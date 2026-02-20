РФ планировала убить не менее 9 известных личностей, предлагали сотни тысяч долларов, - Выговский

Российские спецслужбы планировали совершить как минимум 9 убийств известных лиц в Украине. Задержаны 12 подозреваемых - 8 в Украине и 4 в Молдове.

Об этом в эксклюзивном комментарии Цензор.НЕТ заявил глава Нацполиции Иван Выговский.

Что известно?

По его словам, операция "Энигма 2.0" является примером того, как правоохранители работают на опережение и разрушают планы врага еще на этапе подготовки.

"Мы задокументировали деятельность агентурно-боевой группы, которую координировали российские спецслужбы, и сорвали подготовку серии заказных убийств медийных, политических и военных деятелей", - рассказал глава Нацполиции.

Выговский отметил, что было установлено не менее 9 потенциальных целей спецслужб РФ.

"Понимаем, что этот перечень мог быть шире, поэтому работа продолжается. Суммы за заказ колебались от 25 тысяч долларов до сотен тысяч долларов, в зависимости от статуса лица.

За журналиста, к примеру, предлагали 100 тысяч долларов, за другого - 300. На сегодняшний день задержаны 12 человек: 8 - в Киеве и Одессе, еще 4 - на территории Молдовы в сотрудничестве с международными партнерами. Всем сообщено о подозрении по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Украины", - сообщил он.

Глава Нацполиции отметил, что целью врага было посеять страх и дестабилизировать ситуацию внутри страны.

"Мы этого не допустили. Украинская полиция действует бескомпромиссно в отношении любых агентов и наемников, работающих на спецслужбы РФ.

И я благодарен полицейским, которые в условиях повышенного риска продемонстрировали профессионализм и слаженность", - подытожил он.

Операция "Энигма 2.0"

20 февраля 2026 года стало известно, что Нацполиция и СБУ совместно с правоохранителями Молдовы провели операцию и сорвали попытки российских спецслужб осуществить серию заказных убийств в Украине.

