Росіяни готували вбивство Гордона. Ціна питання була $400 тис., - Малюк

Дмитро Гордон

СБУ попередила дві спроби замаху на журналіста Дмитра Гордона на замовлення РФ. Зловмисників затримали на випередження.

Про це голова СБУ Василь Малюк розповів в інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Гордона намагались ліквідувати дві групи, оскільки він для Росіян "як Соловйов для нас", тільки "Соловйов пропагандист, а Гордон нарізає їм правду-матку" і його дивляться на території Росії.

"Тому працювала одна група з колишнім народним депутатом від Партії регіонів, Грушевський його прізвище. Він зараз ув’язнений. Ми їх вели взагалі по вчиненню диверсій на території Полтавської області… але в процесі документування… зрозуміли, що він готує і проводить візуальне спостереження за Дмитром Гордоном… Вони вже вивчали його графік дня, і так далі. І вираховували місце, де він ночує. І планувався ракетно-шахедний удар. Їм потрібно було лише дати чітку координату", - розповів Малюк.

Він додав, що зловмисників затримали на випередження.

"Проте, на цьому все не зупинилося. І ФСБ вирішила дотиснути свій злочинний оперативний задум. Тут вони використали - вже в іншому задумі - дагестанську етнонаціональну злочинну спільноту... І ще до війни сюди був маршрутований один молодик, який тут одружився, який тут прижився, і який накатав відповідну легенду. І вони готували вбивство Гордона. Ціна питання була 400 тисяч доларів США", - заявив Малюк.

Він уточнив, що росіяни хотіли убити Гордона з короткоствольної нарізної зброї, а у випадку, якщо журналіст буде з охоронцем, то з автомата, і "контрольний постріл робити з пістолета".

"Він (дагестанець – ред.) і його поплічники – усі затримані, всі ув’язнені", – підсумував глава СБУ.

журналістика (1801) Малюк Василь (123)


+45
Нах він кому всрався
13.08.2025 12:05 Відповісти
+22
Він відмовився продати їм пірамідки.
13.08.2025 12:16 Відповісти
+21
Хто це такий?
13.08.2025 12:04 Відповісти
Хто це такий?
13.08.2025 12:04 Відповісти
Малюка виставили готувати нових виплесків Гордона на боці зільоної мародерні. З Арестовичем вони вже погулили по Києву, тепер чекаємо на Єрмака у ньогов гостях після того, як студенти ОПУстили його нижче клавіатури на роялі Членомграя ..
13.08.2025 12:35 Відповісти
Генерал СБУ , бувший викладач академії МВС- вчитель Малюка - "Василю не лізь. у політику , роби свою справу котру вмієш , й котрої достоєн."
13.08.2025 12:38 Відповісти
Це я про генерала Омельченко в одному з інтерв"ю...
13.08.2025 12:39 Відповісти
Той, хто за хороші гроші і батька рідного продасть. Елітна медіа-повія. Бере дорого, смокче якісно ...
13.08.2025 13:27 Відповісти
арістовіч замовив?
13.08.2025 12:04 Відповісти
Та да. Прямий конкурент. Або ж тєлєгрампомийки Банкової скинулись.
13.08.2025 12:31 Відповісти
Нах він кому всрався
13.08.2025 12:05 Відповісти
Він відмовився продати їм пірамідки.
13.08.2025 12:16 Відповісти
😂😂😂😂😂👍👏
13.08.2025 12:54 Відповісти
щось дуже дорого йогооцінили
13.08.2025 12:43 Відповісти
На Медведчук служив (телеканал ЕРА), Помаранчеву підтримав- 5 телеканал , Арестовича вилизував ... тепер буде піднімати того, та тих6 у кого на Малюка є компромат - Єрмака ? чи ... какая разніца - зЄмародерню!

