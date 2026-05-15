Сибига обсудил с главой МИД Молдовы вопросы безопасности и курс на ЕС

14 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетил Молдову с рабочим визитом, где принял участие в двусторонних встречах, а также в заседании Комитета министров Совета Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сибиги в соцсети X.

Обсуждение вопросов безопасности и сотрудничества между Украиной и Молдовой

Глава украинского МИД провел встречу со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем.

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и дальнейшее укрепление украинско-молдавского партнерства.

Сибига поздравил молдавского коллегу с проведением заседания Комитета министров Совета Европы в Кишиневе и поблагодарил за организацию мероприятия.

Спецтрибунал по преступлениям РФ

Визит Сибиги в Молдову продлится и 15 мая. Ожидается, что ключевым событием станет одобрение более чем тремя десятками государств Частичного расширенного соглашения о Руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.