Совет Безопасности ООН 20 июня проведет экстренное заседание относительно ударов РФ по Украине, - Сибига

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в пятницу вечером, 20 июня, в ответ на последнюю волну террора и жестоких атак России на Украину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарю президентство Гайаны и других партнеров за поддержку просьбы Украины. Мы ожидаем, что члены Совета Безопасности ООН займут принципиальную позицию относительно российских ударов, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Мы требуем четких сигналов о необходимости усиления давления на агрессора и усиления Украины, включая дополнительные возможности противовоздушной обороны", - отметил Сибига.

Он напомнил, что прошло 100 дней с тех пор, как Украина согласилась на предложение США о полном прекращении огня, которое могло бы проложить путь к настоящему мирному процессу.

"К сожалению, Москва продолжает отвергать его и усиливает террор против гражданского населения. Только давление может заставить Россию выбрать мир вместо войны. Российская агрессия против Украины остается серьезной угрозой для глобальной стабильности", - подчеркнул министр.

Сибига добавил, что безопасность Европы, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона напрямую связана, поскольку режимы в Москве, Тегеране и Пхеньяне работают вместе, чтобы подорвать международный мир и безопасность.

"Мы должны оставаться едиными и работать вместе, чтобы противодействовать этим угрозам", - призвал министр.

Напомним, ранее Украина направила запрос о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с последним российским обстрелом.