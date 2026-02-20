РУС
Новости покушение на убийство Покушение на Дмитрия Гордона
2 119 52

Россия планировала убить журналиста Гордона, но Украина и Молдова задержали исполнителей, - BBC

гордон

Украина совместно с Молдовой обезвредила агентурно-боевую группу, которая под руководством российских спецслужб готовила серию резонансных убийств. Среди тех, на кого готовилось покушение, был журналист и блогер Дмитрий Гордон.

Об этом пишет BBC со ссылкой на источники среди правоохранителей, передает Цензор.НЕТ.

Детали 

В России Гордона заочно приговорили к 14 годам тюрьмы. Москва также официально признала его "иноагентом" и "экстремистом".

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк ранее заявлял, что Гордон "триггерит" российскую власть.

"Гордон их триггерит конкретно. Путинский режим считает его главным пропагандистом Украины. У него большая категория зрителей, которые находятся и в России, и на временно оккупированных территориях", - рассказывал Малюк о вероятных причинах одного из покушений на Гордона.

Сам Дмитрий Гордон в Facebook кратко прокомментировал ситуацию, написав: "Это уже третье покушение на меня".

Покушения на Гордона

  • Отметим, что впервые о покушении на Дмитрия Гордона СБУ сообщила в сентябре 2024 года. Тогда в Киеве нейтрализовали агентурную сеть ФСБ, которая готовила теракты в Украине, а ее деятельность координировал бывший депутат от запрещенной "Партии регионов".
  • В июне 2025 года СБУ сообщила о предотвращении второго покушения на Дмитрия Гордона российскими спецслужбами.

Операция "Энигма 2.0"

  • 20 февраля 2026 года стало известно, что Нацполиция и СБУ совместно с правоохранителями Молдовы провели операцию и сорвали попытки российских спецслужб осуществить серию заказных убийств в Украине.

Автор: 

