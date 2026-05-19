Встреча Зеленского и Мадяра может состояться уже в ближайшие месяцы, - Politico

Будапешт объявил о начале переговоров с Киевом по вопросу обеспечения прав венгерского меньшинства в Украине. Это может свидетельствовать о готовности Венгрии поддержать начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в ближайшие недели. Также не исключается проведение встречи лидеров двух государств в течение следующих месяцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наPolitico.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вопрос членства Украины в ЕС

При премьерстве Виктора Орбана именно Венгрия долгое время блокировала продвижение заявки Украины на вступление в Европейский Союз, отмечает Politico. Однако после прихода к власти Петера Мадяра ситуация может измениться, ведь Будапешт постепенно сближается с общей позицией ЕС.

Издание напоминает, что одним из ключевых приоритетов нового правительства стало улучшение отношений с Брюсселем и размораживание миллиардов евро европейской помощи, заблокированной из-за претензий к соблюдению принципов верховенства права.

Внутриполитические риски для Мадяра

Впрочем, по словам одного из высокопоставленных чиновников ЕС, участвовавшего в переговорах по расширению Союза, поддержка вступления Украины в ЕС может нести для Мадяра внутриполитические риски.

В Politico подчеркивают, что хотя Мадьяр является главным политическим оппонентом Орбана, он также ориентируется прежде всего на национальные интересы Венгрии. В частности, это касается и осторожного отношения к членству Украины в ЕС. Во время недавней пресс-конференции он заявил, что Будапешт не одобрит заявку Киева без урегулирования вопроса прав венгерского меньшинства.

Читайте также: Зеленский о осуждении премьер-министром Венгрии Мадяром российской атаки: "Важный месседж"

На этом фоне важным сигналом стало объявление главы МИД Венгрии Аниты Орбан о начале экспертных переговоров по правам венгров в Украине. Один из дипломатов ЕС, знакомый с ходом консультаций, отметил, что двусторонние отношения переходят в новую фазу. Также он не исключил возможности встречи президента Украины Владимира Зеленского и Петера Мадяра уже в ближайшие месяцы.

Контакты Мадяра с руководством ЕС

Издание отмечает, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта поднимали тему украинской заявки на вступление в ЕС во время телефонных переговоров с Петером Мадяром сразу после его избрания.

По словам дипломата, знакомого с переговорами, фон дер Ляйен заинтересована в скорейшем решении вопроса о начале переговорного процесса - желательно еще до саммита лидеров ЕС в июне.

На этом фоне среди союзников Киева усилились надежды, что решение об открытии первого переговорного кластера может быть принято уже на следующей неделе.

Читайте также: Зеленский поздравил Мадяра: Вместе мы можем придать больше силы нашим народам и сделать сильнее всю Европу

В то же время в Европейском совете призывают не спешить с прогнозами относительно возможного ускорения процедуры. Один из европейских чиновников на условиях анонимности заявил, что ожидания открытия первого кластера во время ближайшего заседания Совета ЕС по общим вопросам выглядят "слишком оптимистичными".

Другой высокопоставленный чиновник ЕС также признал, что шансы на открытие кластера существуют, однако реализовать это будет непросто.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Мадяр сообщил Кошти о начале переговоров с Украиной относительно прав венгров в Закарпатье.

Напомним, что недавно сообщалось о том, что глава МИД Андрей Сибига провел беседу с венгерской коллегой Анитой Орбан.

Стороны договорились уже на этой неделе провести раунд венгерско-украинских консультаций на уровне экспертов.

Ранее сообщалось, что Мадяр предлагает встречу с Зеленским в Берегово на Закарпатье.

Читайте также: График Зеленского на июнь еще не сформирован: встреча с Мадяром не согласована, - Литвин