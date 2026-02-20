РФ планувала вбити щонайменше 9 відомих особистостей, пропонували сотні тисяч доларів, - Вигівський

Російські спецслужби планували здійснити щонайменше 9 вбивств відомих осіб в Україні. Затримано 12 підозрюваних - 8 в Україні та 4 у Молдові.

Про це в ексклюзивному коментарі Цензор.НЕТ заявив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Що відомо?

За його словами, операція "Енігма 2.0" є прикладом того, як правоохоронці працюють на випередження та руйнують плани ворога ще на етапі підготовки.

"Ми задокументували діяльність агентурно-бойової групи, яку координували російські спецслужби, та зірвали підготовку серії замовних убивств медійних, політичних і військових діячів", - розповів голова Нацполіції.

Вигівський зазначив, що було встановлено щонайменше 9 потенційних цілей спецслужб РФ.

"Розуміємо, що цей перелік міг бути ширшим, тому робота триває. Суми за замовлення коливались від 25 тисяч доларів до сотень тисяч доларів, залежно від статусу особи.

За журналіста, до прикладу, 100 тисяч доларів пропонували, ще за одного - 300. На сьогодні затримано 12 осіб: 8 - в Києві та Одесі, ще 4 - на території Молдови у взаємодії з міжнародними партнерами. Усім повідомлено про підозру за низкою тяжких статей Кримінального кодексу України", - поінформував він.

Голова Нацполіції зазначив, що метою ворога було посіяти страх та дестабілізувати ситуацію всередині країни.

"Ми цього не допустили. Українська поліція діє безкомпромісно щодо будь-яких агентів та найманців, які працюють на спецслужби РФ.

І я вдячний поліцейським, які в умовах підвищеного ризику продемонстрували професіоналізм і злагодженість", - підсумував він.

Операція "Енігма 2.0"

20 лютого 2026 року стало відомо, що Нацполіція та СБУ спільно із правоохоронцями Молдови провели операцію та зірвали спроби російських спецслужб здійснити серію замовних вбивств в Україні.

