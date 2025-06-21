РУС
Новости Срочное заседание совбеза ООН
Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание относительно Украины: обсудили усиление российских обстрелов

Генсек ООН сделал заявление по поводу эскалации войны со стороны РФ

20 июня 2025 года Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, на котором обсудил усиление обстрелов Украины российскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам помощника Генсека ООН Мирослава Енчи, со времени последнего заседания Совета три недели назад Россия осуществляет масштабные атаки по украинским городам и селам. Самой смертоносной за последний год стала атака на Киев в ночь с 16 на 17 июня: погибли по меньшей мере 28 мирных жителей, более 130 получили ранения, а десятки до сих пор остаются под завалами.

В тот же день обстрелы произошли также в Одесской, Запорожской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Киевской областях, где, по сообщениям, погибло еще два человека и десятки были ранены.

По данным Управления ООН по правам человека (OHCHR), с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года в Украине погибло по меньшей мере 13 438 гражданских, в том числе 713 детей, еще 33 270 человек получили ранения.

Директор операций Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) Эдем Восорну подчеркнула, что война ежедневно влияет на жизнь миллионов украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия никого не обманет - никто не верит этой риторике, - Дания в ООН

В завершение Восорну призвала Совет Безопасности ООН:

Защищать гражданское население.

Гарантировать безопасный доступ к гуманитарной помощи.

Обеспечить устойчивую финансовую поддержку.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Украина направила запрос о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с последним российскими обстрелом. Впоследствии стало известно, что Совбез ООН 20 июня проведет экстренное заседание относительно ударов РФ по Украине