журналистика (284) покушение (127) россия (22163)
Топ комментарии
+17
Знову?
Змагається з Найвеличнішим?
20.02.2026 16:44 Ответить
+15
Гондона то зо шо!? Тай ще і використаний.
20.02.2026 16:50 Ответить
+14
дуже цікаво.
а коли, коли цей гордон "висвітлював правду" про кацапів?
може тоді, коли кивав гривою слухаючи гіркіна, чи коли кивав грівою слухаючи собчак? коли?
ця двонога ***** й журналістика - дві неспівставні речі.
20.02.2026 16:56 Ответить
20.02.2026 16:44 Ответить
комусь "втюхав" пірамідки неякісні - помста....
20.02.2026 17:00 Ответить
Треба ж якось відволікти увагу від інтерв'ю Залужного і операції Мідас.
20.02.2026 17:04 Ответить
З Шефіром.
20.02.2026 17:23 Ответить
тоді в них 1 : 1
показать весь комментарий
20.02.2026 17:26 Ответить
Неужели будут впаривать мудрому нариду следующего ЗеЗедента? Если выберут-Я уже ничему не удивлюсь.
20.02.2026 18:02 Ответить
А Гордона за що?!
Чи то як Бузину, жертовний баран?
20.02.2026 16:45 Ответить
Нормальний мужик Гордон. Кацапи найбільше бояться висвітлення правди про них.
20.02.2026 16:47 Ответить
20.02.2026 16:56 Ответить
Коли з "корєфанами" фотографувався у формі офіцерів НКВС...
20.02.2026 17:11 Ответить
А форма мабуть від діда залишилася
20.02.2026 17:45 Ответить
До речі, саме за це і хотіли.
20.02.2026 16:50 Ответить
Таку глибу хотіли завалити - Україна не пережила б
20.02.2026 16:50 Ответить
можна було би одразу самоліквідовуватися без цього власника "пірамідок"
20.02.2026 17:15 Ответить
Знаєте чому "невловимий Джо" такий невловимий? 😁
20.02.2026 16:50 Ответить
Фути-нути. Цього ефесбешного перевертня з пірамідкою шін-се?
В він то чим пітьмі не догодив?
20.02.2026 16:50 Ответить
Гондона то зо шо!? Тай ще і використаний.
20.02.2026 16:50 Ответить
Це багаторазовий гондон.
Богаторазовіший за прискорювач Falcon 9
20.02.2026 17:58 Ответить
Гордон мастер всякую галиматью наваливать. Спрашивается, за шо?).
20.02.2026 16:51 Ответить
За неодноразові спроби працівників з держустанов України, на замовлення осіб з Урядового кварталу, убити В. Чорновола, Г. Гонгадзе, А. Парубія, Сергія Русінова, Сашка Білого, десятка Журналістів, які розкривали у своїх розслідуваннях і замовників і виконавців цих убивст, всі Західні ЗМІ делікатно замусолили інформацію, а тут, про оце, … вони зголосилися озвучити!!??
20.02.2026 16:52 Ответить
Ой, залиште у спокої цього "невловимого Джо".
20.02.2026 16:55 Ответить
Операция по отвлечению внимания к агенту фсб и заоодно повысить рейтинг самого агента, на всякий случай. Оставшихся 73% украинцев все равно сильно думать будут в случае если его пропихнуть в президенты. Осталось только кино про него снять, где он будет стрелять в канфеты рошен.
20.02.2026 16:56 Ответить
20.02.2026 16:57 Ответить
20.02.2026 17:02 Ответить
Гордон! А де Смешко???
20.02.2026 17:03 Ответить
Ну Готдон це ж чєловєчіщє, йог треба охороняти, на відміну від Парубія. Без такого брехуна і продавця пірамідок Україна б не виграла війну.
20.02.2026 17:03 Ответить
Зараз ще хтось вилізе, наприклад Стефанчук і скаже що: " меме теш намамалися впити але сайпери не попали в міня"
20.02.2026 17:11 Ответить
бо стояв боком , а не в Фас...
20.02.2026 17:17 Ответить
та аому цей дуп* лиз зеленського потрібен , після того як він комаровським щебетали на всіх ефірах за торчка 🤡 у 18- 19р ,вони перестали існувати як автаритети ...
20.02.2026 17:14 Ответить
Хтось задумав віджати бізнес на золотих пірамідках ю-шинсе але СБУ зірвали цей злочинний план.
20.02.2026 17:15 Ответить
почали всі забувати пророка, от і замах надумали. кому та ***** потрібна?
на черзі стерно і притуло, бо грошей вже не дають...
20.02.2026 17:29 Ответить
Да кому ця ****** потрібна ??Новини для зебілів
20.02.2026 17:30 Ответить
рашисти ніколи не вбивають своїх агентів.але майже завжди, для їхнього прикриття .засуджують заочно на довгі терміни...
20.02.2026 17:34 Ответить
Як мінімум одного свого агента рашисти таки вбили. Ясіра Арафата травонули полонієм 210.
20.02.2026 17:41 Ответить
правда ,племінник Арафата б звинуватив в отруєнні Ясіра Ізраїльські спец,служби...
20.02.2026 17:47 Ответить
А пропаганда на росію,на держ.рівні,хоч якась є,чи лише окремі блогери,на рівні, який вони вважають достатнім для себе?
Росія направляє на Україну величезну пропаганду,їй вторить велика армія зеботви.
20.02.2026 17:34 Ответить
А хотіли вбити у формі нкведіста чи червоного комісара - у яких цей поц вихвалявся у свій час.
20.02.2026 17:38 Ответить
"Україна спільно з Молдовою знешкодили агентурно-бойову групу, яка під керівництвом російських спецслужб готувала серію резонансних вбивств. "

Матір Божа, Господи Ісусе, шо це робиться в цім світі!?
20.02.2026 17:39 Ответить
нуканешно...
20.02.2026 17:40 Ответить
"За журналіста, до прикладу, 100 тисяч доларів пропонували, ще за одного - 300"

Сам Дмитро Гордон у Facebook коротко прокоментував ситуацію, написавши: "Це вже третій замах на мене".

Третій замах на Гордона, але знову вдалось врятувати скрєпну для ОПи людину.
А хто другий журналіст?

Джерело: https://censor.net/ua/n3601572

Третій замах на Гордона, але знову вдалось врятувати скрєпну для ОПи людину.
А хто другий журналіст?
20.02.2026 17:43 Ответить
Золкін
20.02.2026 17:56 Ответить
Якщо всіх повбивають, то я не засмучуюсь
20.02.2026 17:47 Ответить
Яка прикра втрата.
20.02.2026 18:02 Ответить
Знайшли патріота гордона ,це той хто нам понад 30 років тягнув "русский мир" я його памятаю з початку 90 х ,всі роки його гості були російські артисти і не тільки, всякі кобзон ,шафутінський,розенбаум .распутіна та інша рашиська наволоч . В той час як українську культуру і естраду він показував як другосортну. Кому це вигідно з гордона робити патріота ?
20.02.2026 18:03 Ответить
 
 