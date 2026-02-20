РФ планувала вбити щонайменше 9 відомих особистостей, пропонували сотні тисяч доларів, - Вигівський
Російські спецслужби планували здійснити щонайменше 9 вбивств відомих осіб в Україні. Затримано 12 підозрюваних - 8 в Україні та 4 у Молдові.
Про це в ексклюзивному коментарі Цензор.НЕТ заявив голова Нацполіції Іван Вигівський.
Що відомо?
За його словами, операція "Енігма 2.0" є прикладом того, як правоохоронці працюють на випередження та руйнують плани ворога ще на етапі підготовки.
"Ми задокументували діяльність агентурно-бойової групи, яку координували російські спецслужби, та зірвали підготовку серії замовних убивств медійних, політичних і військових діячів", - розповів голова Нацполіції.
Вигівський зазначив, що було встановлено щонайменше 9 потенційних цілей спецслужб РФ.
"Розуміємо, що цей перелік міг бути ширшим, тому робота триває. Суми за замовлення коливались від 25 тисяч доларів до сотень тисяч доларів, залежно від статусу особи.
За журналіста, до прикладу, 100 тисяч доларів пропонували, ще за одного - 300. На сьогодні затримано 12 осіб: 8 - в Києві та Одесі, ще 4 - на території Молдови у взаємодії з міжнародними партнерами. Усім повідомлено про підозру за низкою тяжких статей Кримінального кодексу України", - поінформував він.
Голова Нацполіції зазначив, що метою ворога було посіяти страх та дестабілізувати ситуацію всередині країни.
"Ми цього не допустили. Українська поліція діє безкомпромісно щодо будь-яких агентів та найманців, які працюють на спецслужби РФ.
І я вдячний поліцейським, які в умовах підвищеного ризику продемонстрували професіоналізм і злагодженість", - підсумував він.
Операція "Енігма 2.0"
- 20 лютого 2026 року стало відомо, що Нацполіція та СБУ спільно із правоохоронцями Молдови провели операцію та зірвали спроби російських спецслужб здійснити серію замовних вбивств в Україні.
Чомусь у власних рядах поліція роками не помічає виродків.
але в результаті вбивають Фаріон та Парубія, а не мосейчук або комаровського.
росіяни точно знають, хто становить для них небезпеку з точки зору становлення української ідентичності, нації, України.
тому я в житті не повірю в безглузде витрачання ресурсів на малоросів гордона, золкін чи мосейчук.
вони не становлять жодної загрози для росії бо плазуни.
А стосовно вашого зауваження, то навіть такі малороси як гордон, золкін та можливо навіть і мосейчук, як би нам того не хотілось, для багатьох саме малоросів є потужним об'єднавчим фактором проти російської пропаганди і росії загалом.
Де ви були, коли Парубія вбили? Або що ви робили, коли зелене шобло розставляло агентів кремля на державні посади з 2019?
З вдячністю приймали посади від зеленого шобла.
П.С. Всі прізвища, які зараз у ТОПі управління державою, до 2019 ррку були ніким, включно з Будановим, який просто дав змогу злити Бурбу та прикрити дупу ЗЄ у вагнергейті. На цьому його реальні заслуги закінчуються.
Але тре спочатку взяти за сраку , як Кулініча чи Галущенка, і довести це.
Мабуть, хтось з диверсантів дав обяву в ОЛХ про купівлю ПМ і обойму патронів.
Знайти серед втікачів від мобілізації прокацапських гнид не є важкою проблемою, серед них знайдеться десяток ідіотів що за обіцянку гонорару і "евакуацію героя роSSії" стрельне скажімо когось знакового із оточення Орбана ... "медійний ефект" був би набагато більший 🤔
А,мосійчучча,стефанчучча,сирочучча їм нф потрібно вбивати.
Очевидно,натякають з погрозами,на Пороха, на Залізний кулак,на Залізного генерала, на опозиційного журналіста Юрія Б.
Татарова на всіх не вистачить.
Тільки за вбивство Сергія Русінова цей мусорок мав піти у відставку. Але це в інших країнах, в наших покидьків нема честі і совісті.
Бо наче виглядає так, що цим повинна СБУ займатися.