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Новости Фото Покушение на Дмитрия Гордона
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Готовили повторное покушение на журналиста Гордона: СБУ разоблачила агентурную группу ФСБ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка СБУ предотвратила повторное покушение на журналиста Дмитрия Гордона. Задержаны четверо участников агентурно-боевой группы ФСБ и их координатор, которые готовили заказное убийство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Российские спецслужбы за выполнение преступления назначили вознаграждение в $400 тыс.

"Подготовку к покушению на известного журналиста оккупанты поручили глубоко законспирированному агенту в Киеве. Им оказался 36-летний гражданин рф с Северного Кавказа, которого фсб "маршрутизировала" в Украину еще до полномасштабного вторжения под видом политического изгнанника из России.

Для большей конспирации, российская спецслужба сфабриковала против него уголовные дела и объявила в розыск", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотели переправить 80 кг кокаина в ЕС через Украину: осуждены члены международной наркомафии "Ндрангета", - СБУ. ФОТОрепортаж

После начала полномасштабного вторжения РФ мужчина получил задание от куратора: создать в Киеве агентурно-боевые группы из выходцев с Северного Кавказа.

Он нашел "единомышленников" и приобрел за средства ФСБ несколько авто, замаскировал их под сервис такси и оборудовал скрытыми видеорегистраторами.

"За рулем этих машин агенты шпионили за Гордоном, чтобы установить его распорядок дня, места частого пребывания и наличие охраны. По замыслу фсб, после нападения на потерпевшего с огнестрельным оружием киллер должен был быстро скрыться с места происшествия, избавиться от средств преступления и "залечь на дно". Для этого резидент подыскивал мотоцикл", - отметили в СБУ.

Контрразведка сработала на опережение и задержала резидента и всех участников агентурно-боевых групп на этапе подготовки к покушению.

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Во время документирования установлено, что подозреваемые получили дополнительные задания на корректировку вражеского огня и "заказ" на иностранцев, которые воюют за Украину. Среди них был россиянин, который сейчас воюет за Украину в составе РДК.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в сентябре 2024 года СБУ разоблачила агентуру элитного подразделения ФСБ РФ в Киеве, которая готовила убийство Гордона.

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Дмитрия Гордона хотели убить. СБУ задержала агентов РФ
Дмитрия Гордона хотели убить. СБУ задержала агентов РФ
Дмитрия Гордона хотели убить. СБУ задержала агентов РФ
Дмитрия Гордона хотели убить. СБУ задержала агентов РФ

Автор: 

Киев (25792) покушение (1054) СБУ (20120)


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Топ комментарии
+16
..о!!, опять гордон.. я уже и забыл кто это.. зря фсб деньги тратит..
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23.06.2025 15:20 Ответить
+16
Ахах. Да кому оно нужно, то чучело! Новости дня блд😂😂😂😂. Хотели бы вальнуть, вальнули бы не напрягаясь.
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23.06.2025 15:24 Ответить
+11
ГОРДОН РОКАМИ ПРАЦЮВАВ НА ВИГОДУ ДЛЯ КРЕМЛЯ. Показник - його багаторічна співпраця з каналом ЕРА (нічне продовження каналу УТ-1 за часів ЯНИКА ) , володар ЄРА нині депутат РФ ДЕРКАЧ , тому підтвердження. А бувших кремлівських гебьонних не буває ...
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23.06.2025 15:24 Ответить
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ГОРДОН РОКАМИ ПРАЦЮВАВ НА ВИГОДУ ДЛЯ КРЕМЛЯ. Показник - його багаторічна співпраця з каналом ЕРА (нічне продовження каналу УТ-1 за часів ЯНИКА ) , володар ЄРА нині депутат РФ ДЕРКАЧ , тому підтвердження. А бувших кремлівських гебьонних не буває ...
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23.06.2025 15:24 Ответить
Телеканал «ЕРА» Андрія Деркача

Власність: формально за асистентом Антоном Симоненком, але фактичним власником є народний депутат Андрій Деркач - почесний президент «Ера‑Медіа» й голова художньої ради TRK ЕРА .

Період діяльності: ЕРА виникла наприкінці 1990‑х на базі UT‑1, з 2001 ліцензована як незалежний мовник. Активно працювала до 2017 року в кабелі, супутнику та на частотах UA‑Першого .

Роль у часи Януковича: мовник фінансувався з груп Януковича, в тому числі через Деркача - близького до російських бізнес‑ і політичних кіл. У 2014 журналісти каналу скаржилися на цензуру та політичний тиск щодо диктаторських законів січня 2014 .

Санкції: після 2019 ЕРА‑медіа потрапили під санкції США як платформа для дезінформації й втручання у вибори .
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23.06.2025 15:31 Ответить
Підсумок

ЕРА - медіахолдинг із позначеним політичним забарвленням: фінансований структурами, наближеними до Януковича й РФ, діяв як частина пропагандистського простору.

