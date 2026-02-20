Россия планировала убить журналиста Гордона, но Украина и Молдова задержали исполнителей, - BBC

Украина совместно с Молдовой обезвредила агентурно-боевую группу, которая под руководством российских спецслужб готовила серию резонансных убийств. Среди тех, на кого готовилось покушение, был журналист и блогер Дмитрий Гордон.

Об этом пишет BBC со ссылкой на источники среди правоохранителей, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

В России Гордона заочно приговорили к 14 годам тюрьмы. Москва также официально признала его "иноагентом" и "экстремистом".

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк ранее заявлял, что Гордон "триггерит" российскую власть.

"Гордон их триггерит конкретно. Путинский режим считает его главным пропагандистом Украины. У него большая категория зрителей, которые находятся и в России, и на временно оккупированных территориях", - рассказывал Малюк о вероятных причинах одного из покушений на Гордона.

Сам Дмитрий Гордон в Facebook кратко прокомментировал ситуацию, написав: "Это уже третье покушение на меня".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ планировала убить как минимум 9 известных личностей, предлагали сотни тысяч долларов, - Выговский

Покушения на Гордона

Отметим, что впервые о покушении на Дмитрия Гордона СБУ сообщила в сентябре 2024 года. Тогда в Киеве нейтрализовали агентурную сеть ФСБ, которая готовила теракты в Украине, а ее деятельность координировал бывший депутат от запрещенной "Партии регионов".

В июне 2025 года СБУ сообщила о предотвращении второго покушения на Дмитрия Гордона российскими спецслужбами.

Операция "Энигма 2.0"

20 февраля 2026 года стало известно, что Нацполиция и СБУ совместно с правоохранителями Молдовы провели операцию и сорвали попытки российских спецслужб осуществить серию заказных убийств в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобилизованный, который ушел в СЗЧ, планировал убить чиновника госучреждения в Кропивницком, - СБУ. ФОТО