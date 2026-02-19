3 030 20

Знешкоджено злочинне угруповання, яке виготовляло психотропи із щомісячним "обігом" понад 70 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували злочинне угруповання, яке створило канал контрабанди в Україну важких психотропів. За результатами спільних заходів у Полтаві затримано організатора та чотирьох його спільників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Подробиці

Як встановило розслідування, фігуранти переправляли до нашої держави іноземні прекурсори для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини – "α-PVP". За матеріалами справи, щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад 70 мільйонів гривень.

Для контрабандного переміщення "сировини" зловмисники ховали її серед товарів широкого вжитку. Далі ділки доправляли "продукцію" до власної нарколабораторії, яку облаштували в орендованому будинку у Полтавському районі.

Готові психотропи фігуранти реалізовували по різних регіонах України через мережу дилерів, які доставляли їх замовникам "з рук в руки" або через "закладки".

За даними правоохоронців, організатором угруповання є 36-річний мешканець Полтави. "До справи" він залучив своїх місцевих знайомих.

Під час обшуків у них вилучено понад 11 кілограмів готового до збуту "α-PVP", майже 6 тисяч літрів прекурсорів, кокаїн та обладнання для виготовлення психотропів і авто для їх перевезення.

Крім цього, у затриманих виявлено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки та чорнові записи із доказами злочинів.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
  • контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів;
  • використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів;
  • незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
  • незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів;
  • організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

Їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна

наркотики (1492) Нацполіція (15718) СБУ (13899) Полтавська область (1383)
Топ коментарі
+5
А хто ж тепер буде поставляти бубачкі?
19.02.2026 11:06 Відповісти
+4
"Професору" Гетьманцеву на замітку - досить брехати про низьку продуктивність праці українців. Четверо- і 70 млн.на місяць! Учись,студент. Тільки Міндіч і гоп- компанія залишаються неперевершеними.
19.02.2026 11:06 Відповісти
+4
Це ж ліквідація конкурентів
19.02.2026 11:18 Відповісти
Для ТЦК мало, а ось для лікарів ВЛК - саме те.
19.02.2026 11:16 Відповісти
Ця сволота гірше кацапів вбиває українців!
19.02.2026 12:52 Відповісти
Ця наволоч, що убивала Українців своєю наркотою, такі ж убивці, як і московіти ******, що убивають зброєю Українців!!!
Якщо ще полонених орків ******, для обміну за Українців можна використати, то цю наволоч з наркотою, треба тільки ВІШАТИ, щоб хоть якось почала ситуація в Україні змінюватися на краще!!! Але вішати у першу чергу, тих керовників з ДПСУ Мінюсту, МВС, НацПолу, ДБР, ГПУ, суддівських, КМУ, ОДА, що кришують цих убивць!! Саме службовці НацПолу з Корсуня Черкаської обл, підкинули ПАКЕТ знаркотою Ветерану-Захиснику України Сергію Русінову!!! А Виговський з Клименко, так і далі жують соплі…. Кришуючи….
Без вірьовки, справа з наркотою уб'є і дітей цих кришувальників, а Українці все це завершать лише Судом Лінча!!
В Урядовому кварталі, усі держсекретарі це добре знають разом з міністром КМУ!!! Саботування дієвого рішення Уряду і ВРУ, вони спонукають діяти УКРАЇНЦІВ для захисту України!! ****** і наркота, це убивці Українців!!
Слава Україні!!
19.02.2026 13:27 Відповісти
Дивно, що ви пропустили головних злодіїв, по суті згоден, але без злчинного угруповання СБУ, цього б не було, саме вони головні злодії, і не треба боятись це казати, бо покриваючи їх ми їм допомагаємо, Дейнека з ДПСУ, голова НПУ, судді, прокурори - не змогли б нічого зробити, як би це не погодило СБУ.
19.02.2026 14:00 Відповісти
нормально так пакетиками з речовиною схожою на траву запаслись. швидко врахували досвід папєрєдніков, бірки не начепили. віддадуть поліцаям, щоб було тим що при нагоді підозрюваним підкидати.
19.02.2026 11:06 Відповісти
По моєму там цього "добра" троха більше ніж на 70млн. гривень .
19.02.2026 11:11 Відповісти
Частину передадуть в опу для внутрішнього використання..
19.02.2026 11:17 Відповісти
Ту що понад 70 млн. гривень .
19.02.2026 13:03 Відповісти
у них є гроші купити натур продукт, герич, кокс, навіщо їм ця хімка.
21.02.2026 09:41 Відповісти
Ну хіба для дегустації.
21.02.2026 17:37 Відповісти
В ТГ трохи інша інформація:
"Спецоперація «Рубікон»: прибуток наркомережі сягав понад 400 млн грн на місяць. Нацполіція провела понад 500 обшуків у 21 регіоні, ліквідувала 34 лабораторії та 74 склади, вилучила більш як 27 млн доз наркотиків. Підозри отримали 123 учасники. Потужність мережі - до 700 кг наркотиків щомісяця."
Або в статті пишуть лише про один епізод з цього розслідування, або ж інші учасники мають впливовий "дах" і їх вже почали відмазувати. У нас все можливо...
19.02.2026 12:02 Відповісти
А ось ще з ТГ:
"На Одещині викрито міжрегіональні канали збуту наркотиків і психотропів та ліквідовано діяльність п'яти нарколабораторій. Вартість вилученого у зловмисників «товару», за цінами «чорного ринку», становить понад 11 мільйонів гривень."
Тобто стаття - лише про один епізод більш масштабної операції. Це добре)
19.02.2026 12:06 Відповісти
Наріки дилери шулєри - коли є попит - то ці підженуть
19.02.2026 11:15 Відповісти
Останнім часом майже щомісяця бачимо аналогічні новини, дивує що існує такий великий попит на це все говно, при тому що в інтернеті є купа доступної інформації щодо негативних наслідків його споживання, люди свідомо нищать своє життя убиваючи себе... можливо це наслідки від війни... не розумію..
19.02.2026 13:47 Відповісти
ти просто не уявляєш собі, яка кількість наркоманів. їм ця інформація до дупи, розумна людина того не пробуватиме, але хтось з цікаовості, хтось нових відчуттів, комусь дали попробувати чи попав під вплив, і пішло, а з ціього лайна важко спригнути і довго не живуть, а якшо живуть, то вже важко назвати життям - існування.
21.02.2026 09:44 Відповісти
Таку мразь тільки розстріляти або в штрафбат який зараз начасі щоб наші пацани менше гинули
19.02.2026 12:52 Відповісти
 
 