Порахували скільки загинуло цивільних...
А ті люди, що гинуть в окопах, вони хто? Вони такі самі цивільні, котрим через агресію ху#ла з його свинособаками довелося взяти в руки зброю.
Мене непокоїть лише одне питання - членам РБ ООН сподобалася кава в перерві? У них все добре, не перехвилювалися?
21.06.2025 08:25
+15
І ні слова шо рашка повинна забиратись з України нах
21.06.2025 08:17
+15
Ех!
Де ті часи, коли в Україні були дипломати.
Чалий, Лана Зеркаль, Клімкін, Дещиця...
А зараз, як не секологіні, так відставні прокурори. Дивно, що Лисий ще не посол України десь у Німеччині. Такий талант не при справі!
21.06.2025 08:34
Потужно!
21.06.2025 08:07
Неzламно(((((
21.06.2025 08:16
І ні слова шо рашка повинна забиратись з України нах
21.06.2025 08:17
Там у рашкі право вето. Вже 11 років Радбез ООН ні на що неспроможний, бо головний злочинець є одночасно і головним суддєю...
21.06.2025 09:36
Обговорили посилення російських обстрілів? Ще що за ху#ня? Потрібно посилити, бо мало?🤡🤡🤡🤡🤡
21.06.2025 08:18
ООН в теперішньому вигляді перетворився на збіговисько клоунів і потребує радикального реформування (інакше це просто дурне витрачання чималих коштів на функціонування нікому не потрібної організації). Коли ООН створювали, то існувало протистояння комуністичної і капіталістичної системи, тому був запропонований механізм, за яким вони мали стримувати одна одну. Зараз же ситуація в світі зовсім інша, тож і механізм ООН має бути змінений. Зокрема, однозначно має бути скасовано право вето і замінено, наприклад, на кваліфіковане голосування 2/3 членів Радбезу та Генасамблеї у питаннях застосування обов'язкових санкцій або навіть військової сили проти певної країни, яка порушує Статут.
21.06.2025 08:25
Порахували скільки загинуло цивільних...
А ті люди, що гинуть в окопах, вони хто? Вони такі самі цивільні, котрим через агресію ху#ла з його свинособаками довелося взяти в руки зброю.
Мене непокоїть лише одне питання - членам РБ ООН сподобалася кава в перерві? У них все добре, не перехвилювалися?
21.06.2025 08:25
Вони газіровку глушать, а в той час коли вони підраховують та занепокоюються кацапи херачать ракетами та шахедами.
21.06.2025 10:08
Кино
21.06.2025 08:29
Говорили-балакали.
21.06.2025 08:29
а трампон каже що скоро мир
21.06.2025 08:31
21.06.2025 08:32
Ех!
Де ті часи, коли в Україні були дипломати.
Чалий, Лана Зеркаль, Клімкін, Дещиця...
А зараз, як не секологіні, так відставні прокурори. Дивно, що Лисий ще не посол України десь у Німеччині. Такий талант не при справі!
21.06.2025 08:34
це коли повернули Крим дипломатичним шляхом ? згадай краще як дипломати здали ядерну зброю за туалетний папірець !
21.06.2025 08:51
Це коли мали беззаперечну підтримку штатів, навіть при рудому. Коли влупили газпром на три лярди. Коли отримали безвіз. Коли чуркіна в ООН довели до чорного пакету.Коли дипломатія з партнерами велася на рівних, а не в позі ображеного гундосого засцянця в зелених треніках з потужними менеджерами на кшталт козиря-єрмака та окуня-умерова. Один абхазський шахрай хламідія на чолі переговорної групи чого вартує!
21.06.2025 09:02
так саме тоді ,коли по дзвінку з Вашингтона здали кацапам Крим ! коли штати підтримали ковдрами і сухпаями і забороною продавати Україні будь яку зброю , коли будувались північні потоки . але кращими були часи коли дипломати з освітою в костюмах підписували договори про ракети середньої дальності і меморандуми .
21.06.2025 09:19
а не було би дзвінка від Обами - що, були тоді сили (зокрема - збройні, і не тільки: взагалі, силовики) які здатні були захищати Крим від вторгнення касапів?
А то Турчинов ніби був підпорядкований Обамі...
А то в дзвінку ніби не було застереження "на нас не розраховуйте"...
21.06.2025 09:28
так ніби Кучма не був підпорядкований Клінтону але здав ядерну зброю і Ющенко наче за Україну але дорізав літаки і продав танки і іншу зброю .. а зараз дійсно немає дипломатів є жебраки-попрошайки які випрошують зброю , яку відали професійні дипломати .
21.06.2025 10:02
ну так давай обговорювати Кучму (який, до речі, в свій час мав необхідну владу та силовиків, і не здав Тузлу) та Ющенка, і чи був на них вплив штатів, і який. А президентство Турчинова прийшлося на інший історичний час - після Януковича; з-за якого ЗСУ знищувалось в найбільшій мірі.
21.06.2025 12:54
хай би кацапи забрали Тузлу замість ядерної зброї ! я нагадаю, що саме при Кучмі кацапи запустили в Україну свої олігархічні метастази які знищили заводи , фабрики , позбавили українців робочих місць і посадили на газову голку . при Ющенку армію розпродавали найбільше , саме при ньому кацапи отримали ракети які зараз запускають . до Турчинова в мене мало запитань бо він не був справжнім президентом і мав владу лише 3 місяці з Радою регіаналів .
21.06.2025 13:18
Ладно, для цього потрібна окрема гілка з окремою інфою.
А сенс обговорення на цій полягає в тому, що в 2014-му завдяки знищенню овощем і його камаріллєю ЗСУ та української дипломатії захистити Крим Україна не мала можливостей; і я би в підтримку Романа Демченко наголосив, що ЕрЗе - це по-сутті той самий овощ з камаріллєю, які знищували ЗСУ з дипломатією в 2019-21роках. Та й зараз - також... чого варте лише звільнення Залужного, Пристайка....
21.06.2025 15:24
тобто Кучма і Ющенко не проводили демілітаризацію армії не скорочували її ? лише Вітя зек знищував армію ! дипломати часів 2014-19 років такі самі імпотенти як сьогоднішні дипломати-колишні прокурори . про генерала-інваліда я б задоволенням поспілкувався але мені не дадуть написати правду .
21.06.2025 15:49
роман, іди жити в іншій країні, є така, Орвелл називається. Там всі з подібними претензіями на ідеальність, тобі буде там зручно.
21.06.2025 15:57
я б з задоволенням , але на власне горе народився в цій ! де президентами стають висуванці олігархів замість патріотів країни . де брехня і беззаконня це норма ,де головне добратись до корита , а корупція це двигун життя .
21.06.2025 16:03
Перднули в калюжу.
21.06.2025 08:36
Так, вчергове. Коли ні на які процеси не впливаєш, залишається лише надувати щоки і заклика́ти...
21.06.2025 08:43
Посиділи, потеревенили, понатискали кнопки і піщли до їдальні. Робота мрії.
21.06.2025 08:43
В Радбезі немає кнопок, це клуб попі@діти і попити кави.
21.06.2025 09:12
Ну на мікрофонах кнопки ж натискали
21.06.2025 09:25
Ефективніше, хіба що, звернення криворізького чмоні до західних партнерів у вечірніх відосиках
21.06.2025 08:47
Стурбована занепокоєність?
21.06.2025 08:49
Говорили-балакали, сіли та й заплакали... Грьобані високооплачувані імпотенти.
21.06.2025 08:58
Варіант мирного договору:

Відбувається обмін територіями. росія віддає Україні ті частини Херсонської і Запорізької областей, які вона захватила, в обмін на ту частину Донбасу, яку вона не спромоглася захватити. Росії потрібен доступ до Криму? Україна гарантує, що не буде знищувати кримський міст.
Україна відмовляється від нато, натомість Захід дає Україні сильні гарантії.