Вдало таки предки подарували йому таке універсальне гумовоневмираюче прізвище.
13.08.2025 12:58 Відповісти
🤣🤣🤣
13.08.2025 12:06 Відповісти
🤣🤣🤣
13.08.2025 12:10 Відповісти
Хто він такий, той Гордон? Самий звичайний піар.
показати весь коментар
У Вас помилка в останньому слові-Ви букву пропустили.
показати весь коментар
Що з цього приводу скаже моссад?
показати весь коментар
Татаров його врятував! Всіх чеченців перестріляв! Всіх дагестанців перестріляв!
показати весь коментар
🤣
показати весь коментар
Гордон до Татарова ніякого відношення не має
показати весь коментар
тільки не дивіться діпстейт! сюди дивіться: гордона мало не вбили!
показати весь коментар
Це за пірамідки з дроту мстя. Намахав орків, кинув на гроші.
показати весь коментар
ахахахахахах малюк ***** ну не потрібно так низько падати, сподіваюсь ти розумієш що твою репутацію свідомо зливають в унітаз.
Гандона замовили бо злив дату завершення війни ?
показати весь коментар
і розповість коли закінчиться війна він же зуб давав і мамой клявся що в рашке відмінять ЧМ по футболу а про його попитку вбивства він сам малюку розповів
показати весь коментар
Зашел в аптеку сэр Гордон,
Чтобы купить себе... таблетки (с)
показати весь коментар
а верку сердючку кацапи не надумали ще вбити? а то якось не повна картина вималювалась))))
показати весь коментар
Вона ж співала "раша гудбай", чи то "лаша тумбай", то варто оглядуватися. Кагебісти націлюються на еліту.
показати весь коментар
Яку "правду-матку" ріже Гордон? Він маячню несе. Він кожного разу меле: "я знаю, кагда закончится вайна - чєрєз нєдєлю. Вот увідітє - вайна закончітся чєрєз нєдєлю".
показати весь коментар
Оце вштирило. Часто спілкувався з Найзеленіший і теж підсів?
показати весь коментар
Він не ріже, він лиже, кому треба.
показати весь коментар
... Лиже, при цьому, всім властям !...
Він, як істинний арієць, " на коні" при всіх президентах! ....
Хитрозделане чмо - пряма загроза педирації?!...
... Здається в малюка не тільки вигляд тупий!...
показати весь коментар
Завжи було смішно, як "СБУ запобігло замаху на Стеренека". Бо по-факту, жіночка таки поцілила в дупу Сергію, а могла би і в голову. П.С. Гордона вполне собі могли замовить, це ж росіяне. Просто ціна несусветна.
показати весь коментар
Малюк, після того як підтримав КОНСТИТУЦІЙНІСТЬ!!!! афери зеЄрмакормародерату з НАБУ та САП, мав би зануритися у справи війни й не заливати себе гівном МАРОДЕРНІ ...Що ж у них на нього імєццца?
показати весь коментар
Справи на Баканов на волі вільного ??? Ну заради стати головою СБУ... РІК!!! був виконуючим обовʼязки, поки таки не заслужив... Й Татаров це оцінив!
показати весь коментар
росіяни хотіли убити Гордона з короткоствольної нарізної зброї, а у випадку, якщо журналіст буде з охоронцем, то з автомата, і "контрольний постріл робити з пістолета"

