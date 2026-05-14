Украина созывает Совбез ООН после массированного удара РФ по Киеву, - Сибига

Украина инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН после массированного российского удара по Киеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, МИД также будет использовать другие международные площадки для реагирования на российские атаки против гражданского и гуманитарного персонала.

Что известно об ударе

Сибига сообщил, что в результате последнего удара РФ в Киеве погибли по меньшей мере восемь человек, среди них — 12-летняя девочка.

Еще десятки людей получили ранения.

Кроме того, около 20 человек считаются пропавшими без вести.

По словам министра, с вечера Россия выпустила по Украине 675 дронов и 56 ракет, в том числе баллистических.

В Киеве повреждены 11 жилых домов, еще более 50 — в других регионах Украины.

Сибига заявил, что украинские посольства за рубежом приспустят флаги и откроют книги соболезнований.

Также иностранных дипломатов в Киеве планируют пригласить на место одного из ударов, где была разрушена часть многоэтажного дома.

Глава МИД подчеркнул, что Украина ожидает решительной международной реакции на новую массированную атаку РФ.

