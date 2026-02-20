РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10170 посетителей онлайн
Новости покушение на убийство
2 576 21

РФ планировала убить не менее 9 известных личностей, предлагали сотни тысяч долларов, - Выговский

РФ планировала серию покушений: подробности от главы Нацполиции

Российские спецслужбы планировали совершить как минимум 9 убийств известных лиц в Украине. Задержаны 12 подозреваемых - 8 в Украине и 4 в Молдове.

Об этом в эксклюзивном комментарии Цензор.НЕТ заявил глава Нацполиции Иван Выговский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По его словам, операция "Энигма 2.0" является примером того, как правоохранители работают на опережение и разрушают планы врага еще на этапе подготовки.

"Мы задокументировали деятельность агентурно-боевой группы, которую координировали российские спецслужбы, и сорвали подготовку серии заказных убийств медийных, политических и военных деятелей", - рассказал глава Нацполиции.

Выговский отметил, что было установлено не менее 9 потенциальных целей спецслужб РФ.

Читайте также: Мужчина, бросивший гранату в полицейских на Буковине, задержан: это 48-летний экс-военный. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Понимаем, что этот перечень мог быть шире, поэтому работа продолжается. Суммы за заказ колебались от 25 тысяч долларов до сотен тысяч долларов, в зависимости от статуса лица.

За журналиста, к примеру, предлагали 100 тысяч долларов, за другого - 300. На сегодняшний день задержаны 12 человек: 8 - в Киеве и Одессе, еще 4 - на территории Молдовы в сотрудничестве с международными партнерами. Всем сообщено о подозрении по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Украины", - сообщил он.

Глава Нацполиции отметил, что целью врага было посеять страх и дестабилизировать ситуацию внутри страны.

"Мы этого не допустили. Украинская полиция действует бескомпромиссно в отношении любых агентов и наемников, работающих на спецслужбы РФ.

И я благодарен полицейским, которые в условиях повышенного риска продемонстрировали профессионализм и слаженность", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я не знаю, сколько раз РФ пыталась меня убить, - Зеленский

Операция "Энигма 2.0"

  • 20 февраля 2026 года стало известно, что Нацполиция и СБУ совместно с правоохранителями Молдовы провели операцию и сорвали попытки российских спецслужб осуществить серию заказных убийств в Украине.

Смотрите: Ликвидирована преступная группировка, которая изготавливала психотропы с ежемесячным "оборотом" более 70 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

покушение (127) Нацполиция (1760) Выговский Иван (31)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
й завжди в списках, які потім публікують правоохоронні органи відсутні хтось на кшталт Бутусова чи Портникова, але присутнє щось на кшталт гордона та золкіна.
але в результаті вбивають Фаріон та Парубія, а не мосейчук або комаровського.
показать весь комментарий
20.02.2026 12:18 Ответить
+7
Ух яка потужне спецоперація! І назву яку гучну їй придумали!
За його словами, операція "Енігма 2.0" є прикладом того, як правоохоронці працюють на випередження та руйнують плани ворога ще на етапі підготовки.
Де ви були, коли Парубія вбили? Або що ви робили, коли зелене шобло розставляло агентів кремля на державні посади з 2019?
показать весь комментарий
20.02.2026 12:22 Ответить
+6
Або що ви робили, коли зелене шобло розставляло агентів кремля на державні посади з 2019?

З вдячністю приймали посади від зеленого шобла.

