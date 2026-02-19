Знешкоджено злочинне угруповання, яке виготовляло психотропи із щомісячним "обігом" понад 70 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували злочинне угруповання, яке створило канал контрабанди в Україну важких психотропів. За результатами спільних заходів у Полтаві затримано організатора та чотирьох його спільників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Подробиці
Як встановило розслідування, фігуранти переправляли до нашої держави іноземні прекурсори для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини – "α-PVP". За матеріалами справи, щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад 70 мільйонів гривень.
Для контрабандного переміщення "сировини" зловмисники ховали її серед товарів широкого вжитку. Далі ділки доправляли "продукцію" до власної нарколабораторії, яку облаштували в орендованому будинку у Полтавському районі.
Готові психотропи фігуранти реалізовували по різних регіонах України через мережу дилерів, які доставляли їх замовникам "з рук в руки" або через "закладки".
За даними правоохоронців, організатором угруповання є 36-річний мешканець Полтави. "До справи" він залучив своїх місцевих знайомих.
Під час обшуків у них вилучено понад 11 кілограмів готового до збуту "α-PVP", майже 6 тисяч літрів прекурсорів, кокаїн та обладнання для виготовлення психотропів і авто для їх перевезення.
Крім цього, у затриманих виявлено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки та чорнові записи із доказами злочинів.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
- контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів;
- використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів;
- незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
- незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів;
- організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.
Їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна
Якщо ще полонених орків ******, для обміну за Українців можна використати, то цю наволоч з наркотою, треба тільки ВІШАТИ, щоб хоть якось почала ситуація в Україні змінюватися на краще!!! Але вішати у першу чергу, тих керовників з ДПСУ Мінюсту, МВС, НацПолу, ДБР, ГПУ, суддівських, КМУ, ОДА, що кришують цих убивць!! Саме службовці НацПолу з Корсуня Черкаської обл, підкинули ПАКЕТ знаркотою Ветерану-Захиснику України Сергію Русінову!!! А Виговський з Клименко, так і далі жують соплі…. Кришуючи….
Без вірьовки, справа з наркотою уб'є і дітей цих кришувальників, а Українці все це завершать лише Судом Лінча!!
В Урядовому кварталі, усі держсекретарі це добре знають разом з міністром КМУ!!! Саботування дієвого рішення Уряду і ВРУ, вони спонукають діяти УКРАЇНЦІВ для захисту України!! ****** і наркота, це убивці Українців!!
Слава Україні!!
"Спецоперація «Рубікон»: прибуток наркомережі сягав понад 400 млн грн на місяць. Нацполіція провела понад 500 обшуків у 21 регіоні, ліквідувала 34 лабораторії та 74 склади, вилучила більш як 27 млн доз наркотиків. Підозри отримали 123 учасники. Потужність мережі - до 700 кг наркотиків щомісяця."
Або в статті пишуть лише про один епізод з цього розслідування, або ж інші учасники мають впливовий "дах" і їх вже почали відмазувати. У нас все можливо...
"На Одещині викрито міжрегіональні канали збуту наркотиків і психотропів та ліквідовано діяльність п'яти нарколабораторій. Вартість вилученого у зловмисників «товару», за цінами «чорного ринку», становить понад 11 мільйонів гривень."
Тобто стаття - лише про один епізод більш масштабної операції. Це добре)