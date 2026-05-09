Росія поставила на паузу переговори: Київ знає, що потрібно зробити, щоб наступний раунд був успішним, - Ушаков

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що РФ взяла паузу в тристоронніх переговорах, а також пов’язав відсутність ударів по Москві з відсутністю атак на Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Поки що зроблено паузу. І щодо наступного раунду домовленості не досягнуто... Переговори, напевно, відновляться, але коли, ще не зрозуміло. Зрозуміло, що кожна сторона має зробити перед наступним раундом переговорів. Кожна сторона, я маю на увазі в першу чергу, звичайно, українську сторону. І вона знає, що потрібно зробити для того, щоб наступний раунд був успішним", - заявив Ушаков.

Помічник Путіна також заявив, що не було ударів по Красній площі, тому відповідь у вигляді ракетного удару по Києву не планується.

"Відповідного ракетного удару по Києву не буде", - наголосив Ушаков.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність відправити американську делегацію до Москви задля переговорів про припинення війни в Україні.

