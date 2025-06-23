Малюк: Россия дважды пыталась ликвидировать журналиста Гордона по приказу Путина

Российские спецслужбы по меньшей мере дважды готовили покушение на украинского журналиста Дмитрия Гордона, а соответствующий приказ в 2023 году подписал лично Владимир Путин.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, покушения организовывали две отдельные агентурные сети. Первая - под руководством бывшего нардепа-регионала Виталия Грушевского с Полтавщины, который по заданию ФСБ организовывал визуальное слежение и готовил теракт с участием журналистов. По одному из замыслов, планировалось применение взрывчатки или удара ракетами и дронами-камикадзе по офису Гордона после подтверждения его пребывания в здании.

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Вторая сеть - этническая преступная группа из Дагестана. Ее лидер, по данным СБУ, еще до полномасштабного вторжения прибыл в Украину с подготовленной легендой. Он создал таксопарк, машины которого были оборудованы видеорегистраторами для слежки. Готовился вариант физической ликвидации - с использованием короткоствольного или автоматического оружия. За выполнение заказа преступнику обещали $400 тыс.

Обе группы были задержаны украинскими правоохранителями. Их участники дают показания, часть - уже признала свое участие в подготовке теракта.

"В 2023 году Путин подписал распоряжение, которым дал задание организовывать террористические акты в Украине, в том числе этот и все, о которых мы сегодня говорили. Чтобы создавать в Украине "диверсионный шум"", - подытожил Малюк.

Напомним, контрразведка СБУ предотвратила повторное покушение на журналиста Дмитрия Гордона. Задержаны четверо участников агентурно-боевой группы ФСБ и их координатор, которые готовили заказное убийство.

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