные варианты покушений: от расстрелов "в упор" до подрыва автомобилей. За совершение убийств российские спецслужбы обещали вознаграждение до 100 тысяч долларов США, в зависимости от статуса лица.

Читайте также: Задержан агент РФ, который готовил новые удары по киевским ТЭС, - СБУ. ФОТО

Задержание

"По результатам совместных действий задержаны руководитель (резидент) вражеской ячейки – 34-летний рецидивист из Молдовы, два его агента, их сообщники из Украины, ЕС и непризнанного Приднестровья.

Как установило расследование, главный фигурант был завербован российскими спецслужбами, когда отбывал наказание в российской тюрьме. После отбытия срока наказания его отправили в Молдову для формирования агентурно-боевой группы под контролем РФ.

В ее состав резидент подбирал "единомышленников" с прокремлевскими взглядами, прежде всего среди лиц с военным опытом", - говорится в сообщении.

РФ готовила резонансные убийства в Украине: подробности от СБУ
РФ готовила резонансные убийства в Украине: подробности от СБУ
РФ готовила резонансные убийства в Украине: подробности от СБУ

Читайте: По материалам СБУ осуждены еще 5 предателей, воевавших против Сил обороны Украины

После этого агентов распределяли по группам. Первая из них - отслеживала места пребывания и распорядок дня потенциальных жертв, вторая - "киллеры", которые должны были совершить заказные убийства.

Далее российскую агентуру перебрасывали в Украину под видом туристов, а затем рассредоточивали по арендованным жилищам в разных регионах нашего государства.

Известно, что агенты находились на постоянной связи с резидентом, а деньги на подготовку покушений получали через криптокошельки и банковские карты зарубежных финучреждений.

Чтобы следить за "целями", агенты притворялись курьерами сервисов доставки, которые осуществляли фото-, видеофиксацию объектов покушения, отмечали их геолокации на гугл-картах и "отчитывались" перед резидентом.

Читайте также: Мобилизованный, который ушел в СОЧ, планировал убить чиновника госучреждения в Кропивницком, - СБУ. ФОТО

Спецслужбы РФ надеялись использовать резонансные убийства для распространения панических настроений и дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине.

Во время обысков у задержанных изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, боевые гранаты и средства связи.

РФ готовила резонансные убийства в Украине: подробности от СБУ
РФ готовила резонансные убийства в Украине: подробности от СБУ
РФ готовила резонансные убийства в Украине: подробности от СБУ
РФ готовила резонансные убийства в Украине: подробности от СБУ

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (подготовка к умышленному убийству по заказу);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий руководителя и участников вражеской ячейки.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По данным Нацполиции, за убийства одного из человек россияне предлагали $100 тыс. Сумма зависела от ведомости и влиятельности потенциальной жертвы.

"Достеменно установлено, что среди лиц, которых планировали ликвидировать - известный журналист, внесенный на россии в список "экстремистов" и объявленный в розыск, один из руководителей государственного стратегического предприятия, действующие военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, в том числе бойцы Иностранного Легиона ГУР, ССО, а также общественный активист, выходец из РФ, занявший проукраинскую позицию", - рассказали правоохранители.

По словам генпрокурора Кравченко, одной из жертв должен стать представитель по вопросам стратегической коммуникации ГУР МОУ, заместитель Председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

В Украине задержаны 7 человек. Параллельно безотлагательные следственные действия проводились на территории Молдовы, где задержаны еще 3 человека – в частности организатор сети и два его сообщника.

Читайте: За $12-18 тыс. предлагали поддельные документы или помогали бежать за границу: ликвидированы новые "уклонистские схемы", - СБУ. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Читайте также: Финансирует войну РФ: арестованы активы российского бизнесмена Зарубина в Украине на 50 млн грн, - СБУ

Автор: 

