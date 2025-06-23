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Убийство 3-летнего сына экс-депутата Соболева: вынесены приговоры Лаврезе, Ткаченко и Семенову. ФОТОРЕПОРТАЖ

Шевченковский райсуд Киева огласил приговор по делу о покушении на убийство экс-депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийство его 3-летнего сына.

Об этом сообщил Судебный репортер, информирует Цензор.НЕТ.

Бывшего участника АТО Андрея Лаврегу за покушение на убийство и убийство по неосторожности приговорили к 15 годам тюрьмы. Он признавал вину частично, говоря, что не должен был убивать Соболева, а только запугать.

Юрия Ткаченко и Евгения Семенова за пособничество в совершении преступления приговорили к 13 годам лишения свободы. Они полностью отрицали вину.

В то же время подозреваемый в соорганизации преступления Юсуп Абуев находится в розыске. Заказчик преступления официально до сих пор не был назван.

Убийство сына В'ячеслава Соболєва. Оголошено вироки
Убийство сына В'ячеслава Соболєва. Оголошено вироки
Убийство сына В'ячеслава Соболєва. Оголошено вироки
Убийство сына В'ячеслава Соболєва. Оголошено вироки
Убийство сына В'ячеслава Соболєва. Оголошено вироки
Убийство сына В'ячеслава Соболєва. Оголошено вироки
Убийство сына В'ячеслава Соболєва. Оголошено вироки
Убийство сына В'ячеслава Соболєва. Оголошено вироки

Читайте: Покушение на заместителя главы Минздрава Дуброва: Правоохранитель с сообщником продали информацию из баз данных. ФОТОрепортаж

Напомним, вечером 1 декабря 2019 года в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

2 декабря 2019 года были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть признание подозреваемых Лавреги и Семенова, что они шли меня убивать. Полиция его спрятала, но у меня оно есть, - Соболев

Автор: 

Киев (25792) покушение (1054) приговор (1246) убийство (6519) Вячеслав Соболев (32)


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Топ комментарии
+18
Останнє фото чудово ілюструє нашу судову систему.
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23.06.2025 11:01 Ответить
+8
Дивно, чому Безмозгла не написала цього разу про карму для сина депутата? Чи на своїх гавкати ніззя?
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23.06.2025 11:06 Ответить
+6
Вася ...відкрий очі..це перетворення відбувається вже 30 років...просто при зелі зрозуміли шо народ вже отупів до ручки...
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23.06.2025 10:55 Ответить
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Вася ...відкрий очі..це перетворення відбувається вже 30 років...просто при зелі зрозуміли шо народ вже отупів до ручки...
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23.06.2025 10:55 Ответить
Це показово, одни й ті ж маніпулятори нікуди не ділись за всі 30 років, все те ж саме, тепер у всьому винні ЗЕеее. …Треба тільки обрати якогось БЕееее, і всі стануть щасливими, небо блакитніше, трава зеленіша, думати не треба …, і люди знову підуть, і оберуть…
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23.06.2025 11:47 Ответить
шукайте юсупа абуєва, спіймаєте, дізнаєтесь про причину замовлення на вбивство
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23.06.2025 10:41 Ответить
кинув на бабло, я так думаю.
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23.06.2025 14:10 Ответить
Останнє фото чудово ілюструє нашу судову систему.
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23.06.2025 11:01 Ответить
і як воно ілюструє? чи тако аби перднути щось?
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23.06.2025 14:11 Ответить
"А коли депутата чи сепара а в даному випадку це два в одному"

в данному випадку убили ребенка
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23.06.2025 11:33 Ответить
"Дитину ніхто вбивати не хотів"

это как-то оправдывает смерть ребенка?
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23.06.2025 12:17 Ответить
"По перше то не дитина а сепарьониш"

по перше ты придурок, по друге - еще раз придурок, ну и т.д.
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23.06.2025 12:15 Ответить
Та морди у суддів дійсно візуально "чесні та непідкупні"! 😁
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23.06.2025 11:42 Ответить
Професія і спосіб життя все таки накладає якийсь відбиток на зовнішність...Це навіть не обличчя,це морди нашого правосуддя.На жаль,в підсудних набагато приємніші,відкритіші та світліші обличчя ніж в суддів...
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23.06.2025 13:30 Ответить
Дивно, чому Безмозгла не написала цього разу про карму для сина депутата? Чи на своїх гавкати ніззя?
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23.06.2025 11:06 Ответить
За вбивство дітей треба вішати за ногу . Щоб повільно вмирав.
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23.06.2025 12:58 Ответить
А мене аж смикнуло, коли побачив отого вбивцю в окулярах! Він так когось нагадує...дуже популярного зараз!
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23.06.2025 13:01 Ответить
Я просто розповідаю як все відбувалось
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23.06.2025 13:24 Ответить
15 років? Про це вони мають тільки мріяти, бо стільки вони вже не проживуть
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23.06.2025 13:51 Ответить
 
 