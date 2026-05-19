Есть перспективы конструктивного перезапуска отношений с Венгрией, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание с главой МИД Андреем Сибигой.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По словам Зеленского, с Сибигой обновили европейские внешнеполитические задачи на май-июнь.

Читайте: Сибига обсудил с главой МИД Молдовы безопасность и курс на ЕС

Венгрия

"На уровне команды ведем активный диалог с новой властью Венгрии, и есть перспективы конструктивного перезапуска отношений. Министр иностранных дел Украины и другие правительственные чиновники готовятся к формату двусторонних консультаций с Венгрией. Рассчитываю на результаты", - отметил президент.

Путь в ЕС

Также обсуждалась работа с европейскими институтами по открытию кластеров в переговорном процессе о вступлении Украины в Европейский Союз.

"Украина сделала необходимые шаги, и важно, чтобы был четкий график процессов", - подчеркнул глава государства.

Читайте также: Встреча Зеленского и Мадьяра может состояться уже в ближайшие месяцы, - Politico

Грузия

Также Сибига доложил о коммуникации с министром иностранных дел Грузии.

"Мы стремимся к нормализации отношений и сотрудничеству на основе взаимного уважения и взаимного укрепления и готовы делать шаги навстречу", - добавил Зеленский.

Также президент определил задачи по переговорам о прекращении российской войны и возможном представительстве Европы в этом процессе.

"Пока эти задачи непубличные. Ожидаем, что Европа будет сильной, и со своей стороны делаем все, чтобы общеевропейские позиции и интересы были учтены так же, как и украинские. Слава Украине!" - подытожил он.

Читайте также: Украина и Венгрия на этой неделе проведут раунд консультаций, - Сибига