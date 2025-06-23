Готовили повторное покушение на журналиста Гордона: СБУ разоблачила агентурную группу ФСБ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка СБУ предотвратила повторное покушение на журналиста Дмитрия Гордона. Задержаны четверо участников агентурно-боевой группы ФСБ и их координатор, которые готовили заказное убийство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Российские спецслужбы за выполнение преступления назначили вознаграждение в $400 тыс.

"Подготовку к покушению на известного журналиста оккупанты поручили глубоко законспирированному агенту в Киеве. Им оказался 36-летний гражданин рф с Северного Кавказа, которого фсб "маршрутизировала" в Украину еще до полномасштабного вторжения под видом политического изгнанника из России.

Для большей конспирации, российская спецслужба сфабриковала против него уголовные дела и объявила в розыск", - говорится в сообщении.

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После начала полномасштабного вторжения РФ мужчина получил задание от куратора: создать в Киеве агентурно-боевые группы из выходцев с Северного Кавказа.

Он нашел "единомышленников" и приобрел за средства ФСБ несколько авто, замаскировал их под сервис такси и оборудовал скрытыми видеорегистраторами.

"За рулем этих машин агенты шпионили за Гордоном, чтобы установить его распорядок дня, места частого пребывания и наличие охраны. По замыслу фсб, после нападения на потерпевшего с огнестрельным оружием киллер должен был быстро скрыться с места происшествия, избавиться от средств преступления и "залечь на дно". Для этого резидент подыскивал мотоцикл", - отметили в СБУ.

Контрразведка сработала на опережение и задержала резидента и всех участников агентурно-боевых групп на этапе подготовки к покушению.

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Во время документирования установлено, что подозреваемые получили дополнительные задания на корректировку вражеского огня и "заказ" на иностранцев, которые воюют за Украину. Среди них был россиянин, который сейчас воюет за Украину в составе РДК.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в сентябре 2024 года СБУ разоблачила агентуру элитного подразделения ФСБ РФ в Киеве, которая готовила убийство Гордона.

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