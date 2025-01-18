РУС
В 2024 году в Украине зафиксировано наименьшее количество нераскрытых убийств за всю историю Независимости, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Украина за 2024 год достигла исторического минимума по количеству нераскрытых убийств. В прошлом году на территории государства совершено 1052 умышленных убийства, 1043 злоумышленника привлечены к ответственности.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Почти в каждой стране мира в течение текущего года остаются cold cases - нераскрытые преступления. Однако в 2024 году в Украине зафиксировано наименьшее за всю историю независимости количество убийств, подозреваемые в которых не установлены и где следственно-оперативная работа продолжается", - отметил он.

Статистика раскрытия убийств

Из обнародованных данных:

  • 11 убийств были совершены по заказу;
  • 33 преступления - с применением гранат и взрывчатки, 183 - с использованием огнестрельного оружия, 435 - холодного оружия;
  • зафиксировано 3 случая расчленения тел и 5 убийств, соединенных с изнасилованием.

В частности, среди 1120 пострадавших - 829 мужчин, 254 женщины и 37 детей. Перед судом за совершение этих преступлений предстали 954 мужчины, 87 женщин и 21 несовершеннолетний.

Розкриття вбивств в Україні: Статистика за 2024 рік

Нацполиция (16713) расследование (3065) убийство (6552) Небытов Андрей (170)
+7
Хватить цього трердяжа !! Вбивства, які від самого початку виглядають на важкорозкриваємі записуються як самогубство або просто не реєструються.
18.01.2025 16:14 Ответить
+4
Пішла звітно-виборча компанія зеленожопих!
А хоч відкривати справи намагались?
18.01.2025 16:19 Ответить
+4
Ось бачите! А порохоботи хотіли мобілізувати наших чесних і незламних поліціянтів
18.01.2025 16:23 Ответить
Хватить цього трердяжа !! Вбивства, які від самого початку виглядають на важкорозкриваємі записуються як самогубство або просто не реєструються.
18.01.2025 16:14 Ответить
Віримо!
Да здравствуєт родная міліціяполіція, которая зе! бєрєжот, дєрьмака нє посадіт, портнова стрєрєжот!
18.01.2025 16:18 Ответить
🐑🐑🐑🐑
18.01.2025 16:18 Ответить
Пішла звітно-виборча компанія зеленожопих!
А хоч відкривати справи намагались?
18.01.2025 16:19 Ответить
Ось бачите! А порохоботи хотіли мобілізувати наших чесних і незламних поліціянтів
18.01.2025 16:23 Ответить
При такій кількості поліцейських ,навіть коти на мишей бояться полювати .
18.01.2025 16:27 Ответить
;Добре працюють" ось тільки Україну вони не хочуть захищати ,хоч неодноразово їм піднімають зарплату навіть під час війни.
18.01.2025 16:37 Ответить
Можна згадати про їх "плідну" роботу з розкриття вбивства ФАРІОН... Окрім протоколів з порушень ПДР вони нічому не навчились, на жаль...Ганьба, та й годі!
18.01.2025 18:19 Ответить
 
 