Готовили повторное покушение на журналиста Гордона: СБУ разоблачила агентурную группу ФСБ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Контрразведка СБУ предотвратила повторное покушение на журналиста Дмитрия Гордона. Задержаны четверо участников агентурно-боевой группы ФСБ и их координатор, которые готовили заказное убийство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Российские спецслужбы за выполнение преступления назначили вознаграждение в $400 тыс.
"Подготовку к покушению на известного журналиста оккупанты поручили глубоко законспирированному агенту в Киеве. Им оказался 36-летний гражданин рф с Северного Кавказа, которого фсб "маршрутизировала" в Украину еще до полномасштабного вторжения под видом политического изгнанника из России.
Для большей конспирации, российская спецслужба сфабриковала против него уголовные дела и объявила в розыск", - говорится в сообщении.
После начала полномасштабного вторжения РФ мужчина получил задание от куратора: создать в Киеве агентурно-боевые группы из выходцев с Северного Кавказа.
Он нашел "единомышленников" и приобрел за средства ФСБ несколько авто, замаскировал их под сервис такси и оборудовал скрытыми видеорегистраторами.
"За рулем этих машин агенты шпионили за Гордоном, чтобы установить его распорядок дня, места частого пребывания и наличие охраны. По замыслу фсб, после нападения на потерпевшего с огнестрельным оружием киллер должен был быстро скрыться с места происшествия, избавиться от средств преступления и "залечь на дно". Для этого резидент подыскивал мотоцикл", - отметили в СБУ.
Контрразведка сработала на опережение и задержала резидента и всех участников агентурно-боевых групп на этапе подготовки к покушению.
Во время документирования установлено, что подозреваемые получили дополнительные задания на корректировку вражеского огня и "заказ" на иностранцев, которые воюют за Украину. Среди них был россиянин, который сейчас воюет за Украину в составе РДК.
Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в сентябре 2024 года СБУ разоблачила агентуру элитного подразделения ФСБ РФ в Киеве, которая готовила убийство Гордона.
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Власність: формально за асистентом Антоном Симоненком, але фактичним власником є народний депутат Андрій Деркач - почесний президент «Ера‑Медіа» й голова художньої ради TRK ЕРА .
Період діяльності: ЕРА виникла наприкінці 1990‑х на базі UT‑1, з 2001 ліцензована як незалежний мовник. Активно працювала до 2017 року в кабелі, супутнику та на частотах UA‑Першого .
Роль у часи Януковича: мовник фінансувався з груп Януковича, в тому числі через Деркача - близького до російських бізнес‑ і політичних кіл. У 2014 журналісти каналу скаржилися на цензуру та політичний тиск щодо диктаторських законів січня 2014 .
Санкції: після 2019 ЕРА‑медіа потрапили під санкції США як платформа для дезінформації й втручання у вибори .
ЕРА - медіахолдинг із позначеним політичним забарвленням: фінансований структурами, наближеними до Януковича й РФ, діяв як частина пропагандистського простору.
Гордон співпрацював із каналом на перехідному, політично складному етапі (2013-2014), але в кінці 2013-на початку 2014 його журналісти скаржилися на цензуру. Сам він згодом залишив цей напрямок і перейшов на незалежну платформу.
Цей контрацептив нікому не потрібний!
А агентами ФСБ, виявляться розгнівані покупці пірамідок ю-шинсе😆
Чи не малюковий самопіар це все?