Росія планувала вбити журналіста Гордона, але Україна та Молдова затримала виконавців, - BBC

Україна спільно з Молдовою знешкодили агентурно-бойову групу, яка під керівництвом російських спецслужб готувала серію резонансних вбивств. Серед тих, на кого готувався замах, був журналіст та блогер Дмитро Гордон.

Про це пише BBC з посиланням на джерела серед правоохоронців, передає Цензор.НЕТ.

Деталі 

У Росії Гордона заочно засудили до 14 років в’язниці. Москва також офіційно визнала його "іноагентом" та "екстремістом".

Колишній очільник Служби безпеки України Василь Малюк раніше заявляв, що Гордон "тригерить" російську владу.

"Гордон їх тригерить конкретно. Путінський режим вважає його головним пропагандистом України. У нього велика категорія глядачів, які знаходяться і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях", - розповідав Малюк про ймовірні причини одного із замахів на Гордона.

Сам Дмитро Гордон у Facebook коротко прокоментував ситуацію, написавши: "Це вже третій замах на мене".

Замахи на Гордона

  • Зазначимо, що першого разу про замах на Дмитра Гордона СБУ повідомила у вересні 2024 року. Тоді в Києві нейтралізували агентурну мережу ФСБ, яка готувала теракти в Україні, а її діяльність координував колишній депутат від забороненої "Партії регіонів".
  • У червні 2025 року СБУ повідомила про запобігання другому замаху на Дмитра Гордона російськими спецслужбами.

Операція "Енігма 2.0"

  • 20 лютого 2026 року стало відомо, що Нацполіція та СБУ спільно із правоохоронцями Молдови провели операцію та зірвали спроби російських спецслужб здійснити серію замовних вбивств в Україні.

+42
дуже цікаво.
а коли, коли цей гордон "висвітлював правду" про кацапів?
може тоді, коли кивав гривою слухаючи гіркіна, чи коли кивав грівою слухаючи собчак? коли?
ця двонога ***** й журналістика - дві неспівставні речі.
20.02.2026 16:56 Відповісти
+39
Знову?
Змагається з Найвеличнішим?
20.02.2026 16:44 Відповісти
+34
Треба ж якось відволікти увагу від інтерв'ю Залужного і операції Мідас.
20.02.2026 17:04 Відповісти
20.02.2026 16:44 Відповісти
комусь "втюхав" пірамідки неякісні - помста....
20.02.2026 17:00 Відповісти
20.02.2026 17:04 Відповісти
З Шефіром.
20.02.2026 17:23 Відповісти
тоді в них 1 : 1
по пенальті хтось буде перемагати
20.02.2026 17:26 Відповісти
Неужели будут впаривать мудрому нариду следующего ЗеЗедента? Если выберут-Я уже ничему не удивлюсь.
20.02.2026 18:02 Відповісти
А Гордона за що?!
Чи то як Бузину, жертовний баран?
20.02.2026 16:45 Відповісти
Нормальний мужик Гордон. Кацапи найбільше бояться висвітлення правди про них.
20.02.2026 16:47 Відповісти
20.02.2026 16:56 Відповісти
Коли з "корєфанами" фотографувався у формі офіцерів НКВС...
20.02.2026 17:11 Відповісти
А форма мабуть від діда залишилася
20.02.2026 17:45 Відповісти
Не знаю... Але гімнастьорки були з справжнього сірого, з зеленавим відтінком, "габардину" - спробуй такий, зараз, знайти...Був колись, у молодості, в одному з музеїв, бачив...
20.02.2026 19:33 Відповісти
Про форму "справжнього сірого, з зеленавим відтінком, "габардину" нічого не скажу, але на петлицях чомусь гармати. Чи то форма нквдистів-артилеристів? )
Гондон отримує чергову нагороду з рук генерала шуфріча. Ото вже клоуни кінчені! Шмаркля відпочиває! )))

20.02.2026 22:12 Відповісти
Форма старшого офіцерського складу НКВС (1935-1945) характеризувалася краповими петлицями з малиновим кантом, пізніше - золотистими п'ятикутними погонами з волошковим кантом. Основними кольорами одягу були полиновий (світло-зелений) та синій. Знаками розрізнення були прямокутники («шпали») на петлицях, а з 1943 р. - зірочки на погонах.
20.02.2026 22:20 Відповісти
В мусорний бак обох !!!!
21.02.2026 06:05 Відповісти
І шось мені підсказує шо цьрму Кондому надалі держохорону, на відміну від покойного Парубія.
20.02.2026 19:15 Відповісти
А що? Чоткі пацани! )))

