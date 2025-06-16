РУС
Покушение на Сергея Дуброва


Покушение на заместителя главы Минздрава Дуброва: правоохранитель с сообщником продали информацию из баз данных. ФОТОрепортаж

Правоохранитель вместе с жителем Киева продали информацию из закрытых баз данных о бывшем первом заместителе главы Минздрава Сергея Дуброва, которую использовали при подготовке его убийства.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

В октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП, умерла женщина. Первый заместитель министра, который является врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении. Несмотря на серьезные травмы, друзья женщины решили, что в смерти виноват именно врач, потому решили его убить.

Их удалось остановить на этапе подготовки убийства.

"Во время подготовки задуманного злоумышленники получили от киевлянина информацию о месте жительства чиновника и его семьи. Тот, в свою очередь, получил ее от знакомого правоохранителя, который имел доступ к закрытым базам данных", - говорится в сообщении.

Правоохранителю и гражданскому сообщено о подозрении в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины).

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Расследование продолжается.

Покушение на Сергея Дуброва. Задержаны правоохранитель и гражданский
Что предшествовало?

20 января стало известно, что СБУ и Нацполиция предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения. Задержаны двое злоумышленников, которые хотели убить чиновника в ближайшее время. Фигурантов задержали "на горячем", когда они пытались передать деньги при покупке огнестрельного оружия для совершения преступления. По материалам дела, злоумышленниками оказалось двое жителей Киевской области.

Впоследствии подозреваемого в подготовке убийства чиновника Минздрава разоблачили в организации наркобизнеса. Как отмечается, организовал наркобизнес 36-летний житель города Киева в нежилом помещении на территории Киевской области. Там изготавливали около 10 кг амфетамина в месяц.

 


Тисячне підтвердження,що мусора то кінчена,продажна падаль-ухилянти.
показать весь комментарий
16.06.2025 15:47 Ответить
Не перекладай. В родині не без кацапа
показать весь комментарий
16.06.2025 15:51 Ответить
"За словами Турчинова, в перші дні окупації разом з командуванням ВМС на чолі з адміралом Денисом Березовським свою країну зрадили понад 70% військовослужбовців ЗСУ. Зі співробітників кримської міліції на бік ворога перейшли 99% особового складу, з прикордонників - 73%, із працівників СБУ - 90%, зі співробітників Управління держохорони - 96%."

Отака родина.....
показать весь комментарий
16.06.2025 17:31 Ответить
2 рочки за корупцію. Як за нескладну *********. Запобіжки в такому випадку толком не буде. "Правоохоронець" продовжить охороняти правопорядок. Поки слідство, поки районний суд дрочитиме - спливе строк притягнення. Навіть судимості не буде.
показать весь комментарий
16.06.2025 16:04 Ответить
А й справді скільки лікарів засуджено за лікарські помилки та вимагання грошей з пацієнтів. От люди й беруться чинити суд Лінча коли держава закриває очі на те що творится у лікарнях
показать весь комментарий
16.06.2025 16:05 Ответить
ПС. Таке чекає і на суддів які плюють на справедливість.
показать весь комментарий
16.06.2025 16:06 Ответить
«Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі.» це як ?
показать весь комментарий
16.06.2025 16:53 Ответить
Лікар "отримує"в лікарні дохід більший, чим заступник міністра на голій зарплаті.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:22 Ответить
 
 