Покушение на заместителя главы Минздрава Дуброва: правоохранитель с сообщником продали информацию из баз данных. ФОТОрепортаж
Правоохранитель вместе с жителем Киева продали информацию из закрытых баз данных о бывшем первом заместителе главы Минздрава Сергея Дуброва, которую использовали при подготовке его убийства.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
В октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП, умерла женщина. Первый заместитель министра, который является врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении. Несмотря на серьезные травмы, друзья женщины решили, что в смерти виноват именно врач, потому решили его убить.
Их удалось остановить на этапе подготовки убийства.
"Во время подготовки задуманного злоумышленники получили от киевлянина информацию о месте жительства чиновника и его семьи. Тот, в свою очередь, получил ее от знакомого правоохранителя, который имел доступ к закрытым базам данных", - говорится в сообщении.
Правоохранителю и гражданскому сообщено о подозрении в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины).
Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Расследование продолжается.
Что предшествовало?
20 января стало известно, что СБУ и Нацполиция предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения. Задержаны двое злоумышленников, которые хотели убить чиновника в ближайшее время. Фигурантов задержали "на горячем", когда они пытались передать деньги при покупке огнестрельного оружия для совершения преступления. По материалам дела, злоумышленниками оказалось двое жителей Киевской области.
Впоследствии подозреваемого в подготовке убийства чиновника Минздрава разоблачили в организации наркобизнеса. Как отмечается, организовал наркобизнес 36-летний житель города Киева в нежилом помещении на территории Киевской области. Там изготавливали около 10 кг амфетамина в месяц.
