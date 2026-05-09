Россия приостановила переговоры: Киев знает, что нужно сделать, чтобы следующий раунд был успешным, - Ушаков

Ушаков: Россия приостановила переговоры и комментирует отсутствие ударов

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что РФ взяла паузу в трехсторонних переговорах, а также связал отсутствие ударов по Москве с отсутствием атак на Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Пока что сделана пауза. И относительно следующего раунда договоренности не достигнуто... Переговоры, наверное, возобновятся, но когда, пока не ясно. Понятно, что каждая сторона должна сделать перед следующим раундом переговоров. Каждая сторона, я имею в виду в первую очередь, конечно, украинскую сторону. И она знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным", — заявил Ушаков.

Помощник Путина также заявил, что ударов по Красной площади не было, поэтому ответ в виде ракетного удара по Киеву не планируется.

"Соответствующего ракетного удара по Киеву не будет", - подчеркнул Ушаков.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить американскую делегацию в Москву для переговоров о прекращении войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия согласна на перемирие с Украиной до 11 мая и обмен пленными, - Кремль

переговоры с Россией (1460) Ушаков Юрий (27)
Як виявилося, історія нас нічого не навчила. Україною керують, мʼяко кажучи не українці, перемоги нам не бачити як вух без дзеркала.
09.05.2026 15:02 Ответить
Скільки не намагаються дефективні менеджери Зеленського зробити ракети, виходять лише віли в Ізраїлі
09.05.2026 15:05 Ответить
Короче нужно продолжать. Роберт Йосипович,жгите.
09.05.2026 14:54 Ответить
Хто такий Роберт Йосипович?😏
09.05.2026 15:58 Ответить
Та есть тут один. Главный по "вйо". И он точно не "Вова".
09.05.2026 15:59 Ответить
Роберт, винищувач хробаччя. Того, яке не просили, а воно прилізло.
09.05.2026 16:45 Ответить
Кстати Роберта, учитывая его прошлое и тем более настоящее можно и повыше предполагать. Он удачлив и очень целеустремлён, плюс комуникабельность и харизма отличная. Лучшего пока нет. На манеже всё те же. Этот человек с чистого листа. Пятен нет и колосальная поддержка армейских. Армия после войны всегда имеет первоочередное право на выбор политический. Если опять выскочит очередной ,шпак, в белых перчатках, будет внутренний конфликт в обществе----по классике жанра любой поствоенной ситуации в любом государстве. А здесь поддержка полная от всех. Дожить бы до момента истины. Сильно вляпались мы все. Выгребать всем и надо. Шанс этот теперь последний.
09.05.2026 16:34 Ответить
Ви знову наступаєте на ті ж самі граблі, якщо про Мадяра пишете "с чистого листа". Поцікавтесь глибше його біографією й діяльністю. Й так, людину з армії треба призначати перед, чи під час війни, але аж ніяк після. Це аксіома.
09.05.2026 17:50 Ответить
Звісно знає, питання чому не робить,йіпошить ракетами як кацапи !
09.05.2026 14:54 Ответить
А хотілося б, щоб їм настали вила в Україні.
09.05.2026 15:25 Ответить
Чому тільки в Ізраїлі, є цілий городок під назвою "Династія" буду4ється за гроші, які мали б йти на ЗСУ. Двоє відомих - міндіч і цукерман, є там якийсь невідомий Вова на плівках міндича. Але немає чого довго думати, раз Вова Зе патріот, то під іменем Вова мабуть отой "барига" Петро.
09.05.2026 16:12 Ответить
чому ж цей ушаков не скаже що має робити Україна ?

бо люди сміятись будуть !

"ми п'ять лєт бамбас дамбілі !
ну отдайте же наконец єті оставшиєся 5-10% бамбаса !"

09.05.2026 14:55 Ответить
людство за цей час закінчило Другу світову.

09.05.2026 17:21 Ответить
по території десь так :

