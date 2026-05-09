ЕС готов участвовать во всех мирных переговорах относительно Украины, – Кошта

Европейский Союз готов участвовать в любых переговорах для достижения мира в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта в ответ на вопрос о видении возможных переговоров ЕС с Россией и настроениях по этому вопросу у лидеров стран-членов ЕС, учитывая позицию Москвы, что они такие переговоры не будут инициировать.

Мир в Украине

"Наша главная цель с первого дня — достичь справедливого и прочного мира в Украине. Вот почему мы поддерживаем Украину, вот почему мы вводим санкции против России, и это та самая причина, почему мы можем участвовать во всех мирных переговорах для достижения справедливого и прочного мира в Украине", — сказал Кошта.

Переговоры с РФ

Он напомнил о постоянном контакте с "украинскими друзьями, чтобы поддержать их".

"Конечно, нам нужно в подходящий момент провести переговоры с Россией, чтобы решить наши общие вопросы безопасности. Мы не хотим противостоять инициативе президента Трампа и ждем (результатов. – Ред.), но в то же время мы готовы делать то, что нам нужно, потому что нам также нужно решить вопросы, касающиеся безопасности Украины", – отметил президент Евросовета.

Цель санкций против РФ

Что касается нового пакета санкций против РФ, Кошта отметил, что цель ЕС – "не вводить санкции".

"Наша цель – достичь справедливого и прочного мира в Украине, уважать украинский суверенитет, территориальную целостность Украины, международно признанные границы, потому что это очень важно не только для Украины, но и для нашей собственной безопасности и для глобальной безопасности. Потому что эти ценности являются универсальными ценностями, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций, и нам нужно соблюдать международное право для укрепления многосторонней системы, если мы хотим мирного будущего в мире", – добавил он.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить американскую делегацию в Москву для переговоров о прекращении войны в Украине.