20.02.2026 22:06 Відповісти
Подкину стеба калиброванного, по орденам! Дело было давно, шапкокрад только допался до корыта. В Харькове два гурканят --- гепа и допа. Ну и местная кацапская церковь подшестерить сильно решила и наградила допу орденом Михаила Архистратига, а гепуция, внимание---- вишенка на тортик, орденом Андрея Первозванного! Кстати в церковной теме высший орден . А вообще давно Михаилом Архистратигом награждали только полководцев, высших чинов только. Такие были орденоносцы!
20.02.2026 22:34 Відповісти
Чергова піар-акція організована ФСБ для проросійського з кінчиків волосся на голові до кінчиків нігтів на ногах гордона. От цікаво чому на цього гордона максимально підписуються кацапи і максимально але ігнорують українці.
20.02.2026 21:16 Відповісти
Евреї нам знову презентують спектакль.
І шо голоане, самі в головних ролях.
21.02.2026 06:03 Відповісти
До речі, саме за це і хотіли.
20.02.2026 16:50 Відповісти
Таку глибу хотіли завалити - Україна не пережила б
20.02.2026 16:50 Відповісти
можна було би одразу самоліквідовуватися без цього власника "пірамідок"
20.02.2026 17:15 Відповісти
Знаєте чому "невловимий Джо" такий невловимий? 😁
20.02.2026 16:50 Відповісти
Фути-нути. Цього ефесбешного перевертня з пірамідкою шін-се?
В він то чим пітьмі не догодив?
20.02.2026 16:50 Відповісти
Гондона то зо шо!? Тай ще і використаний.
20.02.2026 16:50 Відповісти
Це багаторазовий гондон.
Богаторазовіший за прискорювач Falcon 9
20.02.2026 17:58 Відповісти
Гордон мастер всякую галиматью наваливать. Спрашивается, за шо?).
20.02.2026 16:51 Відповісти
За неодноразові спроби працівників з держустанов України, на замовлення осіб з Урядового кварталу, убити В. Чорновола, Г. Гонгадзе, А. Парубія, Сергія Русінова, Сашка Білого, десятка Журналістів, які розкривали у своїх розслідуваннях і замовників і виконавців цих убивст, всі Західні ЗМІ делікатно замусолили інформацію, а тут, про оце, … вони зголосилися озвучити!!??
20.02.2026 16:52 Відповісти
Ой, залиште у спокої цього "невловимого Джо".
20.02.2026 16:55 Відповісти
Операция по отвлечению внимания к агенту фсб и заоодно повысить рейтинг самого агента, на всякий случай. Оставшихся 73% украинцев все равно сильно думать будут в случае если его пропихнуть в президенты. Осталось только кино про него снять, где он будет стрелять в канфеты рошен.
показати весь коментар
20.02.2026 16:56 Відповісти
20.02.2026 16:57 Відповісти
20.02.2026 17:02 Відповісти
Гордон у Бацман, звучить як назва відео з порнхабу.
20.02.2026 19:25 Відповісти
Гордон! А де Смешко???
20.02.2026 17:03 Відповісти
Ну Готдон це ж чєловєчіщє, йог треба охороняти, на відміну від Парубія. Без такого брехуна і продавця пірамідок Україна б не виграла війну.
20.02.2026 17:03 Відповісти
Зараз ще хтось вилізе, наприклад Стефанчук і скаже що: " меме теш намамалися впити але сайпери не попали в міня"
20.02.2026 17:11 Відповісти
бо стояв боком , а не в Фас...
20.02.2026 17:17 Відповісти
та аому цей дуп* лиз зеленського потрібен , після того як він комаровським щебетали на всіх ефірах за торчка 🤡 у 18- 19р ,вони перестали існувати як автаритети ...
20.02.2026 17:14 Відповісти
Хтось задумав віджати бізнес на золотих пірамідках ю-шинсе але СБУ зірвали цей злочинний план.
20.02.2026 17:15 Відповісти
почали всі забувати пророка, от і замах надумали. кому та ***** потрібна?
на черзі стерно і притуло, бо грошей вже не дають...
20.02.2026 17:29 Відповісти
Да кому ця ****** потрібна ??Новини для зебілів
20.02.2026 17:30 Відповісти
рашисти ніколи не вбивають своїх агентів.але майже завжди, для їхнього прикриття .засуджують заочно на довгі терміни...
20.02.2026 17:34 Відповісти
Як мінімум одного свого агента рашисти таки вбили. Ясіра Арафата травонули полонієм 210.
20.02.2026 17:41 Відповісти
правда ,племінник Арафата б звинуватив в отруєнні Ясіра Ізраїльські спец,служби...
20.02.2026 17:47 Відповісти
Полонієм 210 спецслужби травили як мінімум в 3 епізодах. І це точно не ізраільські спеціалісти.
25.02.2026 17:24 Відповісти
А пропаганда на росію,на держ.рівні,хоч якась є,чи лише окремі блогери,на рівні, який вони вважають достатнім для себе?
Росія направляє на Україну величезну пропаганду,їй вторить велика армія зеботви.
20.02.2026 17:34 Відповісти
А хотіли вбити у формі нкведіста чи червоного комісара - у яких цей поц вихвалявся у свій час.
20.02.2026 17:38 Відповісти
"Україна спільно з Молдовою знешкодили агентурно-бойову групу, яка під керівництвом російських спецслужб готувала серію резонансних вбивств. "

