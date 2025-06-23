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Новини Фото Замах на Дмитра Гордона
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Готували повторний замах на журналіста Гордона: СБУ викрила агентурну групу ФСБ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ запобігла повторному замаху на журналіста Дмитра Гордона. Затримано чотирьох учасників агентурно-бойові групи ФСБ та їхнього координатора, які готували замовне вбивство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Російські спецслужби за виконання злочину призначили винагороду у $400 тис.

"Підготовку до замаху на відомого журналіста окупанти доручили глибоко законспірованому агенту у Києві. Ним виявився 36-річний громадянин рф з Північного Кавказу, якого фсб "маршрутизувала" в Україну ще до повномасштабного вторгнення під виглядом політичного вигнанця з росії.

Для більшої конспірації, російська спецслужба сфабрикувала проти нього кримінальні справи та оголосила у розшук", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотіли переправити 80 кг кокаїну до ЄС через Україну: засуджено членів міжнародної наркомафії "Ндрангета", - СБУ. ФОТОрепортаж

Після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік отримав завдання від куратора: створити у Києві агентурно-бойові групи із вихідців з Північного Кавказу.

Він знайшов "однодумців" та придбав за кошти ФСБ декілька авто, замаскував їх під сервіс таксі і обладнав прихованими відеореєстраторами.

"За кермом цих машин агенти шпигували за Гордоном, щоб встановити його розпорядок дня, місця частого перебування та наявність охорони. За задумом фсб, після нападу на потерпілого з вогнепальною зброєю кілер мав швидко втекти з місця події, позбутися засобів злочину та "залягти на дно". Для цього резидент підшукував мотоцикл", - зазначили в СБУ.

Контррозвідка спрацювала на випередження і затримала резидента та всіх учасників агентурно-бойових груп на етапі підготовки до замаху.

Також читайте: Замах на заступника голови МОЗ Дуброва: Правоохоронець зі спільником продали інформацію із баз даних. ФОТОрепортаж

Під час документування встановлено, що підозрювані отримали додаткові завдання на коригування ворожого вогню та "замовлення" на іноземців, котрі воюють за Україну. Серед них був росіянин, який наразі воює за Україну в складі РДК.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у вересні 2024 року СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві, яка готувала вбивство Гордона.

Читайте: Вбивство 3-річного сина ексдепутата Соболєва: оголошено вироки Лаврезі, Ткаченку та Семенову. ФОТОрепортаж

Дмитра Гордона хотіли вбити. СБУ затримала агентів РФ
Дмитра Гордона хотіли вбити. СБУ затримала агентів РФ
Дмитра Гордона хотіли вбити. СБУ затримала агентів РФ
Дмитра Гордона хотіли вбити. СБУ затримала агентів РФ

Автор: 

Київ (19791) замах (567) СБУ (13052)


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Топ коментарі
+16
..о!!, опять гордон.. я уже и забыл кто это.. зря фсб деньги тратит..
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23.06.2025 15:20 Відповісти
+16
Ахах. Да кому оно нужно, то чучело! Новости дня блд😂😂😂😂. Хотели бы вальнуть, вальнули бы не напрягаясь.
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23.06.2025 15:24 Відповісти
+11
ГОРДОН РОКАМИ ПРАЦЮВАВ НА ВИГОДУ ДЛЯ КРЕМЛЯ. Показник - його багаторічна співпраця з каналом ЕРА (нічне продовження каналу УТ-1 за часів ЯНИКА ) , володар ЄРА нині депутат РФ ДЕРКАЧ , тому підтвердження. А бувших кремлівських гебьонних не буває ...
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23.06.2025 15:24 Відповісти
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ГОРДОН РОКАМИ ПРАЦЮВАВ НА ВИГОДУ ДЛЯ КРЕМЛЯ. Показник - його багаторічна співпраця з каналом ЕРА (нічне продовження каналу УТ-1 за часів ЯНИКА ) , володар ЄРА нині депутат РФ ДЕРКАЧ , тому підтвердження. А бувших кремлівських гебьонних не буває ...
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23.06.2025 15:24 Відповісти
Телеканал «ЕРА» Андрія Деркача

Власність: формально за асистентом Антоном Симоненком, але фактичним власником є народний депутат Андрій Деркач - почесний президент «Ера‑Медіа» й голова художньої ради TRK ЕРА .

Період діяльності: ЕРА виникла наприкінці 1990‑х на базі UT‑1, з 2001 ліцензована як незалежний мовник. Активно працювала до 2017 року в кабелі, супутнику та на частотах UA‑Першого .

Роль у часи Януковича: мовник фінансувався з груп Януковича, в тому числі через Деркача - близького до російських бізнес‑ і політичних кіл. У 2014 журналісти каналу скаржилися на цензуру та політичний тиск щодо диктаторських законів січня 2014 .

Санкції: після 2019 ЕРА‑медіа потрапили під санкції США як платформа для дезінформації й втручання у вибори .
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23.06.2025 15:31 Відповісти
Підсумок

ЕРА - медіахолдинг із позначеним політичним забарвленням: фінансований структурами, наближеними до Януковича й РФ, діяв як частина пропагандистського простору.

