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Новини Замах на Дмитра Гордона
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Малюк: Росія двічі намагалась ліквідувати журналіста Гордона за наказом Путіна

глава СБУ Василь Малюк

Російські спецслужби щонайменше двічі готували замах на українського журналіста Дмитра Гордона, а відповідний наказ у 2023 році підписав особисто Володимир Путін.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, замахи організовували дві окремі агентурні мережі. Перша - під керівництвом колишнього нардепа-регіонала Віталія Грушевського з Полтавщини, який за завданням ФСБ організовував візуальне стеження та готував теракт за участю журналістів. За одним із задумів, планувалося застосування вибухівки або удару ракетами та дронами-камікадзе по офісу Гордона після підтвердження його перебування в будівлі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Замаху на Зеленського вдалося запобігти у Польщі, агента РФ затримали, - Малюк

Друга мережа - етнічна злочинна група з Дагестану. Її лідер, за даними СБУ, ще до повномасштабного вторгнення прибув в Україну з підготовленою легендою. Він створив таксопарк, машини якого були обладнані відеореєстраторами для стеження. Готувався варіант фізичної ліквідації - з використанням короткоствольної або автоматичної зброї. За виконання замовлення злочинцю обіцяли $400 тис.

Обидві групи були затримані українськими правоохоронцями. Їх учасники дають свідчення, частина - вже визнала свою участь у підготовці теракту.

"У 2023 році Путін підписав розпорядження, яким дав завдання організовувати терористичні акти в Україні, зокрема цей і всі, про які ми сьогодні говорили. Щоб створювати в Україні "диверсійний шум"", - підсумував Малюк.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ запобігла повторному замаху на журналіста Дмитра Гордона. Затримано чотирьох учасників агентурно-бойові групи ФСБ та їхнього координатора, які готували замовне вбивство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готували повторний замах на журналіста Гордона: СБУ викрила агентурну групу ФСБ. ФОТОрепортаж

Автор: 

путін володимир (24222) СБУ (13052) Малюк Василь (113)


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Топ коментарі
+18
це помста, расія завжди намагається ліквідовувати своїх агентів, які їх зрадили.
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23.06.2025 16:10 Відповісти
+17
*****! Як зганьбився Малюк!
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23.06.2025 15:59 Відповісти
+12
Понятно, еще один стукач на службе. Теперь ясно откуда такая поддержка Бигуса Гордоном. Полнится Бигусами и Гордонами земля украинская. А что там по Гетьманцеву?
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23.06.2025 15:57 Відповісти
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23.06.2025 15:56 Відповісти
А виконавці мабуть були такі ж професійні, як і при спробі замаху на Стерненка?
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23.06.2025 17:22 Відповісти
Понятно, еще один стукач на службе. Теперь ясно откуда такая поддержка Бигуса Гордоном. Полнится Бигусами и Гордонами земля украинская. А что там по Гетьманцеву?
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23.06.2025 15:57 Відповісти
А Гордон чим путлєру насолив?
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23.06.2025 15:58 Відповісти
це помста, расія завжди намагається ліквідовувати своїх агентів, які їх зрадили.
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23.06.2025 16:10 Відповісти
Пірамідка від сифілісу не врятувала🤣🤣🤣
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23.06.2025 20:50 Відповісти
А Гордона навіщо?
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23.06.2025 15:58 Відповісти
він разом з комаровським у першій трійці на ліквідацію у списку ФСБ.
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23.06.2025 16:05 Відповісти
+100000 +500
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23.06.2025 16:38 Відповісти
Третий Пальчевский, Шустер или Стерненко?
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23.06.2025 17:35 Відповісти
звісно ж зєлєнскій. На нього вже надцятий замах був. Останній раз його хотіли підірвати разом з усім Варшавським аеропортом. Малюк підтверджує.
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23.06.2025 20:31 Відповісти
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23.06.2025 20:42 Відповісти
В першій трійці? Третій хто? Хоча здогадуюсь.
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23.06.2025 17:38 Відповісти
***** дуже мілка і мстива тваринка. Якщо воно на цілу Україну напало за пісеньку, то Гондона і подавно. Послухайте, як Гондон його називає у своїх виступах.
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23.06.2025 17:00 Відповісти
Напав не за пісеньку.План нападу був давно.
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23.06.2025 17:37 Відповісти
добре бути дурнем, живеш собі у власному довбойобському всесвіті, де путін нищить Україну через кричалки футбольних фанатів, а гордон не просто уйобок, а уйобок на якого ще й замахи готують.
навіть трохи вам заздрю.
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23.06.2025 18:45 Відповісти
Визнання власних недоліків шлях до виздоровлення.
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23.06.2025 19:49 Відповісти
План то був давно, але ж напав тоді коли напав! Ви ще мені розкажіть, що кацапи напали на нас із якихось раціональних мотивів, а не просто ненавидять нас всією душею (чи що там у них замість неї) і звірячо хочуть нас знищити.
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23.06.2025 19:52 Відповісти
*****! Як зганьбився Малюк!
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23.06.2025 15:59 Відповісти
Немає слів від цього ганьбища!! Керівник СБУ зайнятий розслідуванням "замаху" на якогось гондона...
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23.06.2025 16:12 Відповісти
Щось на шефіра давненько «замахів» не було.
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23.06.2025 15:59 Відповісти
Зелене кончене чмо прибери єрмака і татрова і не починай цей дешевий цирк з замахами!!!
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23.06.2025 16:00 Відповісти
Что за ссюр!? СБУ должно заниматься не клоунами с желтой прессы. Хотели бы реально убить, убили бы. Каким боком СБУ к "журналисту"? То есть расследовать и предотвращать топ корупцию, ловить иноагентов не, не слышали...гордона вот хотели убить, кушайте не обляпайтесь! Больше никого там не хотели убить? Асию ахат какую-то или верку сердючку? Это же очень важно, дело государственной важности.
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23.06.2025 16:00 Відповісти
а от у Порошенка така служба зовнішньої розвідки і така охорона, що росіські спецслужби навіть не мають думки планувати замах.
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23.06.2025 16:01 Відповісти
Навіщо?Його Зегевара санкціями задушить.Попіл Портнова стукає йому у груди.
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23.06.2025 16:34 Відповісти
та нема там попелу, на такій глибині хробаки не доберуться, просто бактерії зжеруть.
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23.06.2025 20:37 Відповісти
Ваш Парашенка абнимаю жму руку.
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23.06.2025 19:54 Відповісти
андрєй лєанідавіч? Нє узнал вас в грімє.
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23.06.2025 20:25 Відповісти
Нада лутьше знать свайо начальства
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24.06.2025 10:52 Відповісти
Швидше всього Гордон працював певний час на кремль. Але у час Х перевзувся . Тому москва хоче його прибрати як зрадника своїх інтересів.
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23.06.2025 16:03 Відповісти
Спочатку кремль розкручував лисого для своїх ідейно- пропагандистських цілей, а коли Гордон вийшов з-під контролю, вирішили прибрати. Мафія своїх не прощає))
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23.06.2025 16:05 Відповісти
Нічого Го#дону б не сталося, тому що він одразу вириває супернику кадик 🤭
В найгіршому випадку, фахівці б заштопали Діму і він би виглядав як до замаху.😂
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23.06.2025 16:07 Відповісти
"планувалося застосування вибухівки або удару ракетами"
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23.06.2025 16:08 Відповісти
Ну вбили би Гордона, як он Фаріон, і що б це дало? ФСБ приймає заявки від населення на вбивство неугодних за бабки? Тобто барижить посадовими можливостями. Чи тому, що лисий? Тоді Кошовий на черзі з Ямою в штатах...
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23.06.2025 16:08 Відповісти
Номінація "Жарт року".

