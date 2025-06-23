Вбивство 3-річного сина ексдепутата Соболєва: оголошено вироки Лаврезі, Ткаченку та Семенову. ФОТОрепортаж
Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок у справі про замах на вбивство ексдепутата Київської облради В'ячеслава Соболєва та вбивство його 3-річного сина.
Про це повідомив Судовий репортер, інформує Цензор.НЕТ.
Колишнього учасника АТО Андрія Лаврегу за замах на вбивство і вбивство з необережності засудили до 15 років тюрми. Він визнавав вину частково, кажучи, що не мав вбивати Соболєва, а тільки залякати.
Юрія Ткаченка та Євгена Семенова за пособництво у скоєнні злочину засудили до 13 років позбавлення волі. Вони повністю заперечували провину.
Водночас підозрюваний у співорганізації злочину Юсуп Абуєв перебуває у розшуку. Замовника злочину офіційно досі не було названо.
Нагадаємо, увечері 1 грудня 2019 року в Києві невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою до лікарні.
Пізніше стало відомо, що був убитий трирічний син бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.
2 грудня 2019 року було затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.
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в данному випадку убили ребенка
это как-то оправдывает смерть ребенка?
по перше ты придурок, по друге - еще раз придурок, ну и т.д.