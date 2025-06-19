РУС
Срочное заседание совбеза ООН
Совет Безопасности ООН 20 июня проведет экстренное заседание относительно ударов РФ по Украине, - Сибига

Сибига о заседании Совбеза ООН

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в пятницу вечером, 20 июня, в ответ на последнюю волну террора и жестоких атак России на Украину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарю президентство Гайаны и других партнеров за поддержку просьбы Украины. Мы ожидаем, что члены Совета Безопасности ООН займут принципиальную позицию относительно российских ударов, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Мы требуем четких сигналов о необходимости усиления давления на агрессора и усиления Украины, включая дополнительные возможности противовоздушной обороны", - отметил Сибига.

Он напомнил, что прошло 100 дней с тех пор, как Украина согласилась на предложение США о полном прекращении огня, которое могло бы проложить путь к настоящему мирному процессу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига: Прошло 100 дней, как Россия отвергает предложение США о прекращении огня. Пришло время действовать

"К сожалению, Москва продолжает отвергать его и усиливает террор против гражданского населения. Только давление может заставить Россию выбрать мир вместо войны. Российская агрессия против Украины остается серьезной угрозой для глобальной стабильности", - подчеркнул министр.

Сибига добавил, что безопасность Европы, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона напрямую связана, поскольку режимы в Москве, Тегеране и Пхеньяне работают вместе, чтобы подорвать международный мир и безопасность.

Читайте: Цель Путина очень проста: заставить лидеров G7 казаться слабыми, - Сибига после ночного обстрела призвал усилить давление на РФ

"Мы должны оставаться едиными и работать вместе, чтобы противодействовать этим угрозам", - призвал министр.

Напомним, ранее Украина направила запрос о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с последним российским обстрелом.

ООН (4255) Совбез ООН (1152) Сибига Андрей (650)
Топ комментарии
+3
Резолюція: бу-бу-бу-бу-бу-спвчуття-бу-бу-бу-бу-засуджуємо-бу-бу-бу-бу-закликаємо
19.06.2025 19:48 Ответить
+1
Висловлять екстренну занепокоєність і термінове засудження (які росія заблокує).
19.06.2025 19:48 Ответить
+1
А на кого цей Сівоха зібрався тиснути ,кацапам його "тиснення " до одного місця.
19.06.2025 19:52 Ответить
19.06.2025 19:55 Ответить
Радбез ООН 20 червня проведе екстрене засідання щодо ударів РФ по Україні

І тагда навєрняка
Вдруг запляшут облака
І кузнєчік запілікаєт на скріпкє?
19.06.2025 19:56 Ответить
занепокоєність, стурбованість або щось інше?
19.06.2025 20:10 Ответить
Я вірно все прочитав? ЕКСТРИНЕ???
19.06.2025 20:42 Ответить
І шо оце, в ооні знають шось про війну в Україні? Чи тільки про удари по Україні?
19.06.2025 20:52 Ответить
І з ким трампісти голосуватимуть знову з маргіналами ?
19.06.2025 21:24 Ответить
БЕСПОЛЕЗНО
19.06.2025 21:57 Ответить
Сурово так зачитали!
19.06.2025 22:51 Ответить
Толку з цих екстренних засідань як з козла молока.
20.06.2025 07:44 Ответить
 
 