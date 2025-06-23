Убийство 3-летнего сына экс-депутата Соболева: вынесены приговоры Лаврезе, Ткаченко и Семенову. ФОТОРЕПОРТАЖ

Шевченковский райсуд Киева огласил приговор по делу о покушении на убийство экс-депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийство его 3-летнего сына.

Об этом сообщил Судебный репортер, информирует Цензор.НЕТ.

Бывшего участника АТО Андрея Лаврегу за покушение на убийство и убийство по неосторожности приговорили к 15 годам тюрьмы. Он признавал вину частично, говоря, что не должен был убивать Соболева, а только запугать.

Юрия Ткаченко и Евгения Семенова за пособничество в совершении преступления приговорили к 13 годам лишения свободы. Они полностью отрицали вину.

В то же время подозреваемый в соорганизации преступления Юсуп Абуев находится в розыске. Заказчик преступления официально до сих пор не был назван.

















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Напомним, вечером 1 декабря 2019 года в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

2 декабря 2019 года были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

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