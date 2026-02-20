УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11528 відвідувачів онлайн
Новини замах на вбивство
5 416 31

РФ планувала вбити щонайменше 9 відомих особистостей, пропонували сотні тисяч доларів, - Вигівський

РФ планувала серію замахів: подробиці від голови Нацполіції

Російські спецслужби планували здійснити щонайменше 9 вбивств відомих осіб в Україні. Затримано 12 підозрюваних - 8 в Україні та 4 у Молдові.

Про це в ексклюзивному коментарі Цензор.НЕТ заявив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За його словами, операція "Енігма 2.0" є прикладом того, як правоохоронці працюють на випередження та руйнують плани ворога ще на етапі підготовки.

"Ми задокументували діяльність агентурно-бойової групи, яку координували російські спецслужби, та зірвали підготовку серії замовних убивств медійних, політичних і військових діячів", - розповів голова Нацполіції.

Вигівський зазначив, що було встановлено щонайменше 9 потенційних цілей спецслужб РФ.

Читайте також: Чоловіка, який кинув гранату в поліцейських на Буковині, затримано: це 48-річний ексвійськовий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Розуміємо, що цей перелік міг бути ширшим, тому робота триває. Суми за замовлення коливались від 25 тисяч доларів до сотень тисяч доларів, залежно від статусу особи.

За журналіста, до прикладу, 100 тисяч доларів пропонували, ще за одного - 300. На сьогодні затримано 12 осіб: 8 - в Києві та Одесі, ще 4 - на території Молдови у взаємодії з міжнародними партнерами. Усім повідомлено про підозру за низкою тяжких статей Кримінального кодексу України", - поінформував він.

Голова Нацполіції зазначив, що метою ворога було посіяти страх та дестабілізувати ситуацію всередині країни.

"Ми цього не допустили. Українська поліція діє безкомпромісно щодо будь-яких агентів та найманців, які працюють на спецслужби РФ.

І я вдячний поліцейським, які в умовах підвищеного ризику продемонстрували професіоналізм і злагодженість", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я не знаю, скільки разів РФ намагалася мене вбити, - Зеленський

Операція "Енігма 2.0"

  • 20 лютого 2026 року стало відомо, що Нацполіція та СБУ спільно із правоохоронцями Молдови провели операцію та зірвали спроби російських спецслужб здійснити серію замовних вбивств в Україні.

Дивіться: Знешкоджено злочинне угруповання, яке виготовляло психотропи із щомісячним "обігом" понад 70 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

замах (604) Нацполіція (15720) Вигівський Іван (101)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
й завжди в списках, які потім публікують правоохоронні органи відсутні хтось на кшталт Бутусова чи Портникова, але присутнє щось на кшталт гордона та золкіна.
але в результаті вбивають Фаріон та Парубія, а не мосейчук або комаровського.
показати весь коментар
20.02.2026 12:18 Відповісти
+17
Ух яка потужне спецоперація! І назву яку гучну їй придумали!
За його словами, операція "Енігма 2.0" є прикладом того, як правоохоронці працюють на випередження та руйнують плани ворога ще на етапі підготовки.
Де ви були, коли Парубія вбили? Або що ви робили, коли зелене шобло розставляло агентів кремля на державні посади з 2019?
показати весь коментар
20.02.2026 12:22 Відповісти
+16
Або що ви робили, коли зелене шобло розставляло агентів кремля на державні посади з 2019?

З вдячністю приймали посади від зеленого шобла.

П.С. Всі прізвища, які зараз у ТОПі управління державою, до 2019 ррку були ніким, включно з Будановим, який просто дав змогу злити Бурбу та прикрити дупу ЗЄ у вагнергейті. На цьому його реальні заслуги закінчуються.
показати весь коментар
20.02.2026 12:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Планували дев'ять разів вбити голобородька? Ай-я-яй...
показати весь коментар
20.02.2026 12:15 Відповісти
Самі організовували замахи на ворогів влади, але потім вирішили затримати найманців і намалювати собі перемогу.
показати весь коментар
20.02.2026 15:04 Відповісти
Цілком працююча схема, треба ж якось продемонструвати свою ефективність.
Чомусь у власних рядах поліція роками не помічає виродків.
показати весь коментар
20.02.2026 15:08 Відповісти
Зеля вже з рахунку збився скільки раз на нього кілери виходили
показати весь коментар
20.02.2026 12:15 Відповісти
Чому не називають прізвища журналістів, бо це не гордони, не 100%-во придворна обслуга, яку не приплетеш сюди, тому що міжнародні партнери знають правду?
показати весь коментар
20.02.2026 12:17 Відповісти
й завжди в списках, які потім публікують правоохоронні органи відсутні хтось на кшталт Бутусова чи Портникова, але присутнє щось на кшталт гордона та золкіна.
але в результаті вбивають Фаріон та Парубія, а не мосейчук або комаровського.
показати весь коментар
20.02.2026 12:18 Відповісти
Вбивають тих кого вдається. Тих в кого немає охорони. Тих хто не приділяє належної уваги власним заходам безпеки, враховуючи свій вклад в боротьбі проти мордору...
показати весь коментар
20.02.2026 20:25 Відповісти
дозвольте не погодитись.
росіяни точно знають, хто становить для них небезпеку з точки зору становлення української ідентичності, нації, України.
тому я в житті не повірю в безглузде витрачання ресурсів на малоросів гордона, золкін чи мосейчук.
вони не становлять жодної загрози для росії бо плазуни.
показати весь коментар
21.02.2026 16:43 Відповісти
Ще раз перечитайте те, що я написав. Там дещо про інше.
А стосовно вашого зауваження, то навіть такі малороси як гордон, золкін та можливо навіть і мосейчук, як би нам того не хотілось, для багатьох саме малоросів є потужним об'єднавчим фактором проти російської пропаганди і росії загалом.
показати весь коментар
21.02.2026 17:05 Відповісти
Однако,що не схилявся над картою операції на фото, задля недобросовісного піару.
показати весь коментар
20.02.2026 12:19 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2026 12:47 Відповісти
Ух яка потужне спецоперація! І назву яку гучну їй придумали!
За його словами, операція "Енігма 2.0" є прикладом того, як правоохоронці працюють на випередження та руйнують плани ворога ще на етапі підготовки.
Де ви були, коли Парубія вбили? Або що ви робили, коли зелене шобло розставляло агентів кремля на державні посади з 2019?
показати весь коментар
20.02.2026 12:22 Відповісти
Або що ви робили, коли зелене шобло розставляло агентів кремля на державні посади з 2019?

