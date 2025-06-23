Готували повторний замах на журналіста Гордона: СБУ викрила агентурну групу ФСБ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ запобігла повторному замаху на журналіста Дмитра Гордона. Затримано чотирьох учасників агентурно-бойові групи ФСБ та їхнього координатора, які готували замовне вбивство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Російські спецслужби за виконання злочину призначили винагороду у $400 тис.

"Підготовку до замаху на відомого журналіста окупанти доручили глибоко законспірованому агенту у Києві. Ним виявився 36-річний громадянин рф з Північного Кавказу, якого фсб "маршрутизувала" в Україну ще до повномасштабного вторгнення під виглядом політичного вигнанця з росії.

Для більшої конспірації, російська спецслужба сфабрикувала проти нього кримінальні справи та оголосила у розшук", - йдеться в повідомленні.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік отримав завдання від куратора: створити у Києві агентурно-бойові групи із вихідців з Північного Кавказу.

Він знайшов "однодумців" та придбав за кошти ФСБ декілька авто, замаскував їх під сервіс таксі і обладнав прихованими відеореєстраторами.

"За кермом цих машин агенти шпигували за Гордоном, щоб встановити його розпорядок дня, місця частого перебування та наявність охорони. За задумом фсб, після нападу на потерпілого з вогнепальною зброєю кілер мав швидко втекти з місця події, позбутися засобів злочину та "залягти на дно". Для цього резидент підшукував мотоцикл", - зазначили в СБУ.

Контррозвідка спрацювала на випередження і затримала резидента та всіх учасників агентурно-бойових груп на етапі підготовки до замаху.

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Під час документування встановлено, що підозрювані отримали додаткові завдання на коригування ворожого вогню та "замовлення" на іноземців, котрі воюють за Україну. Серед них був росіянин, який наразі воює за Україну в складі РДК.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у вересні 2024 року СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві, яка готувала вбивство Гордона.

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