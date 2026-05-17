Зеленський провів розмову з Коштою: Європа має бути залучена до мирних перемовин

У неділю, 17 травня, президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Кошту. Йшлося про перемовний процес задля досягнення миру та євроінтеграцію України.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Мирні перемовини

"Детально говорили по перспективах процесу перемовин заради миру для України та всієї Європи. Поінформував про наші нещодавні контакти з різними лідерами у Європі та з американською стороною. Однаково бачимо, що Європа має бути в перемовинах. Важливо, щоб у неї був сильний голос та присутність у цьому процесі, і варто визначити, хто представлятиме саме Європу", - заявив Зеленський.

Євроінтеграція України

Крім того, сторони говорили про євроінтеграцію України.

"Ми готові до відкриття кластерів – обговорили графік та необхідну комунікацію щодо цього", - сказав очільник держави.

Зеленський також подякував Кошті за підтримку України та українців.

