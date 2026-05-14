Україна скликає Радбез ООН після масованого удару РФ по Києву, - Сибіга

Новини Термінове засідання Радбезу ООН
Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН після масованого російського удару по Києву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, МЗС також використовуватиме інші міжнародні майданчики для реагування на російські атаки проти цивільних та гуманітарного персоналу.

Що відомо про удар

Сибіга повідомив, що внаслідок останнього удару РФ у Києві загинули щонайменше вісім людей, серед них — 12-річна дівчинка.

Ще десятки людей отримали поранення.

Крім того, близько 20 людей вважаються зниклими безвісти.

За словами міністра, з вечора Росія випустила по Україні 675 дронів та 56 ракет, зокрема балістичних.

У Києві пошкоджені 11 житлових будинків, ще понад 50 – в інших регіонах України.

Подробиці

Сибіга заявив, що українські посольства за кордоном приспустять прапори та відкриють книги співчуття.

Також іноземних дипломатів у Києві планують запросити на місце одного з ударів, де була зруйнована частина багатоповерхового будинку.

Глава МЗС наголосив, що Україна очікує рішучої міжнародної реакції на нову масовану атаку РФ.

Є два світи в Україні: в одному світі витягають людей с під завалів після страшної атаки, а інший : що якомусь завгоспу без інтелекту збирають десятки мільйонів гривень на те щоб оце падло вийшло, ось би ви так на знищені квартири збирали як йому, зелена сволота.
14.05.2026 18:21 Відповісти
От я підказав ще зранку. Хоч Сибіга Цензор читає 😸
14.05.2026 17:27 Відповісти
А може у відповідь хай ЗЕлупа ще один потужний указ не бити по мацквє накалякає?
14.05.2026 17:39 Відповісти
коли прокинувся, тоді й ініціював. ну ранок в деяких чиновників починається після обіда.
14.05.2026 17:40 Відповісти
Ну то може того, що в Нью-Йорку ранок трохи пізніше через різницю в часі
14.05.2026 18:20 Відповісти
Сибіга скликай міндіча та вову зі фламингами
14.05.2026 17:42 Відповісти
А сенс? У імпотента вимагати, щоб він що?
14.05.2026 17:56 Відповісти
Нехай працюють - хоч зафіксують злочини.
14.05.2026 18:00 Відповісти
Пока кацапия в Совбезе ООН, смысла нет. Ну так. Абсолютное лицемерие.
14.05.2026 23:38 Відповісти
Скільки ще буде існувати оон ?

П.с. а скільки Україна платить туди внесків ?? Чи можно рахунок направити щоб сплатили за рахунок росіських внесків ?? А цапам сказати у вас должок неопоачено
15.05.2026 01:35 Відповісти
 
 