Есть перспективы конструктивного перезапуска отношений с Венгрией, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел совещание с главой МИД Андреем Сибигой.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам Зеленского, с Сибигой обновили европейские внешнеполитические задачи на май-июнь.
Венгрия
"На уровне команды ведем активный диалог с новой властью Венгрии, и есть перспективы конструктивного перезапуска отношений. Министр иностранных дел Украины и другие правительственные чиновники готовятся к формату двусторонних консультаций с Венгрией. Рассчитываю на результаты", - отметил президент.
Путь в ЕС
Также обсуждалась работа с европейскими институтами по открытию кластеров в переговорном процессе о вступлении Украины в Европейский Союз.
"Украина сделала необходимые шаги, и важно, чтобы был четкий график процессов", - подчеркнул глава государства.
Грузия
Также Сибига доложил о коммуникации с министром иностранных дел Грузии.
"Мы стремимся к нормализации отношений и сотрудничеству на основе взаимного уважения и взаимного укрепления и готовы делать шаги навстречу", - добавил Зеленский.
Также президент определил задачи по переговорам о прекращении российской войны и возможном представительстве Европы в этом процессе.
"Пока эти задачи непубличные. Ожидаем, что Европа будет сильной, и со своей стороны делаем все, чтобы общеевропейские позиции и интересы были учтены так же, как и украинские. Слава Украине!" - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ні те, ні друге. Знову щось мадярам уступить.