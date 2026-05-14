РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16045 посетителей онлайн
Новости Срочное заседание совбеза ООН
1 216 10

Украина созывает Совбез ООН после массированного удара РФ по Киеву, - Сибига

Сибига инициирует заседание Совбеза ООН после массированной атаки РФ на Киев

Украина инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН после массированного российского удара по Киеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, МИД также будет использовать другие международные площадки для реагирования на российские атаки против гражданского и гуманитарного персонала.

Что известно об ударе

Сибига сообщил, что в результате последнего удара РФ в Киеве погибли по меньшей мере восемь человек, среди них — 12-летняя девочка.

Еще десятки людей получили ранения.

Кроме того, около 20 человек считаются пропавшими без вести.

По словам министра, с вечера Россия выпустила по Украине 675 дронов и 56 ракет, в том числе баллистических.

В Киеве повреждены 11 жилых домов, еще более 50 — в других регионах Украины.

Читайте: Совбез ООН провел экстренное заседание относительно Украины: обсудили усиление российских обстрелов

Подробности

Сибига заявил, что украинские посольства за рубежом приспустят флаги и откроют книги соболезнований.

Также иностранных дипломатов в Киеве планируют пригласить на место одного из ударов, где была разрушена часть многоэтажного дома.

Глава МИД подчеркнул, что Украина ожидает решительной международной реакции на новую массированную атаку РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина созывает заседание Совбеза ООН из-за эскалации ракетного террора со стороны РФ

Автор: 

обстрел (32597) Совбез ООН (1143) Сибига Андрей (934) война в Украине (8250)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Є два світи в Україні: в одному світі витягають людей с під завалів після страшної атаки, а інший : що якомусь завгоспу без інтелекту збирають десятки мільйонів гривень на те щоб оце падло вийшло, ось би ви так на знищені квартири збирали як йому, зелена сволота.
показать весь комментарий
14.05.2026 18:21 Ответить
+6
От я підказав ще зранку. Хоч Сибіга Цензор читає 😸
показать весь комментарий
14.05.2026 17:27 Ответить
+6
А може у відповідь хай ЗЕлупа ще один потужний указ не бити по мацквє накалякає?
показать весь комментарий
14.05.2026 17:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От я підказав ще зранку. Хоч Сибіга Цензор читає 😸
показать весь комментарий
14.05.2026 17:27 Ответить
коли прокинувся, тоді й ініціював. ну ранок в деяких чиновників починається після обіда.
показать весь комментарий
14.05.2026 17:40 Ответить
Ну то може того, що в Нью-Йорку ранок трохи пізніше через різницю в часі
показать весь комментарий
14.05.2026 18:20 Ответить
А може у відповідь хай ЗЕлупа ще один потужний указ не бити по мацквє накалякає?
показать весь комментарий
14.05.2026 17:39 Ответить
Сибіга скликай міндіча та вову зі фламингами
показать весь комментарий
14.05.2026 17:42 Ответить
А сенс? У імпотента вимагати, щоб він що?
показать весь комментарий
14.05.2026 17:56 Ответить
Нехай працюють - хоч зафіксують злочини.
показать весь комментарий
14.05.2026 18:00 Ответить
Є два світи в Україні: в одному світі витягають людей с під завалів після страшної атаки, а інший : що якомусь завгоспу без інтелекту збирають десятки мільйонів гривень на те щоб оце падло вийшло, ось би ви так на знищені квартири збирали як йому, зелена сволота.
показать весь комментарий
14.05.2026 18:21 Ответить
Пока кацапия в Совбезе ООН, смысла нет. Ну так. Абсолютное лицемерие.
показать весь комментарий
14.05.2026 23:38 Ответить
Скільки ще буде існувати оон ?

П.с. а скільки Україна платить туди внесків ?? Чи можно рахунок направити щоб сплатили за рахунок росіських внесків ?? А цапам сказати у вас должок неопоачено
показать весь комментарий
15.05.2026 01:35 Ответить
 
 