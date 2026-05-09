ЄС готовий брати участь у всіх мирних переговорах щодо України, - Кошта

Європейський Союз готовий брати участь у будь-яких переговорах для досягнення миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта у відповідь на запитання щодо бачення можливих переговорів ЄС з Росією та настрою з цього питання у лідерів країн-членів ЄС з огляду на позицію Москви, що вони такі переговори не ініціюватимуть.

Мир в Україні

"Наша головна мета з першого дня – досягти справедливого та міцного миру в Україні. Ось чому ми підтримуємо Україну, ось чому ми запроваджуємо санкції проти Росії, і це та сама причина, чому ми можемо брати участь у всіх мирних переговорах для досягнення справедливого та міцного миру в Україні", – сказав Кошта.

Переговори з РФ

Він нагадав про постійний контакт з "українськими друзями, щоб підтримати їх".

"Звичайно, нам потрібно у слушний момент провести переговори з Росією, щоб вирішити наші спільні питання безпеки. Ми не хочемо протистояти ініціативі президента Трампа і чекаємо (результатів, – ред.), але водночас ми готові робити те, що нам потрібно, тому що нам також потрібно вирішити питання, що стосуються безпеки України", – зазначив президент Євроради.

Мета санкцій проти РФ

Стосовно нового пакету санкцій проти РФ Кошта зауважив, що мета ЄС – "не запроваджувати санкції".

"Наша мета – досягти справедливого та тривалого миру в Україні, поважати український суверенітет, територіальну цілісність України, міжнародно визнані кордони, тому що це дуже важливо не лише для України, але й для нашої власної безпеки та для глобальної безпеки. Тому що ці цінності є універсальними цінностями, закріпленими в Статуті Організації Об’єднаних Націй, і нам потрібно дотримуватися міжнародного права для зміцнення багатосторонньої системи, якщо ми хочемо мирного майбутнього у світі", – додав він.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність відправити американську делегацію до Москви задля переговорів про припинення війни в Україні.