https://www.youtube.com/watch?v=hOWNismXap0&list=RDSVFyWCqq3bo&index=20
09.05.2026 17:22 Ответить
Не те що не українці, а відверті закляті вороги України, безвідносно до національності! ❤️🖤💙💛
09.05.2026 15:11 Ответить
І по національності ТАКОЖ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
09.05.2026 16:31 Ответить
а що равлики можуть зробити ? слухатись хіба що...
09.05.2026 15:53 Ответить
Так, бо ті, що сьогодні керують Україною думають про єдине - як більше вкрасти і звідси вивезти, а не про перемогу України. А один невідомий на імя Вова (плівки міндіча), казав, що він ненавидить українців і їх в рот тим, чим грав на роялі.
09.05.2026 16:15 Ответить
та знаємо, знаємо... але сподіваємося що ви самі його встрелите
09.05.2026 15:03 Ответить
Лоба собі зеленкою помаж
09.05.2026 15:50 Ответить
Далекобіні санкції
09.05.2026 15:06 Ответить
Щоб догодити тампону, вирішив перевзутися у повітрі. Типу "ми не проти, ми просто поки що паузу беремо". Підар кончений...
09.05.2026 15:11 Ответить
Кацапи зробили те, що давно прагнули. Про Україну домовляються з Трампом. А вже Трамп вимагає від Зелі що потрібно. Від рідкоземельних за просто так, до не стріляти під час Пабєдобєсія.
09.05.2026 15:12 Ответить
створення ядерної та хімічної зброї пришвидшить перемовини про мир
09.05.2026 15:15 Ответить
А хто ii повинен створювати, i навiщо?
09.05.2026 15:32 Ответить
Українська влада, якщо її цікавить мир, а не геноцид місцевого населення з заміщенням на індусів.
09.05.2026 16:49 Ответить
Навiщо це украiнськiй владi?

Ii цiкавить бабло з заходу, а воно несумiсне з ЯЗ.
09.05.2026 18:42 Ответить
ага, догоним и еще на следующий раунд вручим предложений)), клоуны блдь недоимперские
09.05.2026 15:16 Ответить
А диванний спецназ нікуди не дівся, срач це святе.
09.05.2026 15:28 Ответить
Да, совершенно очевидно что должен сделать ******** .правильно, пойти на ХЕР...
09.05.2026 15:34 Ответить
Ми знаємо. Повернемо Донбас і Крим, або перетворимо на безлюдну пустелю. Ця війна мала лише одну мету - привласнити корисні копалин Донбасу. Без них Україна не зможе стати ******** індустріальною державою. Як відомо всі без винятку аграрні держави деінтелектуалізовані і бідні. Кацапи хочуть мати вздовж своїх кордонів лише голодранців та селюків з васальним керівництвом. Ось їм дуля.
09.05.2026 15:42 Ответить
Скілтки ще на сросії переговорників?? Цей предінсультник куди лізе??
09.05.2026 15:45 Ответить
Теряюсь в догадках. Неужели что бы Киев им Интернет разрешил?
09.05.2026 15:50 Ответить
Київ знає що робити. Готуватися до опалювального сезону. А Україна робить те що робить,****@с ушаков. Знищує кацапню.
09.05.2026 15:54 Ответить
Щоб наступний раунд переговорів був успішним кацапів треба добре бити по морді. Це для них єдина зрозуміла мова
09.05.2026 15:57 Ответить
"...українську сторону. І вона знає, що потрібно зробити для того, щоб наступний раунд був успішним" Джерело: https://censor.net/ua/n4002328

Ну... Хтось щось знає і тому ярославський НПЗ "сильно розігрівся", коли ППО поїхало до москви... І пермякі святкують пабєдобєсіє наче туапсець настав, і в Грозному щось до свята задиміло...

А уявіть (хоч на секунду!) що було б, якби при владі був "не дурачок якийсь", що вважає себе "янелохом", а в командуванні ЗСУ був не "генерал м'ясо", а ті, хто звільняв Україну (Павловський, Марчело, Наєв, Залужний, Кривонос та інші) ДО того, як найверховніше лайно створило свою "Ставку" і почало патякати про бойові дії з ранку до ночі ще на етапі розробки операцій!
09.05.2026 16:14 Ответить
Київ знає, що потрібно зробити, щоб наступний раунд був успішним
Знает.
Дать вам кисды, пока оманский ездит по Европе.
09.05.2026 16:44 Ответить
Звичайно знає, тому спермь, туапсіна та подібні - готуйтеся
09.05.2026 16:47 Ответить
09.05.2026 16:52 Ответить
Питання до тих, хто хоч інколи дивиться TV - ви помітили, шо з ефіру фактично пропало вітання "Слава Україні"?
Ну і питання до всіх - а коли ви чули останній раз на державному рівні ось цю пісню? На якомусь святкуванні, ювілеї чи щось таке?
09.05.2026 16:52 Ответить
А це почалося зразу в 2019 році, а потім парад зелена наволоч замінила ось цим ганьбищем:
09.05.2026 17:15 Ответить
Кожна сторона, я маю на увазі в першу чергу, звичайно, українську сторону. Українська сторона каже "іди накуй з України ,рашистська сатана "
09.05.2026 16:56 Ответить
Так який саме завод розвалити?
09.05.2026 18:31 Ответить
Ішаков, не бздо! Ми все знаємо, все розуміємо і будемо продовжувати. За півроку сам бігатимеш за українцями з благанням заморозки по лінії розмежування. А за рік штани останні за той мир віддаш.
10.05.2026 01:53 Ответить
 
 