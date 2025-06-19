УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7260 відвідувачів онлайн
Новини Термінове засідання Радбезу ООН
1 051 16

Радбез ООН 20 червня проведе екстрене засідання щодо ударів РФ по Україні, - Сибіга

Сибіга про засідання Радбезу ООН

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у пʼятницю ввечері, 20 червня, у відповідь на останню хвилю терору та жорстоких атак Росії на Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Я дякую президентству Гайани та іншим партнерам за підтримку прохання України. Ми очікуємо, що члени Ради Безпеки ООН займуть принципову позицію щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед цивільного населення. Ми вимагаємо чітких сигналів про необхідність посилення тиску на агресора та посилення України, включно з додатковими можливостями протиповітряної оборони", - зазначив Сибіга.

Він нагадав, що минуло 100 днів відтоді, як Україна погодилася на пропозицію США щодо повного припинення вогню, яка могла б прокласти шлях до справжнього мирного процесу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга: Минуло 100 днів, як Росія відкидає пропозицію США про припинення вогню. Настав час діяти

"На жаль, Москва продовжує відкидати її та посилює терор проти цивільного населення. Тільки тиск може змусити Росію обрати мир замість війни. Російська агресія проти України залишається серйозною загрозою для глобальної стабільності", - наголосив міністр.

Сибіга додав, що безпека Європи, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язана, оскільки режими в Москві, Тегерані та Пхеньяні працюють разом, щоб підірвати міжнародний мир і безпеку.

Читайте: Мета Путіна дуже проста: змусити лідерів G7 видаватися слабкими, - Сибіга після нічного обстрілу закликав посилити тиск на РФ

"Ми повинні залишатися єдиними та працювати разом, щоб протидіяти цим загрозам", - закликав міністр.

Нагадаємо, раніше Україна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з останнім російськими обстрілом.

Автор: 

ООН (3449) Радбез ООН (900) Сибіга Андрій (659)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Резолюція: бу-бу-бу-бу-бу-спвчуття-бу-бу-бу-бу-засуджуємо-бу-бу-бу-бу-закликаємо
показати весь коментар
19.06.2025 19:48 Відповісти
+1
Висловлять екстренну занепокоєність і термінове засудження (які росія заблокує).
показати весь коментар
19.06.2025 19:48 Відповісти
+1
А на кого цей Сівоха зібрався тиснути ,кацапам його "тиснення " до одного місця.
показати весь коментар
19.06.2025 19:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
. Ми очікуємо, що члени Ради Безпеки ООН займуть принципову позицію Джерело: https://censor.net/ua/n3558871
- угу , а рашка і китай , на їз позицію , як завжди вето накладуть !
І що потім ...? Питання риторичне
показати весь коментар
19.06.2025 19:32 Відповісти
Ізраїль мав їх ООНу далекео-далеко. І їх усні рішення. Є світова проблема - ядерна зброя Ірану. Її треба вирішити. Чого Ізраїль вирішує, а інші тільки роблять ... зауваження? Ядерний гриб не чіпає інших ? А якщо Ірану чи кацапії не сподобаються якісь країни на півдні Європи, то ядерний гриб не про них ? Чому Ізраїль та Україна мають бути щитом для всього світу НАОДИНЦІ ?
показати весь коментар
19.06.2025 19:38 Відповісти
Резолюція: бу-бу-бу-бу-бу-спвчуття-бу-бу-бу-бу-засуджуємо-бу-бу-бу-бу-закликаємо
показати весь коментар
19.06.2025 19:48 Відповісти
Навіть і того вже не має бо тепер Омерика на стороні "діалогу" і ще два тижні х*йлу на роздуми покі вн х*яре по Українськім містам і цивільному населенню
показати весь коментар
19.06.2025 20:47 Відповісти
Висловлять екстренну занепокоєність і термінове засудження (які росія заблокує).
показати весь коментар
19.06.2025 19:48 Відповісти
А на кого цей Сівоха зібрався тиснути ,кацапам його "тиснення " до одного місця.
показати весь коментар
19.06.2025 19:52 Відповісти
То в них мулька нова така. У затискачів із натискунами. Але оце нове прям щось...

Ми вимагаємо чітких сигналів про необхідність посилення тиску на агресора та посилення України, включно з додатковими можливостями протиповітряної оборони", - зазначив Сибіга. Джерело: https://censor.net/ua/n3558871

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показати весь коментар
19.06.2025 19:55 Відповісти
Радбез ООН 20 червня проведе екстрене засідання щодо ударів РФ по Україні

І тагда навєрняка
Вдруг запляшут облака
І кузнєчік запілікаєт на скріпкє?
показати весь коментар
19.06.2025 19:56 Відповісти
занепокоєність, стурбованість або щось інше?
показати весь коментар
19.06.2025 20:10 Відповісти
Я вірно все прочитав? ЕКСТРИНЕ???
показати весь коментар
19.06.2025 20:42 Відповісти
І шо оце, в ооні знають шось про війну в Україні? Чи тільки про удари по Україні?
показати весь коментар
19.06.2025 20:52 Відповісти
І з ким трампісти голосуватимуть знову з маргіналами ?
показати весь коментар
19.06.2025 21:24 Відповісти
БЕСПОЛЕЗНО
показати весь коментар
19.06.2025 21:57 Відповісти
Сурово так зачитали!
показати весь коментар
19.06.2025 22:51 Відповісти
Толку з цих екстренних засідань як з козла молока.
показати весь коментар
20.06.2025 07:44 Відповісти
 
 