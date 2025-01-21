УКР
Чоловіка, підозрюваного у підготовці вбивства посадовця МОЗ Дуброва, викрили в організації наркобізнесу

Заступника міністра охорони здоров’я Дуброва хотіли вбити

Підозрюваного у підготовці вбивства посадовця МОЗ викрили в організації наркобізнесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Що встановило слідство?

Як зазначається, організував наркобізнес 36-річний мешканець міста Києва у нежитловому приміщенні на території Київської області. Там виготовляли близько 10 кг амфетаміну на місяць. Орієнтований дохід від збуту за цінами "чорного" ринку становить близько 5 млн гривень щомісячно.

"Організатор наркобізнесу також є підозрюваним у справі про організацію вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я, яке вдалося попередити", - наголошують у прокуратурі.

Також читайте: Отримували майже 50 млн грн прибутку на рік: Судитимуть 17 учасників наркосиндикату "Біле братерство", - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як працював наркобізнес?

До процесу виготовлення та збуту наркотиків він залучив 6 знайомих. Організатор отримував замовлення на "товар" через Telegram-канал та по телефону. У свою чергу співучасники займалися безпосереднім збутом наркотиків. Покупці розраховувались готівкою та криптовалютою.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели 12 обшуків. Загалом вилучили понад 120 г амфетаміну, 140 г альфа-PVP, канабіс, кетамін, лабораторне устаткування.

Наразі усім затриманим повідомлено про підозру. До суду скеровані клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що першого заступника голови МОЗ Дуброва планували вбити: СБУ затримала зловмисників.

МОЗ (5420) наркотики (1470) прокуратура (3734)