Гордон співпрацював із каналом на перехідному, політично складному етапі (2013-2014), але в кінці 2013-на початку 2014 його журналісти скаржилися на цензуру. Сам він згодом залишив цей напрямок і перейшов на незалежну платформу.
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23.06.2025 15:40 Відповісти
..о!!, опять гордон.. я уже и забыл кто это.. зря фсб деньги тратит..
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23.06.2025 15:20 Відповісти
Просто подивіться кількість підписників та переглядів. Визнайте, що Українцям це подобається.
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23.06.2025 22:15 Відповісти
В мене тільки одне запитання, чому Гордон?!?!?!?!?!
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23.06.2025 15:22 Відповісти
Просто цього разу він зробив замовлення у PR-агенції "Прострелена срака".
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23.06.2025 15:23 Відповісти
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23.06.2025 15:35 Відповісти
Ахах. Да кому оно нужно, то чучело! Новости дня блд😂😂😂😂. Хотели бы вальнуть, вальнули бы не напрягаясь.
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23.06.2025 15:24 Відповісти
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23.06.2025 15:24 Відповісти
«Замахнулись» на найцінніше, що в нас є!
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23.06.2025 15:24 Відповісти
От абсолютно насрати на долю Гондону. Він у свій час і топив за Гундоса, то ж хай платить тепер.
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23.06.2025 15:29 Відповісти
А про стервенко вже неактуально?
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23.06.2025 15:31 Відповісти
Гордон є той хто тягнув в Україну "русский мир" на протязі понад 30 років всі ці (кобзони ,шафутінські ,розембауми ітд )не вилазили з його ефірів, Тому для кого це шоу ? знайшли патріота .
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23.06.2025 15:32 Відповісти
Може це Масаж ?
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23.06.2025 15:33 Відповісти
Массад
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23.06.2025 15:34 Відповісти
И что даст убийство этого балабола или другого Арестовича?
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23.06.2025 15:35 Відповісти
знаючи того любителя хайпу, лайків і рейтингів, то не виключено, що Гордон таким чином вирішив підняти себе в інфопросторі, щоб залучити ще більше підписників на свої ютуб-платформи, щоб бабла більше капало... зараз на Уніані чуть лі не кожного дня в новинній стрічці проскакує як той Гордон викладає у мережу свої старі фотки, яким уже кілька десятків років. то з якимсь відомим тодішнім політиком, то з якимись співаком чи чпівачкою. недавно свою фотку із Пугачовою опублікував, то фотку, де він ще як студент стоїть на красній площі біля мавзолея з підписом "це ще не фашистська москва" на що отримав купу хейту від підписників, де йому пояснили, що мацква завжди була фашистською. то недавно свою стару фотку з бабою Вангою опублікував... для чого? правильно, підняти ажіотаж навколо своєї персони. тому й ця акція з тим замахом може містити мету зіграти просто на публіку. бо по суті той Гордон навіть чимось і корисний зараз фсб. тож нема сенсу їм його валити. той Гордон в минулому році починаючи десь з червня інтригував своїми "інсайдами" про кінець війни до кінця 24-го року. багато хто з українців у це повірив. і тут такий облом. кінця війни не сталося і тут Гордон миттєво звалив все на Келога типу я тут ні до чого, це Келог сказав, що до кінця року війна повинна закінчитися. тільки от у червні минулого року Гордон ще не міг знати, що вибори виграє Чуб. він тоді навпаки топив за Камалу і їй перемогу прогнозував.
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23.06.2025 15:49 Відповісти
Ну да инсайды у него в основном на уровне мне одна бабка сказала по секрету,до Фейгина ему далеко.
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23.06.2025 16:26 Відповісти
та Фейгін норм тіп. не такий гімнистий яке цей пірамідчик.
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23.06.2025 16:31 Відповісти
Так я о том же Фейгин работает с аналитикой а этот лысый с инсайдами и хайпом и заголовки в Ютубе у него дебильные.
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23.06.2025 21:26 Відповісти
то таки точно дебільні заголовки. там чуть лі не в кожному відео у заголовках згадка про Арестовича. їпанутись. оце заклинило лисого на тому Арестовичі. )
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23.06.2025 22:21 Відповісти
Діма Го#дон хоче наздогнати Вовочку 🤡 по кількості замахів😂
Цей контрацептив нікому не потрібний!
А агентами ФСБ, виявляться розгнівані покупці пірамідок ю-шинсе😆
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23.06.2025 15:35 Відповісти
Зачем (((
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23.06.2025 15:36 Відповісти
Та кому цей кацап потрібен? Піар акція, з якимось лохом.
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23.06.2025 15:37 Відповісти
єдине питання-нахуа? Нахуа цей гордон їм потрібен?
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23.06.2025 15:38 Відповісти
Цікаво скільки коштує це коштує це ІПСО.
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23.06.2025 15:51 Відповісти
то на Стерненка, то на Гордона, то на ще який... .... .....
Чи не малюковий самопіар це все?
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23.06.2025 15:55 Відповісти
..якщо це правда, то добре, що ФСБ витрачає останні кацапські ресурси і займається реальною муйньою..
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23.06.2025 16:08 Відповісти
це що кацапи думають, що воно таке цінне, що такого глибокозанспірованого огенда активували, ну таке собі.
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23.06.2025 16:08 Відповісти
Аааааааа зірку героя гордону!!!!!
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23.06.2025 16:21 Відповісти
Ойой, як страшно. Щось малюк сьогодні роззаявлявся. Які досягнення великі! Може ліпше б нпз ворожі знищував?
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23.06.2025 16:21 Відповісти
Рейтинг Кордону піднімають,не в президенти збирається.Досить Зеленського-наїлися.
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23.06.2025 16:25 Відповісти
Чего-то ствол очень напоминает турецкую резиноплюйку ( или чего-то стартовое).
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23.06.2025 16:26 Відповісти
Фото агентів може???
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23.06.2025 16:29 Відповісти
У Гордона на Ю-Тьюб відео майже усі назви брехливі. Ще нещодавно він вихваляв "Велікую Російскую культуру. Чого цього покидька захищати?
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23.06.2025 17:00 Відповісти
Юшін-сеГордон
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23.06.2025 17:14 Відповісти
 
 