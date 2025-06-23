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Новости Покушение на Дмитрия Гордона
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Малюк: Россия дважды пыталась ликвидировать журналиста Гордона по приказу Путина

глава СБУ Василий Малюк

Российские спецслужбы по меньшей мере дважды готовили покушение на украинского журналиста Дмитрия Гордона, а соответствующий приказ в 2023 году подписал лично Владимир Путин.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, покушения организовывали две отдельные агентурные сети. Первая - под руководством бывшего нардепа-регионала Виталия Грушевского с Полтавщины, который по заданию ФСБ организовывал визуальное слежение и готовил теракт с участием журналистов. По одному из замыслов, планировалось применение взрывчатки или удара ракетами и дронами-камикадзе по офису Гордона после подтверждения его пребывания в здании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Покушение на Зеленского удалось предотвратить в Польше, агента РФ задержали, - Малюк

Вторая сеть - этническая преступная группа из Дагестана. Ее лидер, по данным СБУ, еще до полномасштабного вторжения прибыл в Украину с подготовленной легендой. Он создал таксопарк, машины которого были оборудованы видеорегистраторами для слежки. Готовился вариант физической ликвидации - с использованием короткоствольного или автоматического оружия. За выполнение заказа преступнику обещали $400 тыс.

Обе группы были задержаны украинскими правоохранителями. Их участники дают показания, часть - уже признала свое участие в подготовке теракта.

"В 2023 году Путин подписал распоряжение, которым дал задание организовывать террористические акты в Украине, в том числе этот и все, о которых мы сегодня говорили. Чтобы создавать в Украине "диверсионный шум"", - подытожил Малюк.

Напомним, контрразведка СБУ предотвратила повторное покушение на журналиста Дмитрия Гордона. Задержаны четверо участников агентурно-боевой группы ФСБ и их координатор, которые готовили заказное убийство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Готовили повторное покушение на журналиста Гордона: СБУ разоблачила агентурную группу ФСБ. ФОТОрепортаж

Автор: 

путин владимир (31651) СБУ (20120) Малюк Василий (89)


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Топ комментарии
+18
це помста, расія завжди намагається ліквідовувати своїх агентів, які їх зрадили.
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23.06.2025 16:10 Ответить
+17
*****! Як зганьбився Малюк!
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23.06.2025 15:59 Ответить
+12
Понятно, еще один стукач на службе. Теперь ясно откуда такая поддержка Бигуса Гордоном. Полнится Бигусами и Гордонами земля украинская. А что там по Гетьманцеву?
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23.06.2025 15:57 Ответить
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Почалося!
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23.06.2025 15:56 Ответить
А виконавці мабуть були такі ж професійні, як і при спробі замаху на Стерненка?
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23.06.2025 17:22 Ответить
Понятно, еще один стукач на службе. Теперь ясно откуда такая поддержка Бигуса Гордоном. Полнится Бигусами и Гордонами земля украинская. А что там по Гетьманцеву?
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23.06.2025 15:57 Ответить
А Гордон чим путлєру насолив?
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23.06.2025 15:58 Ответить
це помста, расія завжди намагається ліквідовувати своїх агентів, які їх зрадили.
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23.06.2025 16:10 Ответить
Пірамідка від сифілісу не врятувала🤣🤣🤣
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23.06.2025 20:50 Ответить
А Гордона навіщо?
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23.06.2025 15:58 Ответить
він разом з комаровським у першій трійці на ліквідацію у списку ФСБ.
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23.06.2025 16:05 Ответить
+100000 +500
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23.06.2025 16:38 Ответить
Третий Пальчевский, Шустер или Стерненко?
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23.06.2025 17:35 Ответить
звісно ж зєлєнскій. На нього вже надцятий замах був. Останній раз його хотіли підірвати разом з усім Варшавським аеропортом. Малюк підтверджує.
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23.06.2025 20:31 Ответить
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23.06.2025 20:42 Ответить
В першій трійці? Третій хто? Хоча здогадуюсь.
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23.06.2025 17:38 Ответить
***** дуже мілка і мстива тваринка. Якщо воно на цілу Україну напало за пісеньку, то Гондона і подавно. Послухайте, як Гондон його називає у своїх виступах.
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23.06.2025 17:00 Ответить
Напав не за пісеньку.План нападу був давно.
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23.06.2025 17:37 Ответить
добре бути дурнем, живеш собі у власному довбойобському всесвіті, де путін нищить Україну через кричалки футбольних фанатів, а гордон не просто уйобок, а уйобок на якого ще й замахи готують.
навіть трохи вам заздрю.
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23.06.2025 18:45 Ответить
Визнання власних недоліків шлях до виздоровлення.
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23.06.2025 19:49 Ответить
План то був давно, але ж напав тоді коли напав! Ви ще мені розкажіть, що кацапи напали на нас із якихось раціональних мотивів, а не просто ненавидять нас всією душею (чи що там у них замість неї) і звірячо хочуть нас знищити.
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23.06.2025 19:52 Ответить
*****! Як зганьбився Малюк!
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23.06.2025 15:59 Ответить
Немає слів від цього ганьбища!! Керівник СБУ зайнятий розслідуванням "замаху" на якогось гондона...
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23.06.2025 16:12 Ответить
Щось на шефіра давненько «замахів» не було.
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23.06.2025 15:59 Ответить
Зелене кончене чмо прибери єрмака і татрова і не починай цей дешевий цирк з замахами!!!
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23.06.2025 16:00 Ответить
Что за ссюр!? СБУ должно заниматься не клоунами с желтой прессы. Хотели бы реально убить, убили бы. Каким боком СБУ к "журналисту"? То есть расследовать и предотвращать топ корупцию, ловить иноагентов не, не слышали...гордона вот хотели убить, кушайте не обляпайтесь! Больше никого там не хотели убить? Асию ахат какую-то или верку сердючку? Это же очень важно, дело государственной важности.
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23.06.2025 16:00 Ответить
а от у Порошенка така служба зовнішньої розвідки і така охорона, що росіські спецслужби навіть не мають думки планувати замах.
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23.06.2025 16:01 Ответить
Навіщо?Його Зегевара санкціями задушить.Попіл Портнова стукає йому у груди.
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23.06.2025 16:34 Ответить
та нема там попелу, на такій глибині хробаки не доберуться, просто бактерії зжеруть.
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23.06.2025 20:37 Ответить
Ваш Парашенка абнимаю жму руку.
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23.06.2025 19:54 Ответить
андрєй лєанідавіч? Нє узнал вас в грімє.
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23.06.2025 20:25 Ответить
Нада лутьше знать свайо начальства
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24.06.2025 10:52 Ответить
Швидше всього Гордон працював певний час на кремль. Але у час Х перевзувся . Тому москва хоче його прибрати як зрадника своїх інтересів.
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23.06.2025 16:03 Ответить
Спочатку кремль розкручував лисого для своїх ідейно- пропагандистських цілей, а коли Гордон вийшов з-під контролю, вирішили прибрати. Мафія своїх не прощає))
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23.06.2025 16:05 Ответить
Нічого Го#дону б не сталося, тому що він одразу вириває супернику кадик 🤭
В найгіршому випадку, фахівці б заштопали Діму і він би виглядав як до замаху.😂
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23.06.2025 16:07 Ответить
"планувалося застосування вибухівки або удару ракетами"
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23.06.2025 16:08 Ответить
Ну вбили би Гордона, як он Фаріон, і що б це дало? ФСБ приймає заявки від населення на вбивство неугодних за бабки? Тобто барижить посадовими можливостями. Чи тому, що лисий? Тоді Кошовий на черзі з Ямою в штатах...
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23.06.2025 16:08 Ответить
Номінація "Жарт року".