Молдова (375) покушение (127) СБУ (2794)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
А хто влаштував напад на кабінет Залужного в 22-му, прикриваючись фількиною грамотою про обшук стрип-клубу? СБУ вже розслідувало цей злочин проти обороноздатності держави? Чому ні?
І взагалі, з якого переляку СБУ вирішило направити спецпідрозділ, щоб заглянути в трусики стриптизерам, бімбу там шукали? І хто їм це наказав зробити?
показать весь комментарий
20.02.2026 10:35 Ответить
+10
Ці спогади вилізли після того, як голобородько знову почав обливати брудом Генерала. Ця перелякана істота панічно боїться втратити владу, це слід нарешті зрозуміти всім. І єдина перешкода між ним і збереженням влади- Генерал.
показать весь комментарий
20.02.2026 10:47 Ответить
+7
Участь або дивна «бездіяльність» керівників СБУ в організованих убивствах саме в Україні, Патріотів України, В. Чорновола, Г. Гонгадзе, Сашка Білого, А. Парубія,… говорить про повне підпорядкування цих керовників СБУ, структурам фсб ******!!
показать весь комментарий
20.02.2026 10:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Є в Україні такі "діячі" яких потрібно було ліквідувати.
показать весь комментарий
20.02.2026 10:28 Ответить
Участь або дивна «бездіяльність» керівників СБУ в організованих убивствах саме в Україні, Патріотів України, В. Чорновола, Г. Гонгадзе, Сашка Білого, А. Парубія,… говорить про повне підпорядкування цих керовників СБУ, структурам фсб ******!!
показать весь комментарий
20.02.2026 10:58 Ответить
А хто влаштував напад на кабінет Залужного в 22-му, прикриваючись фількиною грамотою про обшук стрип-клубу? СБУ вже розслідувало цей злочин проти обороноздатності держави? Чому ні?
І взагалі, з якого переляку СБУ вирішило направити спецпідрозділ, щоб заглянути в трусики стриптизерам, бімбу там шукали? І хто їм це наказав зробити?
показать весь комментарий
20.02.2026 10:35 Ответить
я вам раджу прочитати цю новину в оригіналі від усіх учасників цього дійства і задати питання чому ці ≪спогади≫ вийшли назовні саме зараз , майже через чотири роки . Ну це щоб бути об'єктивним в висновках .
показать весь комментарий
20.02.2026 10:43 Ответить
Ці спогади вилізли після того, як голобородько знову почав обливати брудом Генерала. Ця перелякана істота панічно боїться втратити владу, це слід нарешті зрозуміти всім. І єдина перешкода між ним і збереженням влади- Генерал.
показать весь комментарий
20.02.2026 10:47 Ответить
А навіщо був цей цирк з переводом у дипломатію і списанням з армії ? А де були озброєні полки воїнів на захист Генерала в той період ? І навіщо взагалі були ці обійми і фото для публіки ? Як можна було взагалі погодитись на відставку коли за тобою військо , народ , депутати ???????? Бо це все ПОЛІТИКА . Тут одна відповідь , навіть якщо ми замінемо персонажі .
показать весь комментарий
20.02.2026 11:03 Ответить
У мене немає відповіді на ці питання. Мабуть Залужний вирішив піти на компроміс з виродками після майже вдалого замаху на його життя. Ми ще колись дізнаємося, по чиїй наводці прилетіла та ракета до штабу, і як насправді вбили помічника Залужного - майора Частякова.
показать весь комментарий
20.02.2026 11:10 Ответить
це не цирк, і не політика ,а вимоги англійських спец.служб , які надали охорону і безпеку генералу
показать весь комментарий
20.02.2026 11:11 Ответить
...ви або антиукраїнський провокатор (чи то по-роботі, чи як розвага) або ідіот (корисний чи безкорисний)..
показать весь комментарий
20.02.2026 11:13 Ответить
а що мав тоді генерал робити? плюнути на Статут і долю України і розпочати другий фронт всередині воюючої країни? На це і розраховувала фсбешна шобла, яка переслідувала на генерала! І не забувайте, що крім цієї провокації був і прямий замах на генерала, який, на щастя, закінчився лише пораненням.
показать весь комментарий
20.02.2026 11:13 Ответить
так і пиши - нічого не треба змінювати, розкрадання і нищення України і українців йде успішно, інакше, як прийде Генерал, то нам гаплик! А то розвів тут "логічні" теревені.
показать весь комментарий
20.02.2026 11:18 Ответить
змінювати треба все , під саме коріння . Нажаль немає стільки паростків плодоносних щоб врожай був не порчений .
показать весь комментарий
20.02.2026 11:24 Ответить
Виколупайте непорчене у дивані!😁
показать весь комментарий
20.02.2026 11:31 Ответить
ви вже ?
показать весь комментарий
20.02.2026 11:47 Ответить
Я не шукаю "паростків плодоносних"!😜
показать весь комментарий
20.02.2026 11:53 Ответить
військовий спецназ був поруч із Генералом. Тільки через попередження Генерала про застосування спецназу та можливу бійню штурму та обшуку не було
цікаво, як списали цей обшук у службі, тобто його непроведення?
показать весь комментарий
20.02.2026 11:31 Ответить
Про "чому саме зараз?!!!" волають підОПешні пропагандони і "позитивні" блохєри ОПи.
Про обшук у Залужного в 2022, в присутності британських військових, розповідав Сергій Кривонос значно раніше.
показать весь комментарий
20.02.2026 11:13 Ответить
тут люди спілкуються , волаєте лише ви . А британці перші ДІЗНАЛИСЬ цю новину , а не були в тому стрипклубі який вже рік не працював . Питання . Ви уявляєте яка охорона в Головнокомандувача ЗСУ ?
показать весь комментарий
20.02.2026 11:29 Ответить
Охорона головкома і зупинила борзих шавок єрмака-зеленського і не дозволила провести обшук.
показать весь комментарий
20.02.2026 11:34 Ответить
а іноземці там були чи вони опісля дізналися про чп ?
показать весь комментарий
20.02.2026 11:42 Ответить
В той час в штабі Залужного були британські офіцери.
показать весь комментарий
20.02.2026 11:50 Ответить
були, у т.ч. іноземні бійці, які охороняли Західних спеців
показать весь комментарий
20.02.2026 11:51 Ответить
"Понад усе", про намагання знищити генерала відомо щонайменше пару років.
Зокрема, і про вояж сбушників.
Зараз зебанда зрадників і кривавих корупціонерів активізувала наїзди як на політичну перешкоду
другого зетуру.
показать весь комментарий
20.02.2026 11:28 Ответить
у Залужного є РЕПУТАЦІЯ , хай і не всіх вона до смаку і щоб Зеленський чи його оПа не писали , все це даремно .
показать весь комментарий
20.02.2026 11:34 Ответить
Вам не до смаку, тому і пишете?😉
показать весь комментарий
20.02.2026 11:49 Ответить
бачу що нічим , але все ж спробуйте зрозуміти , омериканець .
показать весь комментарий
20.02.2026 11:52 Ответить
за цей обшук генерал Кривонос у деталях розповів ще навесні 24-го у етері з Бориславом Березою, як і за ракетний удар по штабу Генералу та його поранення, якраз після звільнення Генерала з ЗСУ та ще до призначення послом
у той же час за цей обшук у етері з Березою розповідав генерал Марченко
це так, задля об'єктивності
показать весь комментарий
20.02.2026 11:29 Ответить
чому не сам Генерал і чому не в 22 році ?
показать весь комментарий
20.02.2026 11:31 Ответить
тоді він був на службі в ЗСУ
забули за заборону військовим виступати у ЗМІ під загрозою криміналу?
показать весь комментарий
20.02.2026 11:33 Ответить
ну да , а він взяв і злякався .
показать весь комментарий
20.02.2026 11:35 Ответить
ні
тому і розповіли Кривонос та Марченко, апотім і Луценко та Лапін, а пізніше - Швець
показать весь комментарий
20.02.2026 11:36 Ответить
по-друге, окрім штабу, військовиків з Британії там були інші високі чини з інших дружніх нам країн та дуже впливових
після певної наради, саме іноземні партнери вирішили поки не "світити" цих подій, шоби не розкривати певних локацій
на рівні дипломатів Західних партнерів було доведено до відома верховному головкому не робити такого більше
показать весь комментарий
20.02.2026 11:35 Ответить
я пролистав інтернет , крім розповіді Кривоноса через два роки після події більше інфи не знайшов . Будь ласка дайте посилання на те що ви озвучили . Про іноземців що там були .
показать весь комментарий
20.02.2026 11:40 Ответить
забанили у гуглі?
у Берези є цілий плей-лист з цього приводу
показать весь комментарий
20.02.2026 11:41 Ответить
також подивіться канал Лапіна та його розмови із Луценком, це там також є
показать весь комментарий
20.02.2026 11:42 Ответить
якщо інфа тільки від вами названих , то вибачте мені але дякую . Особливо швець .... повний треш .
показать весь комментарий
20.02.2026 11:45 Ответить
справа ваша
інфу треба брати з різних джерел
буде в нагоді
от за манафорта теж цікаво, який пропонував свої послуги Генералу
знайдіть, буде цікаво
показать весь комментарий
20.02.2026 11:47 Ответить
зі свіжого

