Новости
Первого заместителя главы Минздрава Дуброва планировали убить: СБУ задержала злоумышленников. ФОТОРЕПОРТАЖ

СБУ и Нацполиция предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения. Задержаны двое злоумышленников, которые хотели убить чиновника в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Фигурантов задержали "на горячем", когда они пытались передать деньги при покупке огнестрельного оружия для совершения преступления. По материалам дела, злоумышленниками оказалось двое жителей Киевской области. Они несколько месяцев следили за первым заместителем Министра, изучали его распорядок дня и маршруты передвижения", - говорится в сообщении.

Они долгое время ходили в частный тир и практиковали свои навыки по стрельбе. Затем злоумышленники начали подыскивать продавца оружия на черном рынке, но в момент передачи средств за пистолет их задержали сотрудники СБУ и Нацполиции.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Согласно информации на сайте Минздрава, первым заместителем министра является Сергей Дубров.

Топ комментарии
+13
За даними слідства, у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник Міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі.



Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.



Для цього підозрювані стежили за ним, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає чоловік. Вони придбали зброю, з якої планували застрелити лікаря. Втім, їх намірам завадили правоохоронці.
20.01.2025 10:16 Ответить
+11
Навіть зброю не встигли купити, а їм вже "навмисне вбивство" шіють?!
Вони що, на святе зазихнули - на МСЕК общак?!!
20.01.2025 10:20 Ответить
+11
ще й мусора так оперативно піймали .. і зазделегідь ..і як правильно пишуть - лише ЗА НАМІР вже умисне вбивство вішають

імхо - мутняк ..в пушку рило радника
20.01.2025 10:24 Ответить
Противники тотальної примусової вакцинації від ковід-19?
20.01.2025 10:12 Ответить
Так, а за шо його хотіли вбити?
20.01.2025 10:13 Ответить
За шо, за шо. Та за діло, тобто "бабло".
20.01.2025 10:16 Ответить
Морда в нього похлєще катлєтиної, тож і кулю думаю заробив!
20.01.2025 12:17 Ответить
цензору не вистачило сил, щоб це написати
20.01.2025 10:19 Ответить
хтіли інтригу
20.01.2025 10:20 Ответить
Скоріше, хотіли срача в коментарях, щоб підняти популярність видання. До того ж вони впевнені, що більшість далі заголовка не читає, то навіщо лишній раз паритись...
21.01.2025 02:25 Ответить
Ну така собі історія...
20.01.2025 10:23 Ответить
поки версія
буде слідство, може вийдуть на щось інше
20.01.2025 10:25 Ответить
Ага, купуючи зброю розпатякали для чого ? Якась мутня !
20.01.2025 13:32 Ответить
А якого бена перший заступник міністра чергує в медзакладі? Іншого способу, крім нічних чергувань, підтримувати кваліфікацію нема? Довго цю історію придумували?
20.01.2025 11:42 Ответить
На сайті МОЗ:
"3 2003 року по теперішній час - лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії (за сумісництвом)."

https://moz.gov.ua/uk/dev-sergij-dubrov

За нічні чергування платять більше та як правило спиш та ніхрєна не робиш
20.01.2025 11:59 Ответить
Тобто однозначно треба когось вбити. Какзка для психопатів. Нібито є за що.
20.01.2025 12:02 Ответить
казка для слідства, щоби приховати реальні мотиви вбивства та реального замовника/замовників
як довести, що кілера це знайомі загиблої?
тіко їхні слова, телефони та соцмережі не варіант
20.01.2025 12:05 Ответить
Навіть зброю не встигли купити, а їм вже "навмисне вбивство" шіють?!
Вони що, на святе зазихнули - на МСЕК общак?!!
20.01.2025 10:20 Ответить
мутна якась історія .. помилки лікарів майже ніколи довести не можуть

а враховуючи що він при владі радником гівна ляшка - ну таке .. а у владі тільки гівно і сидить , то ...
20.01.2025 10:22 Ответить
ще й мусора так оперативно піймали .. і зазделегідь ..і як правильно пишуть - лише ЗА НАМІР вже умисне вбивство вішають

імхо - мутняк ..в пушку рило радника
20.01.2025 10:24 Ответить
а я, припускаю, що це супрун за наказом пороха прибирає конкурентів.
20.01.2025 10:26 Ответить
Перша лєдя виказала " фе" відпочинком у Швейцарії? За гроші фарммафії)
20.01.2025 10:38 Ответить
+++
20.01.2025 11:55 Ответить
шефірезада
20.01.2025 10:26 Ответить
Віджав в них аптеку?
20.01.2025 10:28 Ответить
Аптечний кіоск
20.01.2025 13:34 Ответить
Анестезія, анастезія ... , а за допомогою яких препаратів проводиться анестезія?
20.01.2025 10:53 Ответить
І кому всрався той дубров, що тільки галасу?
20.01.2025 10:54 Ответить
мда, какое-то дно. умышленное убийство за то что что-то там собирались купить (и даже не купили). а за 100 000 бракованных мин во время войны \ разминирование \ про*бы материальных\культурных ценностей в ахренительных масштабах - вообще все остались на своих местах и даже не под следствием.
20.01.2025 11:00 Ответить
🤡🤡🤡
20.01.2025 11:34 Ответить
А чому не вбили ?
20.01.2025 12:09 Ответить
Золоті міністри, так борятся з корупцією та злочинами, що для них кілерів наймають...
20.01.2025 12:16 Ответить
73 процента проглотит все.
20.01.2025 12:20 Ответить
Дядя, скажи а звідкіля ти взявся, такий активний весь, все знаєшь, матеріали справи, висновки, для чого ти вилупився?
20.01.2025 12:57 Ответить
Я перепрошую, а що корисного для України зробив цей заступник міністра?
20.01.2025 13:07 Ответить
Дуже продуктивно замміністрив ! Якто так.
20.01.2025 13:36 Ответить
Ось трамп прийде порядок наведе !
20.01.2025 13:38 Ответить
 
 