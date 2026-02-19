Уничтожена преступная группировка, которая изготавливала психотропы с ежемесячным "оборотом" более 70 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали преступную группировку, которая создала канал контрабанды в Украину тяжелых психотропных веществ. По результатам совместных мероприятий в Полтаве задержаны организатор и четыре его сообщника.

Подробности

Как установило расследование, фигуранты переправляли в нашу страну иностранные прекурсоры для изготовления особо опасного психотропного вещества – "α-PVP". По материалам дела, ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 70 миллионов гривен.

Для контрабандного перемещения "сырья" злоумышленники прятали его среди товаров широкого потребления. Далее дельцы доставляли "продукцию" в собственную нарколабораторию, которую обустроили в арендованном доме в Полтавском районе.

Готовые психотропы фигуранты реализовывали по разным регионам Украины через сеть дилеров, которые доставляли их заказчикам "из рук в руки" или через "закладки".

По данным правоохранителей, организатором группировки является 36-летний житель Полтавы. "К делу" он привлек своих местных знакомых.

Во время обысков у них изъято более 11 килограммов готового к сбыту "α-PVP", почти 6 тысяч литров прекурсоров, кокаин и оборудование для изготовления психотропов и авто для их перевозки.

Кроме этого, у задержанных обнаружены мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты и черновые записи с доказательствами преступлений.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;

контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств;

использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств;

незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров;

организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога.

Им грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества



















