А на Арестовича не готували замах?
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23.06.2025 16:08 Відповісти
На нього небезбечно полювати,адже всім відомо,що він буде відстрілюватися з краденого гранатомету до останнього набою.Хоча ні....Останню гранату він,як справжній бойовий офіцер, пустить собі у лоба.
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23.06.2025 16:41 Відповісти
Неуловимый Джо Гордон
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23.06.2025 16:11 Відповісти
Більше повірю в те що спецслужби рашки зірвали замахи на повію гордона
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23.06.2025 16:17 Відповісти
Гордон в лубрикатi зiбрався в президенти?
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23.06.2025 16:25 Відповісти
Навіщо це Малюку ? памятаю Гордона ще з початку 90-х років, весь цей час так званий журналіст поширював в Україні "русский мир" і "великую русскую культуру",тому навіщо щось вигадувати ?
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23.06.2025 16:25 Відповісти
Коли вже на зелю почнуть полювання? Малюк ти того, не підкачай)
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23.06.2025 16:31 Відповісти
Навіщо?
Хтось може розказати чим так гордон налякав росію?
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23.06.2025 16:34 Відповісти
Ну як же?...У нього ж є флешка для Гааги проти Ху путєна.
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23.06.2025 16:45 Відповісти
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23.06.2025 17:30 Відповісти
Лучшего друга кобзона убить с помощью целого таксопарка на регистраторах и дагестанца - это в стиле кгб,верю-верю.
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23.06.2025 16:58 Відповісти
З гордона героя ліплять...ХОХМА...
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23.06.2025 17:04 Відповісти
"За виконання замовлення злочинцю обіцяли $400 тис" - та за такі гроші Гордон сам застрелиться!
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23.06.2025 17:23 Відповісти
Мабуть втюхав ***** браковану пірамідку?
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23.06.2025 17:55 Відповісти
ти краще розповів би скільки зрадників з СБУ тобою виявлено і посаджено
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23.06.2025 18:10 Відповісти
а шо там Шофар? Вже "неінтересен" - ні розслідувані,ні нових замахів..
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23.06.2025 19:14 Відповісти
десь так приблизно вірю як і в замах на зеленського.
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23.06.2025 19:56 Відповісти
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23.06.2025 22:12 Відповісти
Малюк файний хлопака - мочить москалів.
Але сьогодні перед вечором на Івана Купала він точно якоїсь сильної травки-квітки нанюхався...
Мерещаться йому замахи на Зеленського і Гордона...
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23.06.2025 22:17 Відповісти
Щось не чув про замахи на опозицію і особистого ворога путі Порошенка.Може тому,що зеля сам нищить своїх Українских опонентів в Україні.Цікаво,а кому це вигідно???♥️🇺🇦♥️
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24.06.2025 10:48 Відповісти
 
 