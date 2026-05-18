Україна та Угорщина цього тижня проведуть раунд консультацій, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга провів розмову із угорською колегою Анітою Орбан. Сторони домовилися вже цього тижня провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга зазначив, що Україна готова без зволікань "відкрити нову, взаємовигідну сторінку в українсько-угорських відносинах".

"Ми готові співпрацювати з новим угорським урядом з усіх питань нашого двостороннього порядку денного, включаючи тему національних меншин, з метою відновлення довіри та добросусідських відносин між нашими країнами", - сказав глава МЗС України.

За словами міністра, домовилися провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів уже цього тижня, щоб знайти практичні та надійні рішення для угорської меншини в Закарпатській області.

"Нашою метою є забезпечення європейських стандартів і практик. Ми також обговорили ширший регіональний, європейський та міжнародний порядок денний", - додав Сибіга.

Також сторони обговорювали питання шляху вступу України до ЄС.

