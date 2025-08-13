Росіяни готували вбивство Гордона. Ціна питання була $400 тис., - Малюк
СБУ попередила дві спроби замаху на журналіста Дмитра Гордона на замовлення РФ. Зловмисників затримали на випередження.
Про це голова СБУ Василь Малюк розповів в інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Гордона намагались ліквідувати дві групи, оскільки він для Росіян "як Соловйов для нас", тільки "Соловйов пропагандист, а Гордон нарізає їм правду-матку" і його дивляться на території Росії.
"Тому працювала одна група з колишнім народним депутатом від Партії регіонів, Грушевський його прізвище. Він зараз ув’язнений. Ми їх вели взагалі по вчиненню диверсій на території Полтавської області… але в процесі документування… зрозуміли, що він готує і проводить візуальне спостереження за Дмитром Гордоном… Вони вже вивчали його графік дня, і так далі. І вираховували місце, де він ночує. І планувався ракетно-шахедний удар. Їм потрібно було лише дати чітку координату", - розповів Малюк.
Він додав, що зловмисників затримали на випередження.
"Проте, на цьому все не зупинилося. І ФСБ вирішила дотиснути свій злочинний оперативний задум. Тут вони використали - вже в іншому задумі - дагестанську етнонаціональну злочинну спільноту... І ще до війни сюди був маршрутований один молодик, який тут одружився, який тут прижився, і який накатав відповідну легенду. І вони готували вбивство Гордона. Ціна питання була 400 тисяч доларів США", - заявив Малюк.
Він уточнив, що росіяни хотіли убити Гордона з короткоствольної нарізної зброї, а у випадку, якщо журналіст буде з охоронцем, то з автомата, і "контрольний постріл робити з пістолета".
"Він (дагестанець – ред.) і його поплічники – усі затримані, всі ув’язнені", – підсумував глава СБУ.
Вдало таки предки подарували йому таке універсальне гумовоневмираюче прізвище.
Гандона замовили бо злив дату завершення війни ?
Чтобы купить себе... таблетки (с)
Шо?😳
Він, як істинний арієць, " на коні" при всіх президентах! ....
Хитрозделане чмо - пряма загроза педирації?!...
... Здається в малюка не тільки вигляд тупий!...
Це взагалі шедевр.
замовлення гардона може бути викликане виключно особистою образою когось з кремлівських старих, якому не допомогли пірамідки.
інших логічних пояснень такого безглуздого замовлення не існує.
Малюка - в квартал95, артистом.
Рейтинг у молоді піднімає.
малюк, збережи честь офіцера!
два магазина вистачить!
Підписників тікають?
Потрібна піар акція?
Понятно? Убить из автомата, а контрольный - строго из пистолета. Смотри не перепутай.
Малюк, не ганьби спражню, українську СБУ..