Чоловіка, підозрюваного у підготовці вбивства посадовця МОЗ Дуброва, викрили в організації наркобізнесу
Підозрюваного у підготовці вбивства посадовця МОЗ викрили в організації наркобізнесу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Що встановило слідство?
Як зазначається, організував наркобізнес 36-річний мешканець міста Києва у нежитловому приміщенні на території Київської області. Там виготовляли близько 10 кг амфетаміну на місяць. Орієнтований дохід від збуту за цінами "чорного" ринку становить близько 5 млн гривень щомісячно.
"Організатор наркобізнесу також є підозрюваним у справі про організацію вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я, яке вдалося попередити", - наголошують у прокуратурі.
Як працював наркобізнес?
До процесу виготовлення та збуту наркотиків він залучив 6 знайомих. Організатор отримував замовлення на "товар" через Telegram-канал та по телефону. У свою чергу співучасники займалися безпосереднім збутом наркотиків. Покупці розраховувались готівкою та криптовалютою.
Під час досудового розслідування правоохоронці провели 12 обшуків. Загалом вилучили понад 120 г амфетаміну, 140 г альфа-PVP, канабіс, кетамін, лабораторне устаткування.
Наразі усім затриманим повідомлено про підозру. До суду скеровані клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що першого заступника голови МОЗ Дуброва планували вбити: СБУ затримала зловмисників.
Вайбер і телеграм це фсбшна зброя
Тіткок - китайська зброя
Всі хто їх виправдовує - проти України.
І ординська фсб буде вити від розпачі.
Хотів прибрати до рук, чи викрив та шантажував, чи наступив на ногу в ліфті?
але то все не точно.
помститись за смерть в лікарні когось з близьких і купуючи пістолет палиться на СБУ.
Щось схоже на план дурня.