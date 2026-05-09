Россия приостановила переговоры: Киев знает, что нужно сделать, чтобы следующий раунд был успешным, - Ушаков
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что РФ взяла паузу в трехсторонних переговорах, а также связал отсутствие ударов по Москве с отсутствием атак на Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Пока что сделана пауза. И относительно следующего раунда договоренности не достигнуто... Переговоры, наверное, возобновятся, но когда, пока не ясно. Понятно, что каждая сторона должна сделать перед следующим раундом переговоров. Каждая сторона, я имею в виду в первую очередь, конечно, украинскую сторону. И она знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным", — заявил Ушаков.
Помощник Путина также заявил, что ударов по Красной площади не было, поэтому ответ в виде ракетного удара по Киеву не планируется.
"Соответствующего ракетного удара по Киеву не будет", - подчеркнул Ушаков.
Что предшествовало?
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить американскую делегацию в Москву для переговоров о прекращении войны в Украине.
бо люди сміятись будуть !
"ми п'ять лєт бамбас дамбілі !
ну отдайте же наконец єті оставшиєся 5-10% бамбаса !"
Ii цiкавить бабло з заходу, а воно несумiсне з ЯЗ.
Ну... Хтось щось знає і тому ярославський НПЗ "сильно розігрівся", коли ППО поїхало до москви... І пермякі святкують пабєдобєсіє наче туапсець настав, і в Грозному щось до свята задиміло...
А уявіть (хоч на секунду!) що було б, якби при владі був "не дурачок якийсь", що вважає себе "янелохом", а в командуванні ЗСУ був не "генерал м'ясо", а ті, хто звільняв Україну (Павловський, Марчело, Наєв, Залужний, Кривонос та інші) ДО того, як найверховніше лайно створило свою "Ставку" і почало патякати про бойові дії з ранку до ночі ще на етапі розробки операцій!
Знает.
Дать вам кисды, пока оманский ездит по Европе.
@zvaryovaniy
Питання до тих, хто хоч інколи дивиться TV - ви помітили, шо з ефіру фактично пропало вітання "Слава Україні"?
Ну і питання до всіх - а коли ви чули останній раз на державному рівні ось цю пісню? На якомусь святкуванні, ювілеї чи щось таке?