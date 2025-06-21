Радбез ООН провів екстрене засідання щодо України: обговорили посилення російських обстрілів

20 червня 2025 року Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання, на якому обговорила посилення обстрілів України російськими військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами помічника Генсека ООН Мирослава Єнчі, від часу останнього засідання Ради три тижні тому Росія здійснює масштабні атаки по українських містах і селах. Найсмертоноснішою за останній рік стала атака на Київ вночі з 16 на 17 червня: загинули щонайменше 28 мирних жителів, понад 130 зазнали поранень, а десятки досі залишаються під завалами.

Того ж дня обстріли відбулися також у Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській і Київській областях, де, за повідомленнями, загинуло ще двоє людей і десятки були поранені.

За даними Управління ООН з прав людини (OHCHR), від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року в Україні загинуло щонайменше 13 438 цивільних, зокрема 713 дітей, ще 33 270 осіб отримали поранення.

Директорка операцій Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Едем Восорну наголосила, що війна щодня впливає на життя мільйонів українців.

На завершення Восорну закликала Раду Безпеки ООН:

Захищати цивільне населення.

Гарантувати безпечний доступ до гуманітарної допомоги.

Забезпечити сталу фінансову підтримку.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Україна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з останнім російськими обстрілом. Згодом стало відомо, що Радбез ООН 20 червня проведе екстрене засідання щодо ударів РФ по Україні