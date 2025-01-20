УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11074 відвідувача онлайн
Новини Фото
6 789 35

Першого заступника голови МОЗ Дуброва планували вбити: СБУ затримала зловмисників. ФОТОрепортаж

СБУ та Нацполіція запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров'я. Затримано двох звломисників, які хотіли вбити посадовця найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Фігурантів затримали "на гарячому", коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину. За матеріалами справи, зловмисниками виявилося двоє жителів Київщини. Вони декілька місяців стежили за першим заступником Міністра, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Обвинуваченому в убивстві Фаріон нададуть додатковий захист під час конвоювання

Вони тривалий час ходили у приватний тир та практикували свої навички зі стрільби. Потім зловмисники почали підшукувати продавця зброї на чорному ринку, але в момент передачі коштів за пістолет їх затримали співробітники СБУ та Нацполіції.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Також вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Згідно з інформацією на сайті МОЗ, першим заступником міністра є Сергій Дубров.

Заступника міністра охорони здоров’я Дуброва хотіли вбити

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2024 році в Україні зафіксовано найменшу кількість нерозкритих вбивств за всю історію незалежності, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

Заступника міністра охорони здоров'я Дуброва хотіли вбити
Заступника міністра охорони здоров'я Дуброва хотіли вбити
Заступника міністра охорони здоров'я Дуброва хотіли вбити
Заступника міністра охорони здоров'я Дуброва хотіли вбити

Автор: 

МОЗ (5420) СБУ (13281) вбивство (3156)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
За даними слідства, у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник Міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі.



Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.



Для цього підозрювані стежили за ним, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає чоловік. Вони придбали зброю, з якої планували застрелити лікаря. Втім, їх намірам завадили правоохоронці.
показати весь коментар
20.01.2025 10:16 Відповісти
+11
Навіть зброю не встигли купити, а їм вже "навмисне вбивство" шіють?!
Вони що, на святе зазихнули - на МСЕК общак?!!
показати весь коментар
20.01.2025 10:20 Відповісти
+11
ще й мусора так оперативно піймали .. і зазделегідь ..і як правильно пишуть - лише ЗА НАМІР вже умисне вбивство вішають

імхо - мутняк ..в пушку рило радника
показати весь коментар
20.01.2025 10:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Противники тотальної примусової вакцинації від ковід-19?
показати весь коментар
20.01.2025 10:12 Відповісти
Так, а за шо його хотіли вбити?
показати весь коментар
20.01.2025 10:13 Відповісти
За шо, за шо. Та за діло, тобто "бабло".
показати весь коментар
20.01.2025 10:16 Відповісти
Морда в нього похлєще катлєтиної, тож і кулю думаю заробив!
показати весь коментар
20.01.2025 12:17 Відповісти
За даними слідства, у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник Міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі.



Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.



Для цього підозрювані стежили за ним, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає чоловік. Вони придбали зброю, з якої планували застрелити лікаря. Втім, їх намірам завадили правоохоронці.
показати весь коментар
20.01.2025 10:16 Відповісти
цензору не вистачило сил, щоб це написати
показати весь коментар
20.01.2025 10:19 Відповісти
хтіли інтригу
показати весь коментар
20.01.2025 10:20 Відповісти
Скоріше, хотіли срача в коментарях, щоб підняти популярність видання. До того ж вони впевнені, що більшість далі заголовка не читає, то навіщо лишній раз паритись...
показати весь коментар
21.01.2025 02:25 Відповісти
Ну така собі історія...
показати весь коментар
20.01.2025 10:23 Відповісти
поки версія
буде слідство, може вийдуть на щось інше
показати весь коментар
20.01.2025 10:25 Відповісти
Ага, купуючи зброю розпатякали для чого ? Якась мутня !
показати весь коментар
20.01.2025 13:32 Відповісти
А якого бена перший заступник міністра чергує в медзакладі? Іншого способу, крім нічних чергувань, підтримувати кваліфікацію нема? Довго цю історію придумували?
показати весь коментар
20.01.2025 11:42 Відповісти
На сайті МОЗ:
"3 2003 року по теперішній час - лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії (за сумісництвом)."

https://moz.gov.ua/uk/dev-sergij-dubrov

За нічні чергування платять більше та як правило спиш та ніхрєна не робиш
показати весь коментар
20.01.2025 11:59 Відповісти
Тобто однозначно треба когось вбити. Какзка для психопатів. Нібито є за що.
показати весь коментар
20.01.2025 12:02 Відповісти
казка для слідства, щоби приховати реальні мотиви вбивства та реального замовника/замовників
як довести, що кілера це знайомі загиблої?
тіко їхні слова, телефони та соцмережі не варіант
показати весь коментар
20.01.2025 12:05 Відповісти
Навіть зброю не встигли купити, а їм вже "навмисне вбивство" шіють?!
Вони що, на святе зазихнули - на МСЕК общак?!!
показати весь коментар
20.01.2025 10:20 Відповісти
мутна якась історія .. помилки лікарів майже ніколи довести не можуть

а враховуючи що він при владі радником гівна ляшка - ну таке .. а у владі тільки гівно і сидить , то ...
показати весь коментар
20.01.2025 10:22 Відповісти
ще й мусора так оперативно піймали .. і зазделегідь ..і як правильно пишуть - лише ЗА НАМІР вже умисне вбивство вішають

імхо - мутняк ..в пушку рило радника
показати весь коментар
20.01.2025 10:24 Відповісти
а я, припускаю, що це супрун за наказом пороха прибирає конкурентів.
показати весь коментар
20.01.2025 10:26 Відповісти
Перша лєдя виказала " фе" відпочинком у Швейцарії? За гроші фарммафії)
показати весь коментар
20.01.2025 10:38 Відповісти
+++
показати весь коментар
20.01.2025 11:55 Відповісти
шефірезада
показати весь коментар
20.01.2025 10:26 Відповісти
Віджав в них аптеку?
показати весь коментар
20.01.2025 10:28 Відповісти
Аптечний кіоск
показати весь коментар
20.01.2025 13:34 Відповісти
Анестезія, анастезія ... , а за допомогою яких препаратів проводиться анестезія?
показати весь коментар
20.01.2025 10:53 Відповісти
І кому всрався той дубров, що тільки галасу?
показати весь коментар
20.01.2025 10:54 Відповісти
мда, какое-то дно. умышленное убийство за то что что-то там собирались купить (и даже не купили). а за 100 000 бракованных мин во время войны \ разминирование \ про*бы материальных\культурных ценностей в ахренительных масштабах - вообще все остались на своих местах и даже не под следствием.
показати весь коментар
20.01.2025 11:00 Відповісти
🤡🤡🤡
показати весь коментар
20.01.2025 11:34 Відповісти
А чому не вбили ?
показати весь коментар
20.01.2025 12:09 Відповісти
Золоті міністри, так борятся з корупцією та злочинами, що для них кілерів наймають...
показати весь коментар
20.01.2025 12:16 Відповісти
73 процента проглотит все.
показати весь коментар
20.01.2025 12:20 Відповісти
Дядя, скажи а звідкіля ти взявся, такий активний весь, все знаєшь, матеріали справи, висновки, для чого ти вилупився?
показати весь коментар
20.01.2025 12:57 Відповісти
Я перепрошую, а що корисного для України зробив цей заступник міністра?
показати весь коментар
20.01.2025 13:07 Відповісти
Дуже продуктивно замміністрив ! Якто так.
показати весь коментар
20.01.2025 13:36 Відповісти
Ось трамп прийде порядок наведе !
показати весь коментар
20.01.2025 13:38 Відповісти
 
 