РФ планировала убить не менее 9 известных личностей, предлагали сотни тысяч долларов, - Выговский
Российские спецслужбы планировали совершить как минимум 9 убийств известных лиц в Украине. Задержаны 12 подозреваемых - 8 в Украине и 4 в Молдове.
Об этом в эксклюзивном комментарии Цензор.НЕТ заявил глава Нацполиции Иван Выговский.
Что известно?
По его словам, операция "Энигма 2.0" является примером того, как правоохранители работают на опережение и разрушают планы врага еще на этапе подготовки.
"Мы задокументировали деятельность агентурно-боевой группы, которую координировали российские спецслужбы, и сорвали подготовку серии заказных убийств медийных, политических и военных деятелей", - рассказал глава Нацполиции.
Выговский отметил, что было установлено не менее 9 потенциальных целей спецслужб РФ.
"Понимаем, что этот перечень мог быть шире, поэтому работа продолжается. Суммы за заказ колебались от 25 тысяч долларов до сотен тысяч долларов, в зависимости от статуса лица.
За журналиста, к примеру, предлагали 100 тысяч долларов, за другого - 300. На сегодняшний день задержаны 12 человек: 8 - в Киеве и Одессе, еще 4 - на территории Молдовы в сотрудничестве с международными партнерами. Всем сообщено о подозрении по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Украины", - сообщил он.
Глава Нацполиции отметил, что целью врага было посеять страх и дестабилизировать ситуацию внутри страны.
"Мы этого не допустили. Украинская полиция действует бескомпромиссно в отношении любых агентов и наемников, работающих на спецслужбы РФ.
И я благодарен полицейским, которые в условиях повышенного риска продемонстрировали профессионализм и слаженность", - подытожил он.
Операция "Энигма 2.0"
- 20 февраля 2026 года стало известно, что Нацполиция и СБУ совместно с правоохранителями Молдовы провели операцию и сорвали попытки российских спецслужб осуществить серию заказных убийств в Украине.
але в результаті вбивають Фаріон та Парубія, а не мосейчук або комаровського.
За його словами, операція "Енігма 2.0" є прикладом того, як правоохоронці працюють на випередження та руйнують плани ворога ще на етапі підготовки.
Де ви були, коли Парубія вбили? Або що ви робили, коли зелене шобло розставляло агентів кремля на державні посади з 2019?
З вдячністю приймали посади від зеленого шобла.
П.С. Всі прізвища, які зараз у ТОПі управління державою, до 2019 ррку були ніким, включно з Будановим, який просто дав змогу злити Бурбу та прикрити дупу ЗЄ у вагнергейті. На цьому його реальні заслуги закінчуються.
Мабуть, хтось з диверсантів дав обяву в ОЛХ про купівлю ПМ і обойму патронів.
Знайти серед втікачів від мобілізації прокацапських гнид не є важкою проблемою, серед них знайдеться десяток ідіотів що за обіцянку гонорару і "евакуацію героя роSSії" стрельне скажімо когось знакового із оточення Орбана ... "медійний ефект" був би набагато більший 🤔
А,мосійчучча,стефанчучча,сирочучча їм нф потрібно вбивати.
Очевидно,натякають з погрозами,на Пороха, на Залізний кулак,на Залізного генерала, на опозиційного журналіста Юрія Б.
Татарова на всіх не вистачить.
Тільки за вбивство Сергія Русінова цей мусорок мав піти у відставку. Але це в інших країнах, в наших покидьків нема честі і совісті.