Такий варіант вирішення конфлікту путін зможе представити росіянам як перемогу. Перед початком війни, він заявляв росіянам, що ціль війни це «визволення» Донбасу і невступ України до нато. Він скаже, що всі цілі виконано.
Україна також такий варіант зможе представити як перемогу: Звільнили Херсонську і Запорізьку області невійськовим шляхом, не витрачаючи на це життя наших військових, вступаємо в ЄС, отримали сильні гарантії від Заходу як запобіжники від нової війни.

Якими можуть бути гарантії:
+ миротворчий контингент ООН по лінії розмежування, щоб гарантувати відсутність бойових дій.
+ 30 країн заходу підписують з Україною загальний договір, що вони зобов'язуються, в випадку повторного нападу росії, надати Україні збройну і фінансову підтримку.
+ до росії доводять, що у випадку повторного нападу: автоматично запускається західний ленд ліз і росію автоматично признають країною спонсором тероризму; на росію накладають таке ж ембарго, як лежить на ірані і венесуелі (захід сам не купує у них нафти і іншим країнам не дозволяє); Україні дають ракети великої дальності і вона сама вправі буде розпоряджатися куди ними бити; Захід надає Україні 400 винищувачів.

Це кращий варіант ніж той, який зараз розглядають Україна-США, «по лінії фронту». Такий варіант нам дозволить більше територій зберегти.

Якщо путін не піде не мирний договір, інакше - воєнний шлях:
1) Захід повинен допомогти Україні почати виробляти свої далекобійні ракети.
2) Українськими ракетами знищити російські військові об'єкти (літаки, кораблі, військові заводи, військові склади)
3) Знищити російські нафто-видобувні і газо-видобувні підприємства, НПЗ, порти, через які експортується нафта, магістральні нафто-газо-проводи.
4) Добити російську промисловість - металургійні комбінати і підприємтва хімічної промисловості.
5) Знищити російські ГЕС, ТЕС, розподільні підстанції.
6) Заходу потрібно зробити українську армію сильнішою від російської, щоб в Української армії було більше ніж у російської армії: танків, БТР-ів, артилерійських установок, ***********...
7) Якщо росія ввела війська в південно-східну Україну, то чому Захід не може ввести війська в північно-західну частину України? На запрошення української влади! І хай вони розміщують тут свої військові бази.
8 ) Захід може надати україні 400 літаків і Україна може купити собі по всьому світу відставних пілотів на пенсії.
9) Україні потрібно профінансувати рос опозицію. Рос опозиція не може вести опозиційну діяльність в росії, то хай веде опозиційну діяльність з-за кордону на територію росії. Потрібно вести анти-пропаганду, виступати проти путіна і проти війни. путін тратить на пропаганду 2 млрд на рік, стільки треба витрачати і на антипропаганду. вести діяльність через супутникові канали, сайти, ютуб, телеграм, тікток, мобільні дотатки. Витрачати повно грошей на рекламу цього контенту. Чому Україна веде тільки гарячу війну, чому вона не веде інформаційну війну? З тих 100 млрд, які захід надає кожен рік Україні, 2 млрд можна виділити на інформаційну війну.
10) СБУ провести спецоперацію «Павутина 2», ціллю якої уже будуть не російські літаки, а сам путін.
21.06.2025 09:07
Ніякий варіант договору ***** непотрібен. Йому потрібна вся Україна.
"Російська армія наступає по всіх напрямках у "СВО" щодня", - каже він. Джерело: https://censor.net/ua/n3559068
21.06.2025 09:16
Йому,*****,потрібна шибениця,якнайменше.
21.06.2025 09:37
Пальчиком погрозили; нєбєнзя у відповідь нахєр послав. З папірця прочитали, справа зроблена; можна забути надовго. Не кожного ж дня оті вбивства мирняка засуджувати...
21.06.2025 09:44
Могли и своим секретарям поручить такое мега действо, не напрягаясь и дорогие костюмы не стирая о не менее дорогие кресла! Они еще лучше сформулировали бы заклики!(хотя конечно секретари и секретарши, так все это формулировали!)
21.06.2025 09:52
Хух,аж полегшало..
А я боявся,що рашу визнають терористом,а путіна воєнним злочинцем...
21.06.2025 09:59
Глибоко занепокоєні в ООН! Але до дна Маріанської впадини ще далеко, так що буде ще багато-багато занепокоєнь...
21.06.2025 10:52
 
 