Першого заступника голови МОЗ Дуброва планували вбити: СБУ затримала зловмисників. ФОТОрепортаж

СБУ та Нацполіція запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров'я. Затримано двох звломисників, які хотіли вбити посадовця найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Фігурантів затримали "на гарячому", коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину. За матеріалами справи, зловмисниками виявилося двоє жителів Київщини. Вони декілька місяців стежили за першим заступником Міністра, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування", - йдеться в повідомленні.

Вони тривалий час ходили у приватний тир та практикували свої навички зі стрільби. Потім зловмисники почали підшукувати продавця зброї на чорному ринку, але в момент передачі коштів за пістолет їх затримали співробітники СБУ та Нацполіції.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Також вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Згідно з інформацією на сайті МОЗ, першим заступником міністра є Сергій Дубров.