П.С. Всі прізвища, які зараз у ТОПі управління державою, до 2019 ррку були ніким, включно з Будановим, який просто дав змогу злити Бурбу та прикрити дупу ЗЄ у вагнергейті. На цьому його реальні заслуги закінчуються.
показать весь комментарий
20.02.2026 12:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Планували дев'ять разів вбити голобородька? Ай-я-яй...
показать весь комментарий
20.02.2026 12:15 Ответить
Зеля вже з рахунку збився скільки раз на нього кілери виходили
показать весь комментарий
20.02.2026 12:15 Ответить
Чому не називають прізвища журналістів, бо це не гордони, не 100%-во придворна обслуга, яку не приплетеш сюди, тому що міжнародні партнери знають правду?
показать весь комментарий
20.02.2026 12:17 Ответить
й завжди в списках, які потім публікують правоохоронні органи відсутні хтось на кшталт Бутусова чи Портникова, але присутнє щось на кшталт гордона та золкіна.
але в результаті вбивають Фаріон та Парубія, а не мосейчук або комаровського.
показать весь комментарий
20.02.2026 12:18 Ответить
Однако,що не схилявся над картою операції на фото, задля недобросовісного піару.
показать весь комментарий
20.02.2026 12:19 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2026 12:47 Ответить
Ух яка потужне спецоперація! І назву яку гучну їй придумали!
За його словами, операція "Енігма 2.0" є прикладом того, як правоохоронці працюють на випередження та руйнують плани ворога ще на етапі підготовки.
Де ви були, коли Парубія вбили? Або що ви робили, коли зелене шобло розставляло агентів кремля на державні посади з 2019?
показать весь комментарий
20.02.2026 12:22 Ответить
Або що ви робили, коли зелене шобло розставляло агентів кремля на державні посади з 2019?

З вдячністю приймали посади від зеленого шобла.

П.С. Всі прізвища, які зараз у ТОПі управління державою, до 2019 ррку були ніким, включно з Будановим, який просто дав змогу злити Бурбу та прикрити дупу ЗЄ у вагнергейті. На цьому його реальні заслуги закінчуються.
показать весь комментарий
20.02.2026 12:29 Ответить
Вичислили на етапі підготовки.
Мабуть, хтось з диверсантів дав обяву в ОЛХ про купівлю ПМ і обойму патронів.
показать весь комментарий
20.02.2026 12:33 Ответить
Дивно що кацапи не спланували щось таке тільки у Європі, і повісити все те на Україну.
Знайти серед втікачів від мобілізації прокацапських гнид не є важкою проблемою, серед них знайдеться десяток ідіотів що за обіцянку гонорару і "евакуацію героя роSSії" стрельне скажімо когось знакового із оточення Орбана ... "медійний ефект" був би набагато більший 🤔
показать весь комментарий
20.02.2026 12:28 Ответить
"та зірвали підготовку серії замовних убивств медійних, політичних і військових діячів".
А,мосійчучча,стефанчучча,сирочучча їм нф потрібно вбивати.
Очевидно,натякають з погрозами,на Пороха, на Залізний кулак,на Залізного генерала, на опозиційного журналіста Юрія Б.
показать весь комментарий
20.02.2026 12:28 Ответить
От же паразіти. Татарову знову бігати, захищати Лідара від кілерів.
Татарова на всіх не вистачить.
показать весь комментарий
20.02.2026 12:29 Ответить
Ненавчені нічого робити створюють видимість роботи, якої нема.
Тільки за вбивство Сергія Русінова цей мусорок мав піти у відставку. Але це в інших країнах, в наших покидьків нема честі і совісті.
показать весь комментарий
20.02.2026 12:39 Ответить
Штат ,,неневчених воювати" треба збільшити , щоб ще двірників захистити .
показать весь комментарий
20.02.2026 12:40 Ответить
В Україні нема дев"яти особистостей,за якими варто сильно жалкувати.Я нарахував три,може хтось знає більше?
показать весь комментарий
20.02.2026 12:51 Ответить
Є 5-6
показать весь комментарий
20.02.2026 13:00 Ответить
🤡🤡🤡
показать весь комментарий
20.02.2026 12:52 Ответить
ну убивать хотели людей из власти, а у власти одни евреи, ну так не большая беда, на 9 миндичей стало бы меньше
показать весь комментарий
20.02.2026 13:07 Ответить
зачьотний йбальнік начальніка поліції.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:15 Ответить
Так він постійно ходить вбитим! Навіть якщо би кокнули я би відкрив ящик шампанського, плакати точно не будуть за ним.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:25 Ответить
 
 