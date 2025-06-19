Совет Безопасности ООН 20 июня проведет экстренное заседание относительно ударов РФ по Украине, - Сибига
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в пятницу вечером, 20 июня, в ответ на последнюю волну террора и жестоких атак России на Украину.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
"Я благодарю президентство Гайаны и других партнеров за поддержку просьбы Украины. Мы ожидаем, что члены Совета Безопасности ООН займут принципиальную позицию относительно российских ударов, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Мы требуем четких сигналов о необходимости усиления давления на агрессора и усиления Украины, включая дополнительные возможности противовоздушной обороны", - отметил Сибига.
Он напомнил, что прошло 100 дней с тех пор, как Украина согласилась на предложение США о полном прекращении огня, которое могло бы проложить путь к настоящему мирному процессу.
"К сожалению, Москва продолжает отвергать его и усиливает террор против гражданского населения. Только давление может заставить Россию выбрать мир вместо войны. Российская агрессия против Украины остается серьезной угрозой для глобальной стабильности", - подчеркнул министр.
Сибига добавил, что безопасность Европы, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона напрямую связана, поскольку режимы в Москве, Тегеране и Пхеньяне работают вместе, чтобы подорвать международный мир и безопасность.
"Мы должны оставаться едиными и работать вместе, чтобы противодействовать этим угрозам", - призвал министр.
Напомним, ранее Украина направила запрос о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с последним российским обстрелом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- угу , а рашка і китай , на їз позицію , як завжди вето накладуть !
І що потім ...? Питання риторичне
Ми вимагаємо чітких сигналів про необхідність посилення тиску на агресора та посилення України, включно з додатковими можливостями протиповітряної оборони", - зазначив Сибіга. Джерело: https://censor.net/ua/n3558871
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232
Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096
Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724
Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327
Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
І тагда навєрняка
Вдруг запляшут облака
І кузнєчік запілікаєт на скріпкє?