Зеленский провел беседу с Коштой: Европа должна быть вовлечена в мирные переговоры
В воскресенье, 17 мая, президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Речь шла о переговорном процессе по достижению мира и евроинтеграции Украины.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Мирные переговоры
"Подробно говорили о перспективах переговорного процесса ради мира для Украины и всей Европы. Проинформировал о наших недавних контактах с различными лидерами в Европе и с американской стороной. Одинаково видим, что Европа должна быть в переговорах. Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе, и стоит определить, кто будет представлять именно Европу", — заявил Зеленский.
Евроинтеграция Украины
Кроме того, стороны говорили о евроинтеграции Украины.
"Мы готовы к открытию кластеров – обсудили график и необходимую коммуникацию по этому поводу", – сказал глава государства.
Зеленский также поблагодарил Кошту за поддержку Украины и украинцев.
