Радбез ООН провів екстрене засідання щодо України: обговорили посилення російських обстрілів
20 червня 2025 року Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання, на якому обговорила посилення обстрілів України російськими військами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами помічника Генсека ООН Мирослава Єнчі, від часу останнього засідання Ради три тижні тому Росія здійснює масштабні атаки по українських містах і селах. Найсмертоноснішою за останній рік стала атака на Київ вночі з 16 на 17 червня: загинули щонайменше 28 мирних жителів, понад 130 зазнали поранень, а десятки досі залишаються під завалами.
Того ж дня обстріли відбулися також у Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській і Київській областях, де, за повідомленнями, загинуло ще двоє людей і десятки були поранені.
За даними Управління ООН з прав людини (OHCHR), від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року в Україні загинуло щонайменше 13 438 цивільних, зокрема 713 дітей, ще 33 270 осіб отримали поранення.
Директорка операцій Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Едем Восорну наголосила, що війна щодня впливає на життя мільйонів українців.
На завершення Восорну закликала Раду Безпеки ООН:
Захищати цивільне населення.
Гарантувати безпечний доступ до гуманітарної допомоги.
Забезпечити сталу фінансову підтримку.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Україна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з останнім російськими обстрілом. Згодом стало відомо, що Радбез ООН 20 червня проведе екстрене засідання щодо ударів РФ по Україні
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ті люди, що гинуть в окопах, вони хто? Вони такі самі цивільні, котрим через агресію ху#ла з його свинособаками довелося взяти в руки зброю.
Мене непокоїть лише одне питання - членам РБ ООН сподобалася кава в перерві? У них все добре, не перехвилювалися?
Де ті часи, коли в Україні були дипломати.
Чалий, Лана Зеркаль, Клімкін, Дещиця...
А зараз, як не секологіні, так відставні прокурори. Дивно, що Лисий ще не посол України десь у Німеччині. Такий талант не при справі!
А то Турчинов ніби був підпорядкований Обамі...
А то в дзвінку ніби не було застереження "на нас не розраховуйте"...
А сенс обговорення на цій полягає в тому, що в 2014-му завдяки знищенню овощем і його камаріллєю ЗСУ та української дипломатії захистити Крим Україна не мала можливостей; і я би в підтримку Романа Демченко наголосив, що ЕрЗе - це по-сутті той самий овощ з камаріллєю, які знищували ЗСУ з дипломатією в 2019-21роках. Та й зараз - також... чого варте лише звільнення Залужного, Пристайка....
Відбувається обмін територіями. росія віддає Україні ті частини Херсонської і Запорізької областей, які вона захватила, в обмін на ту частину Донбасу, яку вона не спромоглася захватити. Росії потрібен доступ до Криму? Україна гарантує, що не буде знищувати кримський міст.
Україна відмовляється від нато, натомість Захід дає Україні сильні гарантії.
Такий варіант вирішення конфлікту путін зможе представити росіянам як перемогу. Перед початком війни, він заявляв росіянам, що ціль війни це «визволення» Донбасу і невступ України до нато. Він скаже, що всі цілі виконано.
Україна також такий варіант зможе представити як перемогу: Звільнили Херсонську і Запорізьку області невійськовим шляхом, не витрачаючи на це життя наших військових, вступаємо в ЄС, отримали сильні гарантії від Заходу як запобіжники від нової війни.
Якими можуть бути гарантії:
+ миротворчий контингент ООН по лінії розмежування, щоб гарантувати відсутність бойових дій.
+ 30 країн заходу підписують з Україною загальний договір, що вони зобов'язуються, в випадку повторного нападу росії, надати Україні збройну і фінансову підтримку.
+ до росії доводять, що у випадку повторного нападу: автоматично запускається західний ленд ліз і росію автоматично признають країною спонсором тероризму; на росію накладають таке ж ембарго, як лежить на ірані і венесуелі (захід сам не купує у них нафти і іншим країнам не дозволяє); Україні дають ракети великої дальності і вона сама вправі буде розпоряджатися куди ними бити; Захід надає Україні 400 винищувачів.
Це кращий варіант ніж той, який зараз розглядають Україна-США, «по лінії фронту». Такий варіант нам дозволить більше територій зберегти.
Якщо путін не піде не мирний договір, інакше - воєнний шлях:
1) Захід повинен допомогти Україні почати виробляти свої далекобійні ракети.
2) Українськими ракетами знищити російські військові об'єкти (літаки, кораблі, військові заводи, військові склади)
3) Знищити російські нафто-видобувні і газо-видобувні підприємства, НПЗ, порти, через які експортується нафта, магістральні нафто-газо-проводи.
4) Добити російську промисловість - металургійні комбінати і підприємтва хімічної промисловості.
5) Знищити російські ГЕС, ТЕС, розподільні підстанції.
6) Заходу потрібно зробити українську армію сильнішою від російської, щоб в Української армії було більше ніж у російської армії: танків, БТР-ів, артилерійських установок, ***********...
7) Якщо росія ввела війська в південно-східну Україну, то чому Захід не може ввести війська в північно-західну частину України? На запрошення української влади! І хай вони розміщують тут свої військові бази.
8 ) Захід може надати україні 400 літаків і Україна може купити собі по всьому світу відставних пілотів на пенсії.
9) Україні потрібно профінансувати рос опозицію. Рос опозиція не може вести опозиційну діяльність в росії, то хай веде опозиційну діяльність з-за кордону на територію росії. Потрібно вести анти-пропаганду, виступати проти путіна і проти війни. путін тратить на пропаганду 2 млрд на рік, стільки треба витрачати і на антипропаганду. вести діяльність через супутникові канали, сайти, ютуб, телеграм, тікток, мобільні дотатки. Витрачати повно грошей на рекламу цього контенту. Чому Україна веде тільки гарячу війну, чому вона не веде інформаційну війну? З тих 100 млрд, які захід надає кожен рік Україні, 2 млрд можна виділити на інформаційну війну.
10) СБУ провести спецоперацію «Павутина 2», ціллю якої уже будуть не російські літаки, а сам путін.
"Російська армія наступає по всіх напрямках у "СВО" щодня", - каже він. Джерело: https://censor.net/ua/n3559068
А я боявся,що рашу визнають терористом,а путіна воєнним злочинцем...