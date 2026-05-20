Украина и Венгрия начали экспертные консультации, есть импульс для улучшения отношений, - Сибига
Украина и Венгрия начали консультации на уровне экспертов.
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.
Двусторонние отношения
По информации Сибиги, сегодня утром вместе с Анитой Орбан и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарасом Качкой он начал украинско-венгерские консультации на уровне экспертов.
"В своей вступительной речи я сосредоточился на трех ключевых вопросах: двусторонних отношениях, правах национальных меньшинств и вступлении Украины в ЕС. Нас объединяет стремление решать проблемы и преодолевать вызовы", — отметил министр.
Он также отметил, что Украина стремится открыть новую, взаимовыгодную страницу в наших двусторонних отношениях, основанную на доверии.
Импульс для решения проблем
Сейчас у нас есть необходимый импульс для достижения этого. Мы ценим четкое осуждение Венгрией недавних российских ударов, в частности тех, которые были нанесены по Закарпатью. Наши народы заслуживают того, чтобы быть хорошими соседями и работать вместе ради общего мирного и европейского будущего", - отметил Сибига.
Отдельно он отметил, что Украина серьезно относится к правам национальных меньшинств и остается приверженной их обеспечению в соответствии с европейскими стандартами.
"Мы понимаем, что этот вопрос имеет фундаментальное значение", — подтвердил глава МВД.
Членство Украины в ЕС
"Я предложил рассматривать вступление Украины в ЕС как стратегический интерес для Венгрии, возможность укрепить венгерское национальное единство и лучший способ гарантировать права венгерского меньшинства. Я подчеркнул, что настало время заложить прочную основу для открытия первого переговорного кластера по вступлению в ЕС уже в мае этого года, а еще пяти — в июне.
Вместе с моим венгерским коллегой мы разделяем общую цель: воспользоваться этим моментом и достичь ощутимых результатов. Я также с нетерпением жду личной встречи с коллегой завтра на министерской встрече НАТО в Швеции.
Надеюсь, что сегодняшние консультации будут конструктивными и продемонстрируют готовность Украины и Венгрии оставить позади вызовы прошлого и формировать наше общее будущее", — резюмировал украинский министр.
Что предшествовало?
Ранее президент Зеленский отмечал, что есть перспективы конструктивного перезапуска отношений с Венгрией.
