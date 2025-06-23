Готували повторний замах на журналіста Гордона: СБУ викрила агентурну групу ФСБ. ФОТОрепортаж
Контррозвідка СБУ запобігла повторному замаху на журналіста Дмитра Гордона. Затримано чотирьох учасників агентурно-бойові групи ФСБ та їхнього координатора, які готували замовне вбивство.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Російські спецслужби за виконання злочину призначили винагороду у $400 тис.
"Підготовку до замаху на відомого журналіста окупанти доручили глибоко законспірованому агенту у Києві. Ним виявився 36-річний громадянин рф з Північного Кавказу, якого фсб "маршрутизувала" в Україну ще до повномасштабного вторгнення під виглядом політичного вигнанця з росії.
Для більшої конспірації, російська спецслужба сфабрикувала проти нього кримінальні справи та оголосила у розшук", - йдеться в повідомленні.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік отримав завдання від куратора: створити у Києві агентурно-бойові групи із вихідців з Північного Кавказу.
Він знайшов "однодумців" та придбав за кошти ФСБ декілька авто, замаскував їх під сервіс таксі і обладнав прихованими відеореєстраторами.
"За кермом цих машин агенти шпигували за Гордоном, щоб встановити його розпорядок дня, місця частого перебування та наявність охорони. За задумом фсб, після нападу на потерпілого з вогнепальною зброєю кілер мав швидко втекти з місця події, позбутися засобів злочину та "залягти на дно". Для цього резидент підшукував мотоцикл", - зазначили в СБУ.
Контррозвідка спрацювала на випередження і затримала резидента та всіх учасників агентурно-бойових груп на етапі підготовки до замаху.
Під час документування встановлено, що підозрювані отримали додаткові завдання на коригування ворожого вогню та "замовлення" на іноземців, котрі воюють за Україну. Серед них був росіянин, який наразі воює за Україну в складі РДК.
Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у вересні 2024 року СБУ викрила агентуру елітного підрозділу ФСБ РФ у Києві, яка готувала вбивство Гордона.
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Власність: формально за асистентом Антоном Симоненком, але фактичним власником є народний депутат Андрій Деркач - почесний президент «Ера‑Медіа» й голова художньої ради TRK ЕРА .
Період діяльності: ЕРА виникла наприкінці 1990‑х на базі UT‑1, з 2001 ліцензована як незалежний мовник. Активно працювала до 2017 року в кабелі, супутнику та на частотах UA‑Першого .
Роль у часи Януковича: мовник фінансувався з груп Януковича, в тому числі через Деркача - близького до російських бізнес‑ і політичних кіл. У 2014 журналісти каналу скаржилися на цензуру та політичний тиск щодо диктаторських законів січня 2014 .
Санкції: після 2019 ЕРА‑медіа потрапили під санкції США як платформа для дезінформації й втручання у вибори .
ЕРА - медіахолдинг із позначеним політичним забарвленням: фінансований структурами, наближеними до Януковича й РФ, діяв як частина пропагандистського простору.
Гордон співпрацював із каналом на перехідному, політично складному етапі (2013-2014), але в кінці 2013-на початку 2014 його журналісти скаржилися на цензуру. Сам він згодом залишив цей напрямок і перейшов на незалежну платформу.
Цей контрацептив нікому не потрібний!
А агентами ФСБ, виявляться розгнівані покупці пірамідок ю-шинсе😆
Чи не малюковий самопіар це все?