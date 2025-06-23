Малюк: Росія двічі намагалась ліквідувати журналіста Гордона за наказом Путіна
Російські спецслужби щонайменше двічі готували замах на українського журналіста Дмитра Гордона, а відповідний наказ у 2023 році підписав особисто Володимир Путін.
Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, замахи організовували дві окремі агентурні мережі. Перша - під керівництвом колишнього нардепа-регіонала Віталія Грушевського з Полтавщини, який за завданням ФСБ організовував візуальне стеження та готував теракт за участю журналістів. За одним із задумів, планувалося застосування вибухівки або удару ракетами та дронами-камікадзе по офісу Гордона після підтвердження його перебування в будівлі.
Друга мережа - етнічна злочинна група з Дагестану. Її лідер, за даними СБУ, ще до повномасштабного вторгнення прибув в Україну з підготовленою легендою. Він створив таксопарк, машини якого були обладнані відеореєстраторами для стеження. Готувався варіант фізичної ліквідації - з використанням короткоствольної або автоматичної зброї. За виконання замовлення злочинцю обіцяли $400 тис.
Обидві групи були затримані українськими правоохоронцями. Їх учасники дають свідчення, частина - вже визнала свою участь у підготовці теракту.
"У 2023 році Путін підписав розпорядження, яким дав завдання організовувати терористичні акти в Україні, зокрема цей і всі, про які ми сьогодні говорили. Щоб створювати в Україні "диверсійний шум"", - підсумував Малюк.
Нагадаємо, контррозвідка СБУ запобігла повторному замаху на журналіста Дмитра Гордона. Затримано чотирьох учасників агентурно-бойові групи ФСБ та їхнього координатора, які готували замовне вбивство.
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навіть трохи вам заздрю.
В найгіршому випадку, фахівці б заштопали Діму і він би виглядав як до замаху.😂
А на Арестовича не готували замах?
Хтось може розказати чим так гордон налякав росію?
Хупутєна.
Але сьогодні перед вечором на Івана Купала він точно якоїсь сильної травки-квітки нанюхався...
Мерещаться йому замахи на Зеленського і Гордона...