https://www.youtube.com/watch?v=WnBgvZry-Fo
показать весь комментарий
20.02.2026 11:49 Ответить
а от на питання чому саме зараз він? - моя суб'єктивна думка - дозвіл Західних партнерів на такий виступ, хоча знову ж таки - саме інтерв'ю в оригіналі не надали, лише одні тези та посилання
Швець каже, шо Генерал розповів значно більше та більш критично, хз..
показать весь комментарий
20.02.2026 11:45 Ответить
Так Генерал дзвонив малюку - той хрестом клявся - я не в курсі. Шо там сбу буде рослідувать - клятву малюка цеж "свята" правда.
показать весь комментарий
20.02.2026 11:50 Ответить
це при тому, шо альфа задіюється виключно за дозволом голови служби
показать весь комментарий
20.02.2026 11:52 Ответить
А ішак був у списку? Якщо ні, то це означає, що воно свій і його заяви про численні "замахи" - туфта.
показать весь комментарий
20.02.2026 10:41 Ответить
От добре шо є небайдужі до долі ішака - зараз, як завжди, через зад, внесуть під №1.
показать весь комментарий
20.02.2026 11:52 Ответить
Кацапські штірліци провалилися. Кіна не буде)
показать весь комментарий
20.02.2026 10:54 Ответить
А з хєнєралом-маніяком дємурчієвим р.г. хтось щось збирається робити? СБУ? ГУР? Таке не повинне залишитися безкарним.
показать весь комментарий
20.02.2026 11:03 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2026 11:10 Ответить
🤣🤣🤣🔥🔥🔥
показать весь комментарий
20.02.2026 11:23 Ответить
Дивно , що СБУ не повідомило , що мацковити ще готували замахи на "ефективних менеджерів" Найвеличнішого - Шефіра, Шурму, Міндіча, Чернишова, Галущенко, Єрмака, Баканова ... може це було б аргументом для зняття з них підозр в мародерстві , саботажі та держзраді , а може Сонцесяйний ще їх нагородив би .
показать весь комментарий
20.02.2026 11:20 Ответить
мабуть знову хотіли зе кастетом їб@нути
показать весь комментарий
20.02.2026 11:45 Ответить
 
 