Росія планувала вбити журналіста Гордона, але Україна та Молдова затримала виконавців, - BBC

Україна спільно з Молдовою знешкодили агентурно-бойову групу, яка під керівництвом російських спецслужб готувала серію резонансних вбивств. Серед тих, на кого готувався замах, був журналіст та блогер Дмитро Гордон.

Про це пише BBC з посиланням на джерела серед правоохоронців, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

У Росії Гордона заочно засудили до 14 років в’язниці. Москва також офіційно визнала його "іноагентом" та "екстремістом".

Колишній очільник Служби безпеки України Василь Малюк раніше заявляв, що Гордон "тригерить" російську владу.

"Гордон їх тригерить конкретно. Путінський режим вважає його головним пропагандистом України. У нього велика категорія глядачів, які знаходяться і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях", - розповідав Малюк про ймовірні причини одного із замахів на Гордона.

Сам Дмитро Гордон у Facebook коротко прокоментував ситуацію, написавши: "Це вже третій замах на мене".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ планувала вбити щонайменше 9 відомих особистостей, пропонували сотні тисяч доларів, - Вигівський

Замахи на Гордона

Зазначимо, що першого разу про замах на Дмитра Гордона СБУ повідомила у вересні 2024 року. Тоді в Києві нейтралізували агентурну мережу ФСБ, яка готувала теракти в Україні, а її діяльність координував колишній депутат від забороненої "Партії регіонів".

У червні 2025 року СБУ повідомила про запобігання другому замаху на Дмитра Гордона російськими спецслужбами.

Операція "Енігма 2.0"

20 лютого 2026 року стало відомо, що Нацполіція та СБУ спільно із правоохоронцями Молдови провели операцію та зірвали спроби російських спецслужб здійснити серію замовних вбивств в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізований, який пішов у СЗЧ, планував убити посадовця держустанови у Кропивницькому, - СБУ. ФОТО