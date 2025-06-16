УКР
3 708 9

Замах на заступника голови МОЗ Дуброва: Правоохоронець зі спільником продали інформацію із баз даних. ФОТОрепортаж

Правоохоронець разом із жителем Києва продали інформацію із закритих баз даних щодо колишнього першого заступника голови МОЗ Сергія Дуброва, яку використали під час підготовки його вбивства.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

У жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми друзі жінки вважали, що у смерті винен саме лікар, то вирішили його вбити.

Їх вдалося зупинити на етапі підготовки вбивства.

"Під час підготовки задуманого зловмисники отримали від киянина інформацію про місце проживання посадовця та його родини. Той, своєю чергою, отримав її від знайомого правоохоронця, який мав доступ до закритих баз даних", - йдеться в повідмоленні.

Правоохоронцю та цивільному громадянину повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України).

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним. Розслідування триває.

Замах на Сергія Дуброва. Затримано правоохоронця та цивільного
Що передувало?

20 січня стало відомо, що СБУ та Нацполіція запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров'я. Затримано двох звломисників, які хотіли вбити посадовця найближчим часом. Фігурантів затримали "на гарячому", коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину. За матеріалами справи, зловмисниками виявилося двоє жителів Київщини.

Згодом підозрюваного у підготовці вбивства посадовця МОЗ викрили в організації наркобізнесу. Як зазначається, організував наркобізнес 36-річний мешканець міста Києва у нежитловому приміщенні на території Київської області. Там виготовляли близько 10 кг амфетаміну на місяць.

Автор: 

замах (574) ДБР (3736)
Тисячне підтвердження,що мусора то кінчена,продажна падаль-ухилянти.
показати весь коментар
16.06.2025 15:47 Відповісти
Не перекладай. В родині не без кацапа
показати весь коментар
16.06.2025 15:51 Відповісти
"За словами Турчинова, в перші дні окупації разом з командуванням ВМС на чолі з адміралом Денисом Березовським свою країну зрадили понад 70% військовослужбовців ЗСУ. Зі співробітників кримської міліції на бік ворога перейшли 99% особового складу, з прикордонників - 73%, із працівників СБУ - 90%, зі співробітників Управління держохорони - 96%."

Отака родина.....
показати весь коментар
16.06.2025 17:31 Відповісти
2 рочки за корупцію. Як за нескладну *********. Запобіжки в такому випадку толком не буде. "Правоохоронець" продовжить охороняти правопорядок. Поки слідство, поки районний суд дрочитиме - спливе строк притягнення. Навіть судимості не буде.
показати весь коментар
16.06.2025 16:04 Відповісти
А й справді скільки лікарів засуджено за лікарські помилки та вимагання грошей з пацієнтів. От люди й беруться чинити суд Лінча коли держава закриває очі на те що творится у лікарнях
показати весь коментар
16.06.2025 16:05 Відповісти
ПС. Таке чекає і на суддів які плюють на справедливість.
показати весь коментар
16.06.2025 16:06 Відповісти
«Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі.» це як ?
показати весь коментар
16.06.2025 16:53 Відповісти
Лікар "отримує"в лікарні дохід більший, чим заступник міністра на голій зарплаті.
показати весь коментар
16.06.2025 20:22 Відповісти
 
 