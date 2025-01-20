Первого заместителя главы Минздрава Дуброва планировали убить: СБУ задержала злоумышленников. ФОТОРЕПОРТАЖ
СБУ и Нацполиция предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения. Задержаны двое злоумышленников, которые хотели убить чиновника в ближайшее время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Фигурантов задержали "на горячем", когда они пытались передать деньги при покупке огнестрельного оружия для совершения преступления. По материалам дела, злоумышленниками оказалось двое жителей Киевской области. Они несколько месяцев следили за первым заместителем Министра, изучали его распорядок дня и маршруты передвижения", - говорится в сообщении.
Они долгое время ходили в частный тир и практиковали свои навыки по стрельбе. Затем злоумышленники начали подыскивать продавца оружия на черном рынке, но в момент передачи средств за пистолет их задержали сотрудники СБУ и Нацполиции.
Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
Согласно информации на сайте Минздрава, первым заместителем министра является Сергей Дубров.
Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.
Для цього підозрювані стежили за ним, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає чоловік. Вони придбали зброю, з якої планували застрелити лікаря. Втім, їх намірам завадили правоохоронці.
буде слідство, може вийдуть на щось інше
"3 2003 року по теперішній час - лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії (за сумісництвом)."
https://moz.gov.ua/uk/dev-sergij-dubrov
За нічні чергування платять більше та як правило спиш та ніхрєна не робиш
як довести, що кілера це знайомі загиблої?
тіко їхні слова, телефони та соцмережі не варіант
Вони що, на святе зазихнули - на МСЕК общак?!!
а враховуючи що він при владі радником гівна ляшка - ну таке .. а у владі тільки гівно і сидить , то ...
імхо - мутняк ..в пушку рило радника