Першого заступника голови МОЗ Дуброва планували вбити: СБУ затримала зловмисників. ФОТОрепортаж
СБУ та Нацполіція запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров'я. Затримано двох звломисників, які хотіли вбити посадовця найближчим часом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Фігурантів затримали "на гарячому", коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину. За матеріалами справи, зловмисниками виявилося двоє жителів Київщини. Вони декілька місяців стежили за першим заступником Міністра, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування", - йдеться в повідомленні.
Вони тривалий час ходили у приватний тир та практикували свої навички зі стрільби. Потім зловмисники почали підшукувати продавця зброї на чорному ринку, але в момент передачі коштів за пістолет їх затримали співробітники СБУ та Нацполіції.
Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Також вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.
Згідно з інформацією на сайті МОЗ, першим заступником міністра є Сергій Дубров.
Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.
Для цього підозрювані стежили за ним, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає чоловік. Вони придбали зброю, з якої планували застрелити лікаря. Втім, їх намірам завадили правоохоронці.
буде слідство, може вийдуть на щось інше
"3 2003 року по теперішній час - лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії (за сумісництвом)."
https://moz.gov.ua/uk/dev-sergij-dubrov
За нічні чергування платять більше та як правило спиш та ніхрєна не робиш
як довести, що кілера це знайомі загиблої?
тіко їхні слова, телефони та соцмережі не варіант
Вони що, на святе зазихнули - на МСЕК общак?!!
а враховуючи що він при владі радником гівна ляшка - ну таке .. а у владі тільки гівно і сидить , то ...
імхо - мутняк ..в пушку рило радника