Замах на заступника голови МОЗ Дуброва: Правоохоронець зі спільником продали інформацію із баз даних. ФОТОрепортаж

Правоохоронець разом із жителем Києва продали інформацію із закритих баз даних щодо колишнього першого заступника голови МОЗ Сергія Дуброва, яку використали під час підготовки його вбивства.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

У жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми друзі жінки вважали, що у смерті винен саме лікар, то вирішили його вбити.

Їх вдалося зупинити на етапі підготовки вбивства.

"Під час підготовки задуманого зловмисники отримали від киянина інформацію про місце проживання посадовця та його родини. Той, своєю чергою, отримав її від знайомого правоохоронця, який мав доступ до закритих баз даних", - йдеться в повідмоленні.

Правоохоронцю та цивільному громадянину повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України).

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним. Розслідування триває.





Що передувало?

20 січня стало відомо, що СБУ та Нацполіція запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров'я. Затримано двох звломисників, які хотіли вбити посадовця найближчим часом. Фігурантів затримали "на гарячому", коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину. За матеріалами справи, зловмисниками виявилося двоє жителів Київщини.

Згодом підозрюваного у підготовці вбивства посадовця МОЗ викрили в організації наркобізнесу. Як зазначається, організував наркобізнес 36-річний мешканець міста Києва у нежитловому приміщенні на території Київської області. Там виготовляли близько 10 кг амфетаміну на місяць.

