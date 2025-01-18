В 2024 году в Украине зафиксировано наименьшее количество нераскрытых убийств за всю историю Независимости, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА
Украина за 2024 год достигла исторического минимума по количеству нераскрытых убийств. В прошлом году на территории государства совершено 1052 умышленных убийства, 1043 злоумышленника привлечены к ответственности.
Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
"Почти в каждой стране мира в течение текущего года остаются cold cases - нераскрытые преступления. Однако в 2024 году в Украине зафиксировано наименьшее за всю историю независимости количество убийств, подозреваемые в которых не установлены и где следственно-оперативная работа продолжается", - отметил он.
Статистика раскрытия убийств
Из обнародованных данных:
- 11 убийств были совершены по заказу;
- 33 преступления - с применением гранат и взрывчатки, 183 - с использованием огнестрельного оружия, 435 - холодного оружия;
- зафиксировано 3 случая расчленения тел и 5 убийств, соединенных с изнасилованием.
В частности, среди 1120 пострадавших - 829 мужчин, 254 женщины и 37 детей. Перед судом за совершение этих преступлений предстали 954 мужчины, 87 женщин и 21 несовершеннолетний.
Да здравствуєт родная
міліціяполіція, которая зе! бєрєжот, дєрьмака нє посадіт, портнова стрєрєжот!
А хоч відкривати справи намагались?