Россияне готовили убийство Гордона. Цена вопроса была $400 тыс., - Малюк

СБУ предупредила две попытки покушения на журналиста Дмитрия Гордона по заказу РФ. Злоумышленников задержали на опережение.

Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в интервью телеканалу "Мы-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Гордона пытались ликвидировать две группы, поскольку он для россиян "как Соловьев для нас", только "Соловьев пропагандист, а Гордон нарезает им правду-матку" и его смотрят на территории России.

"Поэтому работала одна группа с бывшим народным депутатом от Партии регионов, Грушевский его фамилия. Он сейчас заключен в тюрьму. Мы их вели вообще по совершению диверсий на территории Полтавской области... но в процессе документирования... поняли, что он готовит и проводит визуальное наблюдение за Дмитрием Гордоном... Они уже изучали его график дня, и так далее. И вычисляли место, где он ночует. И планировался ракетно-шахетный удар. Им нужно было только дать четкую координату", - рассказал Малюк.

Он добавил, что злоумышленников задержали на опережение.

"Однако, на этом все не остановилось. И ФСБ решила дожать свой преступный оперативный замысел. Здесь они использовали - уже в другом замысле - дагестанское этнонациональное преступное сообщество... И еще до войны сюда был маршрутизирован один молодой человек, который здесь женился, который здесь прижился, и который накатал соответствующую легенду. И они готовили убийство Гордона. Цена вопроса была 400 тысяч долларов США", - заявил Малюк.

Он уточнил, что россияне хотели убить Гордона из короткоствольного нарезного оружия, а в случае, если журналист будет с охранником, то из автомата, и "контрольный выстрел делать из пистолета".

"Он (дагестанец - ред.) и его приспешники - все задержаны, все заключены", - подытожил глава СБУ.