А на Арестовича не готували замах?
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23.06.2025 16:08 Ответить
На нього небезбечно полювати,адже всім відомо,що він буде відстрілюватися з краденого гранатомету до останнього набою.Хоча ні....Останню гранату він,як справжній бойовий офіцер, пустить собі у лоба.
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23.06.2025 16:41 Ответить
Неуловимый Джо Гордон
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23.06.2025 16:11 Ответить
Більше повірю в те що спецслужби рашки зірвали замахи на повію гордона
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23.06.2025 16:17 Ответить
Гордон в лубрикатi зiбрався в президенти?
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23.06.2025 16:25 Ответить
Навіщо це Малюку ? памятаю Гордона ще з початку 90-х років, весь цей час так званий журналіст поширював в Україні "русский мир" і "великую русскую культуру",тому навіщо щось вигадувати ?
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23.06.2025 16:25 Ответить
Коли вже на зелю почнуть полювання? Малюк ти того, не підкачай)
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23.06.2025 16:31 Ответить
Навіщо?
Хтось може розказати чим так гордон налякав росію?
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23.06.2025 16:34 Ответить
Ну як же?...У нього ж є флешка для Гааги проти Ху путєна.
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23.06.2025 16:45 Ответить
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23.06.2025 17:30 Ответить
Лучшего друга кобзона убить с помощью целого таксопарка на регистраторах и дагестанца - это в стиле кгб,верю-верю.
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23.06.2025 16:58 Ответить
З гордона героя ліплять...ХОХМА...
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23.06.2025 17:04 Ответить
"За виконання замовлення злочинцю обіцяли $400 тис" - та за такі гроші Гордон сам застрелиться!
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23.06.2025 17:23 Ответить
Мабуть втюхав ***** браковану пірамідку?
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23.06.2025 17:55 Ответить
ти краще розповів би скільки зрадників з СБУ тобою виявлено і посаджено
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23.06.2025 18:10 Ответить
а шо там Шофар? Вже "неінтересен" - ні розслідувані,ні нових замахів..
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23.06.2025 19:14 Ответить
десь так приблизно вірю як і в замах на зеленського.
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23.06.2025 19:56 Ответить
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23.06.2025 22:12 Ответить
Малюк файний хлопака - мочить москалів.
Але сьогодні перед вечором на Івана Купала він точно якоїсь сильної травки-квітки нанюхався...
Мерещаться йому замахи на Зеленського і Гордона...
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23.06.2025 22:17 Ответить
Щось не чув про замахи на опозицію і особистого ворога путі Порошенка.Може тому,що зеля сам нищить своїх Українских опонентів в Україні.Цікаво,а кому це вигідно???♥️🇺🇦♥️
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24.06.2025 10:48 Ответить
 
 