Россия приостановила переговоры: Киев знает, что нужно сделать, чтобы следующий раунд был успешным, - Ушаков

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что РФ взяла паузу в трехсторонних переговорах, а также связал отсутствие ударов по Москве с отсутствием атак на Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Пока что сделана пауза. И относительно следующего раунда договоренности не достигнуто... Переговоры, наверное, возобновятся, но когда, пока не ясно. Понятно, что каждая сторона должна сделать перед следующим раундом переговоров. Каждая сторона, я имею в виду в первую очередь, конечно, украинскую сторону. И она знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным", — заявил Ушаков.

Помощник Путина также заявил, что ударов по Красной площади не было, поэтому ответ в виде ракетного удара по Киеву не планируется.

"Соответствующего ракетного удара по Киеву не будет", - подчеркнул Ушаков.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить американскую делегацию в Москву для переговоров о прекращении войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия согласна на перемирие с Украиной до 11 мая и обмен пленными, - Кремль