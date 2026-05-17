УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5437 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Членство України в ЄС
448 4

Зеленський провів розмову з Коштою: Європа має бути залучена до мирних перемовин

Зеленський провів розмову з очільником Євроради

У неділю, 17 травня, президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Кошту. Йшлося про перемовний процес задля досягнення миру та євроінтеграцію України.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мирні перемовини

"Детально говорили по перспективах процесу перемовин заради миру для України та всієї Європи. Поінформував про наші нещодавні контакти з різними лідерами у Європі та з американською стороною. Однаково бачимо, що Європа має бути в перемовинах. Важливо, щоб у неї був сильний голос та присутність у цьому процесі, і варто визначити, хто представлятиме саме Європу", - заявив Зеленський.

Читайте також: ЄС готовий брати участь у всіх мирних переговорах щодо України, - Кошта

Євроінтеграція України

Крім того, сторони говорили про євроінтеграцію України.

"Ми готові до відкриття кластерів – обговорили графік та необхідну комунікацію щодо цього", - сказав очільник держави.

Зеленський також подякував Кошті за підтримку України та українців.

Читайте також: Європейський Союз має бути готовим до переговорів із Росією, - Кошта

Автор: 

Зеленський Володимир (27784) перемовини (3766) Євросоюз (15062) Кошта Антоніу (139)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На нари мудака обкуреного! Це чмо на більшу трату часу не заслуговує.
показати весь коментар
17.05.2026 21:31 Відповісти
От создателей " ніяких перемовин з агресором" та "нічого про Україну без України".
показати весь коментар
17.05.2026 21:33 Відповісти
Запропонуй йому, будиночок єрмака в "династії"...будете частіше зустрічатись
показати весь коментар
17.05.2026 21:51 Відповісти
"Чік чік я в доміку" тобто в загранці розмовляю не про що
показати весь коментар
17.05.2026 21:59 Відповісти
 
 