Зеленський провів розмову з Коштою: Європа має бути залучена до мирних перемовин
У неділю, 17 травня, президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Кошту. Йшлося про перемовний процес задля досягнення миру та євроінтеграцію України.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Мирні перемовини
"Детально говорили по перспективах процесу перемовин заради миру для України та всієї Європи. Поінформував про наші нещодавні контакти з різними лідерами у Європі та з американською стороною. Однаково бачимо, що Європа має бути в перемовинах. Важливо, щоб у неї був сильний голос та присутність у цьому процесі, і варто визначити, хто представлятиме саме Європу", - заявив Зеленський.
Євроінтеграція України
Крім того, сторони говорили про євроінтеграцію України.
"Ми готові до відкриття кластерів – обговорили графік та необхідну комунікацію щодо цього", - сказав очільник держави.
Зеленський також подякував Кошті за підтримку України та українців.
