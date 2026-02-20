Росія планувала вбити журналіста Гордона, але Україна та Молдова затримала виконавців, - BBC
Україна спільно з Молдовою знешкодили агентурно-бойову групу, яка під керівництвом російських спецслужб готувала серію резонансних вбивств. Серед тих, на кого готувався замах, був журналіст та блогер Дмитро Гордон.
Про це пише BBC з посиланням на джерела серед правоохоронців, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
У Росії Гордона заочно засудили до 14 років в’язниці. Москва також офіційно визнала його "іноагентом" та "екстремістом".
Колишній очільник Служби безпеки України Василь Малюк раніше заявляв, що Гордон "тригерить" російську владу.
"Гордон їх тригерить конкретно. Путінський режим вважає його головним пропагандистом України. У нього велика категорія глядачів, які знаходяться і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях", - розповідав Малюк про ймовірні причини одного із замахів на Гордона.
Сам Дмитро Гордон у Facebook коротко прокоментував ситуацію, написавши: "Це вже третій замах на мене".
Замахи на Гордона
- Зазначимо, що першого разу про замах на Дмитра Гордона СБУ повідомила у вересні 2024 року. Тоді в Києві нейтралізували агентурну мережу ФСБ, яка готувала теракти в Україні, а її діяльність координував колишній депутат від забороненої "Партії регіонів".
- У червні 2025 року СБУ повідомила про запобігання другому замаху на Дмитра Гордона російськими спецслужбами.
Операція "Енігма 2.0"
- 20 лютого 2026 року стало відомо, що Нацполіція та СБУ спільно із правоохоронцями Молдови провели операцію та зірвали спроби російських спецслужб здійснити серію замовних вбивств в Україні.
Змагається з Найвеличнішим?
по пенальті хтось буде перемагати
Чи то як Бузину, жертовний баран?
а коли, коли цей гордон "висвітлював правду" про кацапів?
може тоді, коли кивав гривою слухаючи гіркіна, чи коли кивав грівою слухаючи собчак? коли?
ця двонога ***** й журналістика - дві неспівставні речі.
Гондон отримує чергову нагороду з рук генерала шуфріча. Ото вже клоуни кінчені! Шмаркля відпочиває! )))
І шо голоане, самі в головних ролях.
В він то чим пітьмі не догодив?
Богаторазовіший за прискорювач Falcon 9
на черзі стерно і притуло, бо грошей вже не дають...
Росія направляє на Україну величезну пропаганду,їй вторить велика армія зеботви.
Матір Божа, Господи Ісусе, шо це робиться в цім світі!?
Третій замах на Гордона, але знову вдалось врятувати скрєпну для ОПи людину.
А хто другий журналіст?
А для чого ????
І за що ????
CZ Тиха Вода #607592
Зеленський з Гордоном змагаються, на кого з них було більше замахів.
Це два супермени!
Рембо на мінімалках!
Зеленський майстерно ухиляється від всіх замахів на нього, від мобілізації, від сплати податків, від будь-якої відповідальності.
А Гордон одразу вириває кадики всім "кілерам".😂
19.02.2026 12:35
І скільки він заплатив за цей піар?
Хто там ще не "замахнутий " ? В очєрєдь , сукіни дєті"
А, якщо сер'йозно, чому на покидьків типу ЗЄ та Гордона "покушаються" і не можуть вбити, а патріотів постійно вбивають без оцих трилерів у ЗМІ?