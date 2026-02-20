РФ готовила серию убийств известных украинских журналистов, военных и деятелей, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ совместно с Нацполицией и правоохранителями Молдовы провели операцию и сорвали попытку РФ осуществить серию заказных убийств в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Спецоперация правоохранителей имела кодовое название "Энигма 2.0". В Украине и Молдове удалось нейтрализовать оперативно-боевую группу РФ, которая должна была убить известных лиц в Украине.

Цели врага

"Целями" РФ были: украинские журналисты и общественные деятели, руководитель стратегического предприятия и военные Главного управления разведки Минобороны, в частности бойцы Иностранного легиона ГУР МО.

Фигуранты разрабатывали различные варианты покушений: от расстрелов "в упор" до подрыва автомобилей. За совершение убийств российские спецслужбы обещали вознаграждение до 100 тысяч долларов США, в зависимости от статуса лица.

Задержание

"По результатам совместных действий задержаны руководитель (резидент) вражеской ячейки – 34-летний рецидивист из Молдовы, два его агента, их сообщники из Украины, ЕС и непризнанного Приднестровья.

Как установило расследование, главный фигурант был завербован российскими спецслужбами, когда отбывал наказание в российской тюрьме. После отбытия срока наказания его отправили в Молдову для формирования агентурно-боевой группы под контролем РФ.

В ее состав резидент подбирал "единомышленников" с прокремлевскими взглядами, прежде всего среди лиц с военным опытом", - говорится в сообщении.







После этого агентов распределяли по группам. Первая из них - отслеживала места пребывания и распорядок дня потенциальных жертв, вторая - "киллеры", которые должны были совершить заказные убийства.

Далее российскую агентуру перебрасывали в Украину под видом туристов, а затем рассредоточивали по арендованным жилищам в разных регионах нашего государства.

Известно, что агенты находились на постоянной связи с резидентом, а деньги на подготовку покушений получали через криптокошельки и банковские карты зарубежных финучреждений.

Чтобы следить за "целями", агенты притворялись курьерами сервисов доставки, которые осуществляли фото-, видеофиксацию объектов покушения, отмечали их геолокации на гугл-картах и "отчитывались" перед резидентом.

Спецслужбы РФ надеялись использовать резонансные убийства для распространения панических настроений и дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине.

Во время обысков у задержанных изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, боевые гранаты и средства связи.









В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (подготовка к умышленному убийству по заказу);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий руководителя и участников вражеской ячейки.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По данным Нацполиции, за убийства одного из человек россияне предлагали $100 тыс. Сумма зависела от ведомости и влиятельности потенциальной жертвы.

"Достеменно установлено, что среди лиц, которых планировали ликвидировать - известный журналист, внесенный на россии в список "экстремистов" и объявленный в розыск, один из руководителей государственного стратегического предприятия, действующие военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, в том числе бойцы Иностранного Легиона ГУР, ССО, а также общественный активист, выходец из РФ, занявший проукраинскую позицию", - рассказали правоохранители.

По словам генпрокурора Кравченко, одной из жертв должен стать представитель по вопросам стратегической коммуникации ГУР МОУ, заместитель Председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

В Украине задержаны 7 человек. Параллельно безотлагательные следственные действия проводились на территории Молдовы, где задержаны еще 3 человека – в частности организатор сети и два его сообщника.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что полиция Молдовы и украинские правоохранители совместно расследуют подготовку физической ликвидации нескольких публичных лиц в Украине.

