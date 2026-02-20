Россия планировала убить журналиста Гордона, но Украина и Молдова задержали исполнителей, - BBC
Украина совместно с Молдовой обезвредила агентурно-боевую группу, которая под руководством российских спецслужб готовила серию резонансных убийств. Среди тех, на кого готовилось покушение, был журналист и блогер Дмитрий Гордон.
Об этом пишет BBC со ссылкой на источники среди правоохранителей, передает Цензор.НЕТ.
Детали
В России Гордона заочно приговорили к 14 годам тюрьмы. Москва также официально признала его "иноагентом" и "экстремистом".
Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк ранее заявлял, что Гордон "триггерит" российскую власть.
"Гордон их триггерит конкретно. Путинский режим считает его главным пропагандистом Украины. У него большая категория зрителей, которые находятся и в России, и на временно оккупированных территориях", - рассказывал Малюк о вероятных причинах одного из покушений на Гордона.
Сам Дмитрий Гордон в Facebook кратко прокомментировал ситуацию, написав: "Это уже третье покушение на меня".
Покушения на Гордона
- Отметим, что впервые о покушении на Дмитрия Гордона СБУ сообщила в сентябре 2024 года. Тогда в Киеве нейтрализовали агентурную сеть ФСБ, которая готовила теракты в Украине, а ее деятельность координировал бывший депутат от запрещенной "Партии регионов".
- В июне 2025 года СБУ сообщила о предотвращении второго покушения на Дмитрия Гордона российскими спецслужбами.
Операция "Энигма 2.0"
- 20 февраля 2026 года стало известно, что Нацполиция и СБУ совместно с правоохранителями Молдовы провели операцию и сорвали попытки российских спецслужб осуществить серию заказных убийств в Украине.
Змагається з Найвеличнішим?
по пенальті хтось буде перемагати
Чи то як Бузину, жертовний баран?
а коли, коли цей гордон "висвітлював правду" про кацапів?
може тоді, коли кивав гривою слухаючи гіркіна, чи коли кивав грівою слухаючи собчак? коли?
ця двонога ***** й журналістика - дві неспівставні речі.
В він то чим пітьмі не догодив?
Богаторазовіший за прискорювач Falcon 9
на черзі стерно і притуло, бо грошей вже не дають...
Росія направляє на Україну величезну пропаганду,їй вторить велика армія зеботви.
Матір Божа, Господи Ісусе, шо це робиться в цім світі!?
Сам Дмитро Гордон у Facebook коротко прокоментував ситуацію, https://www.facebook.com/gordondmitry/posts/pfbid0R23HxgPtMG4f7gFbdNPYQ7PAs6mWyF7FcQLnpfDPkB79okR8duqf7AABW4tr1mAMl?__cft__%5B0%5D=AZZinQAyq5Nqk-jz8ZuA0zeRLd0smqVfrhDgfd2iccIUKGVdcLKKfbCEiu3WTi3UYqzeKJbWalSvbfsC4SEZLulK1aZxVJZIbQazIyKIyHm4vcD0JBxmPGvmcfWdWKnWQF0n5fBr1ebfjq8dXqGLw_Yk6i6EUavOnXfjd9fSJtk9dNjx54bhIKPvTYQXq2icv0U7HFqNFeSQdcCWFWEKS4YLB_7_zRz0WwV8iA96mItlbA&__tn__=%2CO%2CP-R написавши: "Це вже третій замах на мене".
Джерело: https://censor.net/ua/n3601572
Третій замах на Гордона, але знову вдалось врятувати скрєпну для ОПи людину.
А хто другий журналіст?