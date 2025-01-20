Первого заместителя главы Минздрава Дуброва планировали убить: СБУ задержала злоумышленников. ФОТОРЕПОРТАЖ

СБУ и Нацполиция предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения. Задержаны двое злоумышленников, которые хотели убить чиновника в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Фигурантов задержали "на горячем", когда они пытались передать деньги при покупке огнестрельного оружия для совершения преступления. По материалам дела, злоумышленниками оказалось двое жителей Киевской области. Они несколько месяцев следили за первым заместителем Министра, изучали его распорядок дня и маршруты передвижения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемому в убийстве Фарион предоставят дополнительную защиту во время конвоирования

Они долгое время ходили в частный тир и практиковали свои навыки по стрельбе. Затем злоумышленники начали подыскивать продавца оружия на черном рынке, но в момент передачи средств за пистолет их задержали сотрудники СБУ и Нацполиции.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Согласно информации на сайте Минздрава, первым заместителем министра является Сергей Дубров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2024 году в Украине зафиксировано наименьшее количество нераскрытых убийств за всю историю Независимости, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА







