Радбез ООН провів екстрене засідання щодо України: обговорили посилення російських обстрілів

У генсека ООН зробили заяву щодо ескалації війни з боку рф

20 червня 2025 року Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання, на якому обговорила посилення обстрілів України російськими військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами помічника Генсека ООН Мирослава Єнчі, від часу останнього засідання Ради три тижні тому Росія здійснює масштабні атаки по українських містах і селах. Найсмертоноснішою за останній рік стала атака на Київ вночі з 16 на 17 червня: загинули щонайменше 28 мирних жителів, понад 130 зазнали поранень, а десятки досі залишаються під завалами.

Того ж дня обстріли відбулися також у Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській і Київській областях, де, за повідомленнями, загинуло ще двоє людей і десятки були поранені.

За даними Управління ООН з прав людини (OHCHR), від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року в Україні загинуло щонайменше 13 438 цивільних, зокрема 713 дітей, ще 33 270 осіб отримали поранення.

Директорка операцій Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Едем Восорну наголосила, що війна щодня впливає на життя мільйонів українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія нікого не обдурить - ніхто не вірить цій риториці, - Данія в ООН

На завершення Восорну закликала Раду Безпеки ООН:

Захищати цивільне населення.

Гарантувати безпечний доступ до гуманітарної допомоги.

Забезпечити сталу фінансову підтримку.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Україна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з останнім російськими обстрілом. Згодом стало відомо, що Радбез ООН 20 червня проведе екстрене засідання щодо ударів РФ по Україні

обстріл (31036) Радбез ООН (901) війна в Україні (6339)
+18
Порахували скільки загинуло цивільних...
А ті люди, що гинуть в окопах, вони хто? Вони такі самі цивільні, котрим через агресію ху#ла з його свинособаками довелося взяти в руки зброю.
Мене непокоїть лише одне питання - членам РБ ООН сподобалася кава в перерві? У них все добре, не перехвилювалися?
21.06.2025 08:25 Відповісти
+15
І ні слова шо рашка повинна забиратись з України нах
21.06.2025 08:17 Відповісти
+15
Ех!
Де ті часи, коли в Україні були дипломати.
Чалий, Лана Зеркаль, Клімкін, Дещиця...
А зараз, як не секологіні, так відставні прокурори. Дивно, що Лисий ще не посол України десь у Німеччині. Такий талант не при справі!
21.06.2025 08:34 Відповісти
Потужно!
21.06.2025 08:07 Відповісти
Неzламно(((((
21.06.2025 08:16 Відповісти
Там у рашкі право вето. Вже 11 років Радбез ООН ні на що неспроможний, бо головний злочинець є одночасно і головним суддєю...
21.06.2025 09:36 Відповісти
Обговорили посилення російських обстрілів? Ще що за ху#ня? Потрібно посилити, бо мало?🤡🤡🤡🤡🤡
21.06.2025 08:18 Відповісти
ООН в теперішньому вигляді перетворився на збіговисько клоунів і потребує радикального реформування (інакше це просто дурне витрачання чималих коштів на функціонування нікому не потрібної організації). Коли ООН створювали, то існувало протистояння комуністичної і капіталістичної системи, тому був запропонований механізм, за яким вони мали стримувати одна одну. Зараз же ситуація в світі зовсім інша, тож і механізм ООН має бути змінений. Зокрема, однозначно має бути скасовано право вето і замінено, наприклад, на кваліфіковане голосування 2/3 членів Радбезу та Генасамблеї у питаннях застосування обов'язкових санкцій або навіть військової сили проти певної країни, яка порушує Статут.
21.06.2025 08:25 Відповісти
Вони газіровку глушать, а в той час коли вони підраховують та занепокоюються кацапи херачать ракетами та шахедами.
21.06.2025 10:08 Відповісти
Кино
21.06.2025 08:29 Відповісти
Говорили-балакали.
21.06.2025 08:29 Відповісти
а трампон каже що скоро мир
21.06.2025 08:31 Відповісти
21.06.2025 08:32 Відповісти
це коли повернули Крим дипломатичним шляхом ? згадай краще як дипломати здали ядерну зброю за туалетний папірець !
21.06.2025 08:51 Відповісти
Це коли мали беззаперечну підтримку штатів, навіть при рудому. Коли влупили газпром на три лярди. Коли отримали безвіз. Коли чуркіна в ООН довели до чорного пакету.Коли дипломатія з партнерами велася на рівних, а не в позі ображеного гундосого засцянця в зелених треніках з потужними менеджерами на кшталт козиря-єрмака та окуня-умерова. Один абхазський шахрай хламідія на чолі переговорної групи чого вартує!
21.06.2025 09:02 Відповісти
так саме тоді ,коли по дзвінку з Вашингтона здали кацапам Крим ! коли штати підтримали ковдрами і сухпаями і забороною продавати Україні будь яку зброю , коли будувались північні потоки . але кращими були часи коли дипломати з освітою в костюмах підписували договори про ракети середньої дальності і меморандуми .
21.06.2025 09:19 Відповісти
а не було би дзвінка від Обами - що, були тоді сили (зокрема - збройні, і не тільки: взагалі, силовики) які здатні були захищати Крим від вторгнення касапів?
А то Турчинов ніби був підпорядкований Обамі...
А то в дзвінку ніби не було застереження "на нас не розраховуйте"...
21.06.2025 09:28 Відповісти
так ніби Кучма не був підпорядкований Клінтону але здав ядерну зброю і Ющенко наче за Україну але дорізав літаки і продав танки і іншу зброю .. а зараз дійсно немає дипломатів є жебраки-попрошайки які випрошують зброю , яку відали професійні дипломати .
21.06.2025 10:02 Відповісти
ну так давай обговорювати Кучму (який, до речі, в свій час мав необхідну владу та силовиків, і не здав Тузлу) та Ющенка, і чи був на них вплив штатів, і який. А президентство Турчинова прийшлося на інший історичний час - після Януковича; з-за якого ЗСУ знищувалось в найбільшій мірі.
21.06.2025 12:54 Відповісти
хай би кацапи забрали Тузлу замість ядерної зброї ! я нагадаю, що саме при Кучмі кацапи запустили в Україну свої олігархічні метастази які знищили заводи , фабрики , позбавили українців робочих місць і посадили на газову голку . при Ющенку армію розпродавали найбільше , саме при ньому кацапи отримали ракети які зараз запускають . до Турчинова в мене мало запитань бо він не був справжнім президентом і мав владу лише 3 місяці з Радою регіаналів .
21.06.2025 13:18 Відповісти
Ладно, для цього потрібна окрема гілка з окремою інфою.
А сенс обговорення на цій полягає в тому, що в 2014-му завдяки знищенню овощем і його камаріллєю ЗСУ та української дипломатії захистити Крим Україна не мала можливостей; і я би в підтримку Романа Демченко наголосив, що ЕрЗе - це по-сутті той самий овощ з камаріллєю, які знищували ЗСУ з дипломатією в 2019-21роках. Та й зараз - також... чого варте лише звільнення Залужного, Пристайка....
21.06.2025 15:24 Відповісти
тобто Кучма і Ющенко не проводили демілітаризацію армії не скорочували її ? лише Вітя зек знищував армію ! дипломати часів 2014-19 років такі самі імпотенти як сьогоднішні дипломати-колишні прокурори . про генерала-інваліда я б задоволенням поспілкувався але мені не дадуть написати правду .
21.06.2025 15:49 Відповісти
роман, іди жити в іншій країні, є така, Орвелл називається. Там всі з подібними претензіями на ідеальність, тобі буде там зручно.
21.06.2025 15:57 Відповісти
я б з задоволенням , але на власне горе народився в цій ! де президентами стають висуванці олігархів замість патріотів країни . де брехня і беззаконня це норма ,де головне добратись до корита , а корупція це двигун життя .
21.06.2025 16:03 Відповісти
Перднули в калюжу.
21.06.2025 08:36 Відповісти
Так, вчергове. Коли ні на які процеси не впливаєш, залишається лише надувати щоки і заклика́ти...
21.06.2025 08:43 Відповісти
Посиділи, потеревенили, понатискали кнопки і піщли до їдальні. Робота мрії.
21.06.2025 08:43 Відповісти
В Радбезі немає кнопок, це клуб попі@діти і попити кави.
21.06.2025 09:12 Відповісти
Ну на мікрофонах кнопки ж натискали
21.06.2025 09:25 Відповісти
Ефективніше, хіба що, звернення криворізького чмоні до західних партнерів у вечірніх відосиках
21.06.2025 08:47 Відповісти
Стурбована занепокоєність?
21.06.2025 08:49 Відповісти
Говорили-балакали, сіли та й заплакали... Грьобані високооплачувані імпотенти.
21.06.2025 08:58 Відповісти
Варіант мирного договору:

Відбувається обмін територіями. росія віддає Україні ті частини Херсонської і Запорізької областей, які вона захватила, в обмін на ту частину Донбасу, яку вона не спромоглася захватити. Росії потрібен доступ до Криму? Україна гарантує, що не буде знищувати кримський міст.
Україна відмовляється від нато, натомість Захід дає Україні сильні гарантії.