Це взагалі шедевр.
показати весь коментар
Малюк навмисно здає ОПУконтору - так хочеться вірити але...
показати весь коментар
їбать.
замовлення гардона може бути викликане виключно особистою образою когось з кремлівських старих, якому не допомогли пірамідки.
інших логічних пояснень такого безглуздого замовлення не існує.
показати весь коментар
Хочуть нас розсмішити, перед повною сракою на фронті та кидка трампа.
Малюка - в квартал95, артистом.
показати весь коментар
Вибори таки будуть....
показати весь коментар
Підготовка йде. Найвеличніший дозволив хлопцям до 22 років виїжджати за кордон.
Рейтинг у молоді піднімає.
показати весь коментар
зовсім справи у малюка, кепські.
малюк, збережи честь офіцера!
два магазина вистачить!
показати весь коментар
Гордон журналіст - новий анекдот від СБУ. Ціна питання - 400к$ та порвані баяни.
показати весь коментар
Я не поняв, "Зємляне" знов дивитися?!
показати весь коментар
Навіщо цю фігню нести ,хто такий Гордон ? це той хто понад тридцять років ніс в Україну "русский мир"( всякі кобзони ,розенбауми ,шафутінські та інші рос. діячі) не вилазили як з його ефірів так і газети бульвар ,все українське в нього подавалось як другосортне ,з нього такий патріот як із Зеленського.
показати весь коментар
гардони нині не в ціні
показати весь коментар
Нам співчувати чи гордитися?
показати весь коментар
Вже про цього галопірамідона забули, він нікому не цікавий, не нагадуйте.
показати весь коментар
400 тис $ за лысого пердуна ? ну ну верим
показати весь коментар
До цієї влади питань вже нема.
показати весь коментар
А говорили пирамидки не работают,защита 80 левела,большук,кулинич,баканов лично охраняют.
показати весь коментар
Малюк в Кварталі підробляє?
показати весь коментар
малюк перекупив кілера. заплатив 500К.
показати весь коментар
Ще один "лідер нації..." Хохма! Малюк, і варто так виглуплюватися?
показати весь коментар
Графік він кому треба !
показати весь коментар
Нафік
показати весь коментар
Головне Стерненко бережіть!! Він для України єдиний захисник!! Щоб тільки самотужки не втік на фронт....або кудись ще
показати весь коментар
Кіно для СБУшників. Гордон сам мабуть вже генерал полковник ФСБ
показати весь коментар
жорсткодетективний трилер від СБУ - Полювання на клованів.ч3 (всі імена вигадані)
показати весь коментар
Замовлена реклама для Гордона? В мене питання:що від цього Малюку?
показати весь коментар
його б мучали перед вбивством! секрет пірамідок випитували б! )
показати весь коментар
Тут і вченим не потрібно бути якщо малюка мокають як лакмусовий папірець то , читай, дупа на фронті повна і потрібно такими "шокуючими" історіями просто забити єфір.
показати весь коментар
сначала не знал кто он такой,слушал его,пока не заметил что в каждом своём стриме он как мантру повторяет-Крым и Донбасс будут освобождены к концу этого года,война закончится уже в этом году.и понял что он обычный ******** а не серьёзный журналист.
показати весь коментар
хєроя Гардону! в студію!
показати весь коментар
Піар-агенція "Прострелена срака" продовжує набивати портфоліо успішними кейсами.
показати весь коментар
поржав
показати весь коментар
хто такий гардон? якесь лисе чучало
показати весь коментар
кому та шида нужна
показати весь коментар
Та кому цей пі...х треба. Що ви нам чешете.
показати весь коментар
Уже комп выключил. Новость в телефоне прочитал) Редактор ЦН нагоняет комменты для рейтинга? Другим, такую "офуенную" новость не объяснить!
показати весь коментар
Это сродни перлов военного прокурора ( забыл фамилию) как снайперы по тепловизору в кого то через стены стреляли. Кто вам сказки пишет? автора поменяйте!
показати весь коментар
🤣🤣🤣
показати весь коментар
Що, популярність-довіра падають?
Підписників тікають?
Потрібна піар акція?
показати весь коментар
Я би ще навіть доплатив, щоб цього киздабола прибрали)
показати весь коментар
Гордон як оголена куртизанка з глянцевих журналів штучно пробує підтримувати до себе цікавість
показати весь коментар
Он уточнил, что россияне хотели убить Гордона из короткоствольного нарезного оружия, а в случае, если журналист будет с охранником, то из автомата, и "контрольный выстрел делать из пистолета".

Понятно? Убить из автомата, а контрольный - строго из пистолета. Смотри не перепутай.
показати весь коментар
Гордона????? **** у мене навіть ніякої відповідної картинки нема, шоб це проілюструвати. Шоб ржачка і фейспалм одночасно.
показати весь коментар
И как нам было бы жить без этого собирателя спетен под названием инсайды?
показати весь коментар
подаріть йому тепловізор від пшонкі
показати весь коментар
Чомусь відразу згадується "покушєніє" на Шефіра...
показати весь коментар
замовник знайшовся
показати весь коментар
Хотіли закобзоніть дрюжька кабздона..Невловимий гордон,як той Джо..
показати весь коментар
З одного боку це ппц як смішно, бо «нах кому він всрався». І це для українця. Але з іншого: ви не повірите, але «хароші рускі» та білоруси дивляться Гордона, шоп взнати «а шо там в Україні». Тому таке, може бути
показати весь коментар
Гордон - це хто?.. це те, шо "наш агЄнт Гордон", імені Зєлі-Підєрмацької?..
Малюк, не ганьби спражню, українську СБУ..
показати весь коментар
Як шкода))
показати весь коментар
Та ви шо? Яка сенсація і кому ж потрібень цей гаNDон? СБУ чеше наріду по вухах. А скільки там раз покушалися на Найвєлічайшого і в шефіра стріляли? В кого великі вуха - той повірив!
показати весь коментар
Казочка на ніч
показати весь коментар
Малюк ********,нах кому гой гондон здався?
показати весь коментар
