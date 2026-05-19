Есть перспективы конструктивного перезапуска отношений с Венгрией, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание с главой МИД Андреем Сибигой.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам Зеленского, с Сибигой обновили европейские внешнеполитические задачи на май-июнь.

Венгрия

"На уровне команды ведем активный диалог с новой властью Венгрии, и есть перспективы конструктивного перезапуска отношений. Министр иностранных дел Украины и другие правительственные чиновники готовятся к формату двусторонних консультаций с Венгрией. Рассчитываю на результаты", - отметил президент.

Путь в ЕС

Также обсуждалась работа с европейскими институтами по открытию кластеров в переговорном процессе о вступлении Украины в Европейский Союз.

"Украина сделала необходимые шаги, и важно, чтобы был четкий график процессов", - подчеркнул глава государства.

Грузия

Также Сибига доложил о коммуникации с министром иностранных дел Грузии.

"Мы стремимся к нормализации отношений и сотрудничеству на основе взаимного уважения и взаимного укрепления и готовы делать шаги навстречу", - добавил Зеленский.

Также президент определил задачи по переговорам о прекращении российской войны и возможном представительстве Европы в этом процессе.

"Пока эти задачи непубличные. Ожидаем, что Европа будет сильной, и со своей стороны делаем все, чтобы общеевропейские позиции и интересы были учтены так же, как и украинские. Слава Украине!" - подытожил он.

Ти б дипломатів перезапустив - бо в нас вони мають таке відношення до дипломатії як морська свинка до моря
19.05.2026 13:38 Ответить
Сподівають, українцям на Закарпатті залишать українську мову.
19.05.2026 13:45 Ответить
19.05.2026 13:48 Ответить
Навіщо вона їм там потрібна?
19.05.2026 13:50 Ответить
Ага щас мадярську заставлять вчити .
19.05.2026 14:51 Ответить
Угорцам головне щоб нафтопровід працював та їхніх громадян із Закарпаття не змушували мову вчити
19.05.2026 13:49 Ответить
Відмовляться від претензій на Закарпаття? Чи підпишуть нечувано небачений договір в стилі Зеленского? Хоч би про що, але щоб галочку покласти, і у гундосику похвалитись.
Ні те, ні друге. Знову щось мадярам уступить.
19.05.2026 13:54 Ответить
 
 