Такий варіант вирішення конфлікту путін зможе представити росіянам як перемогу. Перед початком війни, він заявляв росіянам, що ціль війни це «визволення» Донбасу і невступ України до нато. Він скаже, що всі цілі виконано.
Україна також такий варіант зможе представити як перемогу: Звільнили Херсонську і Запорізьку області невійськовим шляхом, не витрачаючи на це життя наших військових, вступаємо в ЄС, отримали сильні гарантії від Заходу як запобіжники від нової війни.

Якими можуть бути гарантії:
+ миротворчий контингент ООН по лінії розмежування, щоб гарантувати відсутність бойових дій.
+ 30 країн заходу підписують з Україною загальний договір, що вони зобов'язуються, в випадку повторного нападу росії, надати Україні збройну і фінансову підтримку.
+ до росії доводять, що у випадку повторного нападу: автоматично запускається західний ленд ліз і росію автоматично признають країною спонсором тероризму; на росію накладають таке ж ембарго, як лежить на ірані і венесуелі (захід сам не купує у них нафти і іншим країнам не дозволяє); Україні дають ракети великої дальності і вона сама вправі буде розпоряджатися куди ними бити; Захід надає Україні 400 винищувачів.

Це кращий варіант ніж той, який зараз розглядають Україна-США, «по лінії фронту». Такий варіант нам дозволить більше територій зберегти.

Якщо путін не піде не мирний договір, інакше - воєнний шлях:
1) Захід повинен допомогти Україні почати виробляти свої далекобійні ракети.
2) Українськими ракетами знищити російські військові об'єкти (літаки, кораблі, військові заводи, військові склади)
3) Знищити російські нафто-видобувні і газо-видобувні підприємства, НПЗ, порти, через які експортується нафта, магістральні нафто-газо-проводи.
4) Добити російську промисловість - металургійні комбінати і підприємтва хімічної промисловості.
5) Знищити російські ГЕС, ТЕС, розподільні підстанції.
6) Заходу потрібно зробити українську армію сильнішою від російської, щоб в Української армії було більше ніж у російської армії: танків, БТР-ів, артилерійських установок, ***********...
7) Якщо росія ввела війська в південно-східну Україну, то чому Захід не може ввести війська в північно-західну частину України? На запрошення української влади! І хай вони розміщують тут свої військові бази.
8 ) Захід може надати україні 400 літаків і Україна може купити собі по всьому світу відставних пілотів на пенсії.
9) Україні потрібно профінансувати рос опозицію. Рос опозиція не може вести опозиційну діяльність в росії, то хай веде опозиційну діяльність з-за кордону на територію росії. Потрібно вести анти-пропаганду, виступати проти путіна і проти війни. путін тратить на пропаганду 2 млрд на рік, стільки треба витрачати і на антипропаганду. вести діяльність через супутникові канали, сайти, ютуб, телеграм, тікток, мобільні дотатки. Витрачати повно грошей на рекламу цього контенту. Чому Україна веде тільки гарячу війну, чому вона не веде інформаційну війну? З тих 100 млрд, які захід надає кожен рік Україні, 2 млрд можна виділити на інформаційну війну.
10) СБУ провести спецоперацію «Павутина 2», ціллю якої уже будуть не російські літаки, а сам путін.
21.06.2025 09:07 Відповісти
Ніякий варіант договору ***** непотрібен. Йому потрібна вся Україна.
"Російська армія наступає по всіх напрямках у "СВО" щодня", - каже він. Джерело: https://censor.net/ua/n3559068
21.06.2025 09:16 Відповісти
Йому,*****,потрібна шибениця,якнайменше.
21.06.2025 09:37 Відповісти
Пальчиком погрозили; нєбєнзя у відповідь нахєр послав. З папірця прочитали, справа зроблена; можна забути надовго. Не кожного ж дня оті вбивства мирняка засуджувати...
21.06.2025 09:44 Відповісти
Могли и своим секретарям поручить такое мега действо, не напрягаясь и дорогие костюмы не стирая о не менее дорогие кресла! Они еще лучше сформулировали бы заклики!(хотя конечно секретари и секретарши, так все это формулировали!)
21.06.2025 09:52 Відповісти
Хух,аж полегшало..
А я боявся,що рашу визнають терористом,а путіна воєнним злочинцем...
21.06.2025 09:59 Відповісти
Глибоко занепокоєні в ООН! Але до дна Маріанської впадини ще далеко, так що буде ще багато-багато занепокоєнь...
21.06.2025 10:52 Відповісти
 
 