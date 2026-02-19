РУС
Уничтожена преступная группировка, которая изготавливала психотропы с ежемесячным "оборотом" более 70 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали преступную группировку, которая создала канал контрабанды в Украину тяжелых психотропных веществ. По результатам совместных мероприятий в Полтаве задержаны организатор и четыре его сообщника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробности

Как установило расследование, фигуранты переправляли в нашу страну иностранные прекурсоры для изготовления особо опасного психотропного вещества – "α-PVP". По материалам дела, ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 70 миллионов гривен.

Для контрабандного перемещения "сырья" злоумышленники прятали его среди товаров широкого потребления. Далее дельцы доставляли "продукцию" в собственную нарколабораторию, которую обустроили в арендованном доме в Полтавском районе.

Готовые психотропы фигуранты реализовывали по разным регионам Украины через сеть дилеров, которые доставляли их заказчикам "из рук в руки" или через "закладки".

По данным правоохранителей, организатором группировки является 36-летний житель Полтавы. "К делу" он привлек своих местных знакомых.

Во время обысков у них изъято более 11 килограммов готового к сбыту "α-PVP", почти 6 тысяч литров прекурсоров, кокаин и оборудование для изготовления психотропов и авто для их перевозки.

Кроме этого, у задержанных обнаружены мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты и черновые записи с доказательствами преступлений.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;
  • контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств;
  • использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств;
  • незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
  • незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров;
  • организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога.

Им грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества

наркотики Нацполиция СБУ Полтавская область
Комментарии
+3
А хто ж тепер буде поставляти бубачкі?
19.02.2026 11:06
+2
"Професору" Гетьманцеву на замітку - досить брехати про низьку продуктивність праці українців. Четверо- і 70 млн.на місяць! Учись,студент. Тільки Міндіч і гоп- компанія залишаються неперевершеними.
19.02.2026 11:06
+2
Це ж ліквідація конкурентів
19.02.2026 11:18
Комментировать
Сортировать:
Для ТЦК мало, а ось для лікарів ВЛК - саме те.
19.02.2026 11:16
нормально так пакетиками з речовиною схожою на траву запаслись. швидко врахували досвід папєрєдніков, бірки не начепили. віддадуть поліцаям, щоб було тим що при нагоді підозрюваним підкидати.
19.02.2026 11:06
А хто ж тепер буде поставляти бубачкі?
19.02.2026 11:06
Це ж ліквідація конкурентів
19.02.2026 11:18
"Професору" Гетьманцеву на замітку - досить брехати про низьку продуктивність праці українців. Четверо- і 70 млн.на місяць! Учись,студент. Тільки Міндіч і гоп- компанія залишаються неперевершеними.
19.02.2026 11:06
По моєму там цього "добра" троха більше ніж на 70млн. гривень .
19.02.2026 11:11
Частину передадуть в опу для внутрішнього використання..
19.02.2026 11:17
В ТГ трохи інша інформація:
"Спецоперація «Рубікон»: прибуток наркомережі сягав понад 400 млн грн на місяць. Нацполіція провела понад 500 обшуків у 21 регіоні, ліквідувала 34 лабораторії та 74 склади, вилучила більш як 27 млн доз наркотиків. Підозри отримали 123 учасники. Потужність мережі - до 700 кг наркотиків щомісяця."
Або в статті пишуть лише про один епізод з цього розслідування, або ж інші учасники мають впливовий "дах" і їх вже почали відмазувати. У нас все можливо...
19.02.2026 12:02
А ось ще з ТГ:
"На Одещині викрито міжрегіональні канали збуту наркотиків і психотропів та ліквідовано діяльність п'яти нарколабораторій. Вартість вилученого у зловмисників «товару», за цінами «чорного ринку», становить понад 11 мільйонів гривень."
Тобто стаття - лише про один епізод більш масштабної операції. Це добре)
19.02.2026 12:06
Наріки дилери шулєри - коли є попит - то ці підженуть
19.02.2026 11:15
 
 