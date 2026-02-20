РУС
Операция "Энигма 2.0": Молдова арестовала трех агентов РФ, которые готовили заказные убийства в Украине

РФ готовила резонансные убийства в Украине: подробности от СБУ

Трое из четырех человек, задержанных в Молдове по делу о подготовке серии убийств в Украине по заказу спецслужб РФ, помещены под предварительный арест на 30 суток.

Как передает Цензор.НЕТсо ссылкой на NewsMaker, об этом сообщила прокуратура по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Молдовы.

Что известно?

Суд Кишинева сектора Чеканы одобрил запрос прокуроров об аресте трех подозреваемых. Среди них – вероятный организатор схемы, который, как утверждают правоохранители, действовал по указанию российских спецслужб.

Еще один задержанный остается под следствием. Прокуратура продолжает расследование.

Как прокуратура отдельно сообщила на своем сайте, целями заказных убийств были известный журналист, включенный в России в список "экстремистов" и объявленный в розыск, один из руководителей стратегического государственного предприятия, действующие военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны Украины, включая бойцов Иностранного легиона.

В обмен на выполнение убийств исполнители должны были получить вознаграждение на электронные кошельки от организатора преступной группировки.

Операция "Энигма 2.0"

  • 20 февраля 2026 года стало известно, что Нацполиция и СБУ совместно с правоохранителями Молдовы провели операцию и сорвали попытки российских спецслужб осуществить серию заказных убийств в Украине.