Матір Божа, Господи Ісусе, шо це робиться в цім світі!?
20.02.2026 17:39 Відповісти
нуканешно...
20.02.2026 17:40 Відповісти
"За журналіста, до прикладу, 100 тисяч доларів пропонували, ще за одного - 300"

Сам Дмитро Гордон у Facebook коротко прокоментував ситуацію, https://www.facebook.com/gordondmitry/posts/pfbid0R23HxgPtMG4f7gFbdNPYQ7PAs6mWyF7FcQLnpfDPkB79okR8duqf7AABW4tr1mAMl?__cft__%5B0%5D=AZZinQAyq5Nqk-jz8ZuA0zeRLd0smqVfrhDgfd2iccIUKGVdcLKKfbCEiu3WTi3UYqzeKJbWalSvbfsC4SEZLulK1aZxVJZIbQazIyKIyHm4vcD0JBxmPGvmcfWdWKnWQF0n5fBr1ebfjq8dXqGLw_Yk6i6EUavOnXfjd9fSJtk9dNjx54bhIKPvTYQXq2icv0U7HFqNFeSQdcCWFWEKS4YLB_7_zRz0WwV8iA96mItlbA&__tn__=%2CO%2CP-R написавши: "Це вже третій замах на мене".

Джерело: https://censor.net/ua/n3601572

Третій замах на Гордона, але знову вдалось врятувати скрєпну для ОПи людину.
А хто другий журналіст?
20.02.2026 17:43 Відповісти
Золкін
20.02.2026 17:56 Відповісти
Гарна пара.)
20.02.2026 18:18 Відповісти
Якщо всіх повбивають, то я не засмучуюсь
20.02.2026 17:47 Відповісти
Яка прикра втрата.
20.02.2026 18:02 Відповісти
Знайшли патріота гордона ,це той хто нам понад 30 років тягнув "русский мир" я його памятаю з початку 90 х ,всі роки його гості були російські артисти і не тільки, всякі кобзон ,шафутінський,розенбаум .распутіна та інша рашиська наволоч . В той час як українську культуру і естраду він показував як другосортну. Кому це вигідно з гордона робити патріота ?
20.02.2026 18:03 Відповісти
Гордона!!!!!
А для чого ????
І за що ????
20.02.2026 18:20 Відповісти
Атработаной гандон ?
20.02.2026 19:26 Відповісти
Десятий замах на лисого єврея-фсбешника? Це вже не цікаво.
20.02.2026 18:20 Відповісти
Для таких випадків треба впровадити премію імені дирявого вуха.
20.02.2026 18:27 Відповісти
Не смішіть мої капці. Його? Навіщо?
20.02.2026 18:29 Відповісти
про гордона уже стали забывать, пришлось привлечь Малюка, для поддержки шанов идиологически близкого журналиста
20.02.2026 18:33 Відповісти
мля, та кому він потрібний?
20.02.2026 18:41 Відповісти
Золотые пирамидки работают,доказано.
20.02.2026 18:43 Відповісти
🤣
20.02.2026 18:49 Відповісти
І півроку не пройшло!🤦‍♂️

CZ Тиха Вода #607592

Зеленський з Гордоном змагаються, на кого з них було більше замахів.

Це два супермени!

Рембо на мінімалках!

Зеленський майстерно ухиляється від всіх замахів на нього, від мобілізації, від сплати податків, від будь-якої відповідальності.

А Гордон одразу вириває кадики всім "кілерам".😂

19.02.2026 12:35
20.02.2026 18:55 Відповісти
Хто такий Гордон?
І скільки він заплатив за цей піар?
20.02.2026 19:00 Відповісти
Чергові байки в змагання з замахами на Зеленского. Кацапія вбиває своїх агентів перебіжчиків, які все розповіли про свою службу, а не успішно діючих.
20.02.2026 19:13 Відповісти
Майстер хайпа та неперевірених чуток та брехливих інсайдів.
20.02.2026 19:16 Відповісти
Це хто? На...й кому воНО потрібне?
20.02.2026 19:24 Відповісти
3-й раз,а 2-й це від того жирного що коло футболу крутиться.
20.02.2026 19:31 Відповісти
Та що вони звіздять. Кому той гондон потрібен. Він і так на кацапів все життя працював.
20.02.2026 19:36 Відповісти
100500 руский вброс через BBC
20.02.2026 19:41 Відповісти
Блді , не позортеся і не позорте країну на весь світ .
Хто там ще не "замахнутий " ? В очєрєдь , сукіни дєті"
20.02.2026 20:21 Відповісти
Ціль "номер один"? Дивний вибір...Може не вистачає підписників?
20.02.2026 21:33 Відповісти
Під час замаху напевно планувалося використати го#ндон насунувши його на голову го#дона
20.02.2026 21:44 Відповісти
Це анекдот року. 😁

А, якщо сер'йозно, чому на покидьків типу ЗЄ та Гордона "покушаються" і не можуть вбити, а патріотів постійно вбивають без оцих трилерів у ЗМІ?
21.02.2026 02:26 Відповісти
чтобы похитить:
21.02.2026 11:37 Відповісти
 
 