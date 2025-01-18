В 2024 году в Украине зафиксировано наименьшее количество нераскрытых убийств за всю историю Независимости, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Украина за 2024 год достигла исторического минимума по количеству нераскрытых убийств. В прошлом году на территории государства совершено 1052 умышленных убийства, 1043 злоумышленника привлечены к ответственности.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Почти в каждой стране мира в течение текущего года остаются cold cases - нераскрытые преступления. Однако в 2024 году в Украине зафиксировано наименьшее за всю историю независимости количество убийств, подозреваемые в которых не установлены и где следственно-оперативная работа продолжается", - отметил он.

Статистика раскрытия убийств

Из обнародованных данных:

11 убийств были совершены по заказу;

33 преступления - с применением гранат и взрывчатки, 183 - с использованием огнестрельного оружия, 435 - холодного оружия;

зафиксировано 3 случая расчленения тел и 5 убийств, соединенных с изнасилованием.

В частности, среди 1120 пострадавших - 829 мужчин, 254 женщины и 37 детей. Перед судом за совершение этих преступлений предстали 954 мужчины, 87 женщин и 21 несовершеннолетний.

