Украина и Венгрия начали экспертные консультации, есть импульс для улучшения отношений, - Сибига

Украина и Венгрия начали консультации на уровне экспертов.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

Двусторонние отношения

По информации Сибиги, сегодня утром вместе с Анитой Орбан и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарасом Качкой он начал украинско-венгерские консультации на уровне экспертов.

"В своей вступительной речи я сосредоточился на трех ключевых вопросах: двусторонних отношениях, правах национальных меньшинств и вступлении Украины в ЕС. Нас объединяет стремление решать проблемы и преодолевать вызовы", — отметил министр.

Он также отметил, что Украина стремится открыть новую, взаимовыгодную страницу в наших двусторонних отношениях, основанную на доверии.

Импульс для решения проблем

Сейчас у нас есть необходимый импульс для достижения этого. Мы ценим четкое осуждение Венгрией недавних российских ударов, в частности тех, которые были нанесены по Закарпатью. Наши народы заслуживают того, чтобы быть хорошими соседями и работать вместе ради общего мирного и европейского будущего", - отметил Сибига.

Отдельно он отметил, что Украина серьезно относится к правам национальных меньшинств и остается приверженной их обеспечению в соответствии с европейскими стандартами.

"Мы понимаем, что этот вопрос имеет фундаментальное значение", — подтвердил глава МВД.

Членство Украины в ЕС

"Я предложил рассматривать вступление Украины в ЕС как стратегический интерес для Венгрии, возможность укрепить венгерское национальное единство и лучший способ гарантировать права венгерского меньшинства. Я подчеркнул, что настало время заложить прочную основу для открытия первого переговорного кластера по вступлению в ЕС уже в мае этого года, а еще пяти — в июне.

Вместе с моим венгерским коллегой мы разделяем общую цель: воспользоваться этим моментом и достичь ощутимых результатов. Я также с нетерпением жду личной встречи с коллегой завтра на министерской встрече НАТО в Швеции.

Надеюсь, что сегодняшние консультации будут конструктивными и продемонстрируют готовность Украины и Венгрии оставить позади вызовы прошлого и формировать наше общее будущее", — резюмировал украинский министр.

Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский отмечал, что есть перспективы конструктивного перезапуска отношений с Венгрией.