З вдячністю приймали посади від зеленого шобла.

П.С. Всі прізвища, які зараз у ТОПі управління державою, до 2019 ррку були ніким, включно з Будановим, який просто дав змогу злити Бурбу та прикрити дупу ЗЄ у вагнергейті. На цьому його реальні заслуги закінчуються.
показати весь коментар
20.02.2026 12:29 Відповісти
А ви впевнені, що вони самі не є агентурою?
показати весь коментар
20.02.2026 13:35 Відповісти
Хтось з них точно є.
Але тре спочатку взяти за сраку , як Кулініча чи Галущенка, і довести це.
показати весь коментар
20.02.2026 15:25 Відповісти
Вичислили на етапі підготовки.
Мабуть, хтось з диверсантів дав обяву в ОЛХ про купівлю ПМ і обойму патронів.
показати весь коментар
20.02.2026 12:33 Відповісти
Дивно що кацапи не спланували щось таке тільки у Європі, і повісити все те на Україну.
Знайти серед втікачів від мобілізації прокацапських гнид не є важкою проблемою, серед них знайдеться десяток ідіотів що за обіцянку гонорару і "евакуацію героя роSSії" стрельне скажімо когось знакового із оточення Орбана ... "медійний ефект" був би набагато більший 🤔
показати весь коментар
20.02.2026 12:28 Відповісти
"та зірвали підготовку серії замовних убивств медійних, політичних і військових діячів".
А,мосійчучча,стефанчучча,сирочучча їм нф потрібно вбивати.
Очевидно,натякають з погрозами,на Пороха, на Залізний кулак,на Залізного генерала, на опозиційного журналіста Юрія Б.
показати весь коментар
20.02.2026 12:28 Відповісти
От же паразіти. Татарову знову бігати, захищати Лідара від кілерів.
Татарова на всіх не вистачить.
показати весь коментар
20.02.2026 12:29 Відповісти
Ненавчені нічого робити створюють видимість роботи, якої нема.
Тільки за вбивство Сергія Русінова цей мусорок мав піти у відставку. Але це в інших країнах, в наших покидьків нема честі і совісті.
показати весь коментар
20.02.2026 12:39 Відповісти
Штат ,,неневчених воювати" треба збільшити , щоб ще двірників захистити .
показати весь коментар
20.02.2026 12:40 Відповісти
В Україні нема дев"яти особистостей,за якими варто сильно жалкувати.Я нарахував три,може хтось знає більше?
показати весь коментар
20.02.2026 12:51 Відповісти
Є 5-6
показати весь коментар
20.02.2026 13:00 Відповісти
🤡🤡🤡
показати весь коментар
20.02.2026 12:52 Відповісти
ну убивать хотели людей из власти, а у власти одни евреи, ну так не большая беда, на 9 миндичей стало бы меньше
показати весь коментар
20.02.2026 13:07 Відповісти
зачьотний йбальнік начальніка поліції.
показати весь коментар
20.02.2026 13:15 Відповісти
Так він постійно ходить вбитим! Навіть якщо би кокнули я би відкрив ящик шампанського, плакати точно не будуть за ним.
показати весь коментар
20.02.2026 13:25 Відповісти
якщо немає проблем, то ми їх видумаємо. борцуни
показати весь коментар
20.02.2026 13:26 Відповісти
Угу єрмака з зеленським і тому вони крали і крадуть.
показати весь коментар
21.02.2026 00:32 Відповісти
Якась чергова операція прикриття чи імітація бурхливої діяльності.
Бо наче виглядає так, що цим повинна СБУ займатися.
показати весь коментар
21.02.2026 04:17 Відповісти
 
 