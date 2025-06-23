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Вбивство 3-річного сина ексдепутата Соболєва: оголошено вироки Лаврезі, Ткаченку та Семенову. ФОТОрепортаж

Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок у справі про замах на вбивство ексдепутата Київської облради В'ячеслава Соболєва та вбивство його 3-річного сина.

Про це повідомив Судовий репортер, інформує Цензор.НЕТ.

Колишнього учасника АТО Андрія Лаврегу за замах на вбивство і вбивство з необережності засудили до 15 років тюрми. Він визнавав вину частково, кажучи, що не мав вбивати Соболєва, а тільки залякати.

Юрія Ткаченка та Євгена Семенова за пособництво у скоєнні злочину засудили до 13 років позбавлення волі. Вони повністю заперечували провину.

Водночас підозрюваний у співорганізації злочину Юсуп Абуєв перебуває у розшуку. Замовника злочину офіційно досі не було названо.

Вбивство сина В'ячеслава Соболєва. Оголошено вироки
Вбивство сина В'ячеслава Соболєва. Оголошено вироки
Вбивство сина В'ячеслава Соболєва. Оголошено вироки
Вбивство сина В'ячеслава Соболєва. Оголошено вироки
Вбивство сина В'ячеслава Соболєва. Оголошено вироки
Вбивство сина В'ячеслава Соболєва. Оголошено вироки
Вбивство сина В'ячеслава Соболєва. Оголошено вироки
Вбивство сина В'ячеслава Соболєва. Оголошено вироки

Читайте: Замах на заступника голови МОЗ Дуброва: Правоохоронець зі спільником продали інформацію із баз даних. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, увечері 1 грудня 2019 року в Києві невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою до лікарні.

Пізніше стало відомо, що був убитий трирічний син бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

2 грудня 2019 року було затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є зізнання підозрюваних Лавреги і Семенова, що вони йшли мене вбивати. Поліція його сховала, але у мене воно є, - Соболєв

Автор: 

Київ (19791) замах (567) вирок (1104) вбивство (3123) Вячеслав Соболєв (30)


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Топ коментарі
+18
Останнє фото чудово ілюструє нашу судову систему.
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23.06.2025 11:01 Відповісти
+8
Дивно, чому Безмозгла не написала цього разу про карму для сина депутата? Чи на своїх гавкати ніззя?
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23.06.2025 11:06 Відповісти
+6
Вася ...відкрий очі..це перетворення відбувається вже 30 років...просто при зелі зрозуміли шо народ вже отупів до ручки...
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23.06.2025 10:55 Відповісти
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Вася ...відкрий очі..це перетворення відбувається вже 30 років...просто при зелі зрозуміли шо народ вже отупів до ручки...
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23.06.2025 10:55 Відповісти
Це показово, одни й ті ж маніпулятори нікуди не ділись за всі 30 років, все те ж саме, тепер у всьому винні ЗЕеее. …Треба тільки обрати якогось БЕееее, і всі стануть щасливими, небо блакитніше, трава зеленіша, думати не треба …, і люди знову підуть, і оберуть…
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23.06.2025 11:47 Відповісти
шукайте юсупа абуєва, спіймаєте, дізнаєтесь про причину замовлення на вбивство
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23.06.2025 10:41 Відповісти
кинув на бабло, я так думаю.
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23.06.2025 14:10 Відповісти
Останнє фото чудово ілюструє нашу судову систему.
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23.06.2025 11:01 Відповісти
і як воно ілюструє? чи тако аби перднути щось?
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23.06.2025 14:11 Відповісти
"А коли депутата чи сепара а в даному випадку це два в одному"

в данному випадку убили ребенка
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23.06.2025 11:33 Відповісти
"Дитину ніхто вбивати не хотів"

это как-то оправдывает смерть ребенка?
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23.06.2025 12:17 Відповісти
"По перше то не дитина а сепарьониш"

по перше ты придурок, по друге - еще раз придурок, ну и т.д.
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23.06.2025 12:15 Відповісти
Та морди у суддів дійсно візуально "чесні та непідкупні"! 😁
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23.06.2025 11:42 Відповісти
Професія і спосіб життя все таки накладає якийсь відбиток на зовнішність...Це навіть не обличчя,це морди нашого правосуддя.На жаль,в підсудних набагато приємніші,відкритіші та світліші обличчя ніж в суддів...
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23.06.2025 13:30 Відповісти
Дивно, чому Безмозгла не написала цього разу про карму для сина депутата? Чи на своїх гавкати ніззя?
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23.06.2025 11:06 Відповісти
За вбивство дітей треба вішати за ногу . Щоб повільно вмирав.
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23.06.2025 12:58 Відповісти
А мене аж смикнуло, коли побачив отого вбивцю в окулярах! Він так когось нагадує...дуже популярного зараз!
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23.06.2025 13:01 Відповісти
Я просто розповідаю як все відбувалось
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23.06.2025 13:24 Відповісти
15 років? Про це вони мають тільки мріяти, бо стільки вони вже не проживуть
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23.06.2025 13:51 Відповісти
 
 