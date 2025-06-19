Радбез ООН 20 червня проведе екстрене засідання щодо ударів РФ по Україні, - Сибіга
Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у пʼятницю ввечері, 20 червня, у відповідь на останню хвилю терору та жорстоких атак Росії на Україну.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
"Я дякую президентству Гайани та іншим партнерам за підтримку прохання України. Ми очікуємо, що члени Ради Безпеки ООН займуть принципову позицію щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед цивільного населення. Ми вимагаємо чітких сигналів про необхідність посилення тиску на агресора та посилення України, включно з додатковими можливостями протиповітряної оборони", - зазначив Сибіга.
Він нагадав, що минуло 100 днів відтоді, як Україна погодилася на пропозицію США щодо повного припинення вогню, яка могла б прокласти шлях до справжнього мирного процесу.
"На жаль, Москва продовжує відкидати її та посилює терор проти цивільного населення. Тільки тиск може змусити Росію обрати мир замість війни. Російська агресія проти України залишається серйозною загрозою для глобальної стабільності", - наголосив міністр.
Сибіга додав, що безпека Європи, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язана, оскільки режими в Москві, Тегерані та Пхеньяні працюють разом, щоб підірвати міжнародний мир і безпеку.
"Ми повинні залишатися єдиними та працювати разом, щоб протидіяти цим загрозам", - закликав міністр.
Нагадаємо, раніше Україна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з останнім російськими обстрілом.
- угу , а рашка і китай , на їз позицію , як завжди вето накладуть !
І що потім ...? Питання риторичне