Гордон співпрацював із каналом на перехідному, політично складному етапі (2013-2014), але в кінці 2013-на початку 2014 його журналісти скаржилися на цензуру. Сам він згодом залишив цей напрямок і перейшов на незалежну платформу.
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23.06.2025 15:40 Ответить
..о!!, опять гордон.. я уже и забыл кто это.. зря фсб деньги тратит..
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23.06.2025 15:20 Ответить
Просто подивіться кількість підписників та переглядів. Визнайте, що Українцям це подобається.
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23.06.2025 22:15 Ответить
В мене тільки одне запитання, чому Гордон?!?!?!?!?!
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23.06.2025 15:22 Ответить
Просто цього разу він зробив замовлення у PR-агенції "Прострелена срака".
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23.06.2025 15:23 Ответить
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23.06.2025 15:35 Ответить
Ахах. Да кому оно нужно, то чучело! Новости дня блд😂😂😂😂. Хотели бы вальнуть, вальнули бы не напрягаясь.
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23.06.2025 15:24 Ответить
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23.06.2025 15:24 Ответить
«Замахнулись» на найцінніше, що в нас є!
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23.06.2025 15:24 Ответить
От абсолютно насрати на долю Гондону. Він у свій час і топив за Гундоса, то ж хай платить тепер.
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23.06.2025 15:29 Ответить
А про стервенко вже неактуально?
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23.06.2025 15:31 Ответить
Гордон є той хто тягнув в Україну "русский мир" на протязі понад 30 років всі ці (кобзони ,шафутінські ,розембауми ітд )не вилазили з його ефірів, Тому для кого це шоу ? знайшли патріота .
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23.06.2025 15:32 Ответить
Може це Масаж ?
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23.06.2025 15:33 Ответить
Массад
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23.06.2025 15:34 Ответить
И что даст убийство этого балабола или другого Арестовича?
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23.06.2025 15:35 Ответить
знаючи того любителя хайпу, лайків і рейтингів, то не виключено, що Гордон таким чином вирішив підняти себе в інфопросторі, щоб залучити ще більше підписників на свої ютуб-платформи, щоб бабла більше капало... зараз на Уніані чуть лі не кожного дня в новинній стрічці проскакує як той Гордон викладає у мережу свої старі фотки, яким уже кілька десятків років. то з якимсь відомим тодішнім політиком, то з якимись співаком чи чпівачкою. недавно свою фотку із Пугачовою опублікував, то фотку, де він ще як студент стоїть на красній площі біля мавзолея з підписом "це ще не фашистська москва" на що отримав купу хейту від підписників, де йому пояснили, що мацква завжди була фашистською. то недавно свою стару фотку з бабою Вангою опублікував... для чого? правильно, підняти ажіотаж навколо своєї персони. тому й ця акція з тим замахом може містити мету зіграти просто на публіку. бо по суті той Гордон навіть чимось і корисний зараз фсб. тож нема сенсу їм його валити. той Гордон в минулому році починаючи десь з червня інтригував своїми "інсайдами" про кінець війни до кінця 24-го року. багато хто з українців у це повірив. і тут такий облом. кінця війни не сталося і тут Гордон миттєво звалив все на Келога типу я тут ні до чого, це Келог сказав, що до кінця року війна повинна закінчитися. тільки от у червні минулого року Гордон ще не міг знати, що вибори виграє Чуб. він тоді навпаки топив за Камалу і їй перемогу прогнозував.
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23.06.2025 15:49 Ответить
Ну да инсайды у него в основном на уровне мне одна бабка сказала по секрету,до Фейгина ему далеко.
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23.06.2025 16:26 Ответить
та Фейгін норм тіп. не такий гімнистий яке цей пірамідчик.
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23.06.2025 16:31 Ответить
Так я о том же Фейгин работает с аналитикой а этот лысый с инсайдами и хайпом и заголовки в Ютубе у него дебильные.
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23.06.2025 21:26 Ответить
то таки точно дебільні заголовки. там чуть лі не в кожному відео у заголовках згадка про Арестовича. їпанутись. оце заклинило лисого на тому Арестовичі. )
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23.06.2025 22:21 Ответить
Діма Го#дон хоче наздогнати Вовочку 🤡 по кількості замахів😂
Цей контрацептив нікому не потрібний!
А агентами ФСБ, виявляться розгнівані покупці пірамідок ю-шинсе😆
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23.06.2025 15:35 Ответить
Зачем (((
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23.06.2025 15:36 Ответить
Та кому цей кацап потрібен? Піар акція, з якимось лохом.
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23.06.2025 15:37 Ответить
єдине питання-нахуа? Нахуа цей гордон їм потрібен?
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23.06.2025 15:38 Ответить
Цікаво скільки коштує це коштує це ІПСО.
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23.06.2025 15:51 Ответить
то на Стерненка, то на Гордона, то на ще який... .... .....
Чи не малюковий самопіар це все?
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23.06.2025 15:55 Ответить
..якщо це правда, то добре, що ФСБ витрачає останні кацапські ресурси і займається реальною муйньою..
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23.06.2025 16:08 Ответить
це що кацапи думають, що воно таке цінне, що такого глибокозанспірованого огенда активували, ну таке собі.
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23.06.2025 16:08 Ответить
Аааааааа зірку героя гордону!!!!!
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23.06.2025 16:21 Ответить
Ойой, як страшно. Щось малюк сьогодні роззаявлявся. Які досягнення великі! Може ліпше б нпз ворожі знищував?
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23.06.2025 16:21 Ответить
Рейтинг Кордону піднімають,не в президенти збирається.Досить Зеленського-наїлися.
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23.06.2025 16:25 Ответить
Чего-то ствол очень напоминает турецкую резиноплюйку ( или чего-то стартовое).
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23.06.2025 16:26 Ответить
Фото агентів може???
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23.06.2025 16:29 Ответить
У Гордона на Ю-Тьюб відео майже усі назви брехливі. Ще нещодавно він вихваляв "Велікую Російскую культуру. Чого цього покидька захищати?
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23.06.2025 17:00 Ответить
Юшін-сеГордон
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23.06.2025 17:14 Ответить
 
 