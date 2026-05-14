Україна скликає Радбез ООН після масованого удару РФ по Києву, - Сибіга

Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН після масованого російського удару по Києву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, МЗС також використовуватиме інші міжнародні майданчики для реагування на російські атаки проти цивільних та гуманітарного персоналу.

Що відомо про удар

Сибіга повідомив, що внаслідок останнього удару РФ у Києві загинули щонайменше вісім людей, серед них — 12-річна дівчинка.

Ще десятки людей отримали поранення.

Крім того, близько 20 людей вважаються зниклими безвісти.

За словами міністра, з вечора Росія випустила по Україні 675 дронів та 56 ракет, зокрема балістичних.

У Києві пошкоджені 11 житлових будинків, ще понад 50 – в інших регіонах України.

Подробиці

Сибіга заявив, що українські посольства за кордоном приспустять прапори та відкриють книги співчуття.

Також іноземних дипломатів у Києві планують запросити на місце одного з ударів, де була зруйнована частина багатоповерхового будинку.

Глава МЗС наголосив, що Україна очікує рішучої міжнародної реакції на нову масовану атаку РФ.

