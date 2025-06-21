Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание относительно Украины: обсудили усиление российских обстрелов
20 июня 2025 года Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, на котором обсудил усиление обстрелов Украины российскими войсками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По словам помощника Генсека ООН Мирослава Енчи, со времени последнего заседания Совета три недели назад Россия осуществляет масштабные атаки по украинским городам и селам. Самой смертоносной за последний год стала атака на Киев в ночь с 16 на 17 июня: погибли по меньшей мере 28 мирных жителей, более 130 получили ранения, а десятки до сих пор остаются под завалами.
В тот же день обстрелы произошли также в Одесской, Запорожской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Киевской областях, где, по сообщениям, погибло еще два человека и десятки были ранены.
По данным Управления ООН по правам человека (OHCHR), с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года в Украине погибло по меньшей мере 13 438 гражданских, в том числе 713 детей, еще 33 270 человек получили ранения.
Директор операций Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) Эдем Восорну подчеркнула, что война ежедневно влияет на жизнь миллионов украинцев.
В завершение Восорну призвала Совет Безопасности ООН:
Защищать гражданское население.
Гарантировать безопасный доступ к гуманитарной помощи.
Обеспечить устойчивую финансовую поддержку.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Украина направила запрос о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с последним российскими обстрелом. Впоследствии стало известно, что Совбез ООН 20 июня проведет экстренное заседание относительно ударов РФ по Украине
А ті люди, що гинуть в окопах, вони хто? Вони такі самі цивільні, котрим через агресію ху#ла з його свинособаками довелося взяти в руки зброю.
Мене непокоїть лише одне питання - членам РБ ООН сподобалася кава в перерві? У них все добре, не перехвилювалися?
Де ті часи, коли в Україні були дипломати.
Чалий, Лана Зеркаль, Клімкін, Дещиця...
А зараз, як не секологіні, так відставні прокурори. Дивно, що Лисий ще не посол України десь у Німеччині. Такий талант не при справі!
А то Турчинов ніби був підпорядкований Обамі...
А то в дзвінку ніби не було застереження "на нас не розраховуйте"...
А сенс обговорення на цій полягає в тому, що в 2014-му завдяки знищенню овощем і його камаріллєю ЗСУ та української дипломатії захистити Крим Україна не мала можливостей; і я би в підтримку Романа Демченко наголосив, що ЕрЗе - це по-сутті той самий овощ з камаріллєю, які знищували ЗСУ з дипломатією в 2019-21роках. Та й зараз - також... чого варте лише звільнення Залужного, Пристайка....
Відбувається обмін територіями. росія віддає Україні ті частини Херсонської і Запорізької областей, які вона захватила, в обмін на ту частину Донбасу, яку вона не спромоглася захватити. Росії потрібен доступ до Криму? Україна гарантує, що не буде знищувати кримський міст.
Україна відмовляється від нато, натомість Захід дає Україні сильні гарантії.
Такий варіант вирішення конфлікту путін зможе представити росіянам як перемогу. Перед початком війни, він заявляв росіянам, що ціль війни це «визволення» Донбасу і невступ України до нато. Він скаже, що всі цілі виконано.
Україна також такий варіант зможе представити як перемогу: Звільнили Херсонську і Запорізьку області невійськовим шляхом, не витрачаючи на це життя наших військових, вступаємо в ЄС, отримали сильні гарантії від Заходу як запобіжники від нової війни.
Якими можуть бути гарантії:
+ миротворчий контингент ООН по лінії розмежування, щоб гарантувати відсутність бойових дій.
+ 30 країн заходу підписують з Україною загальний договір, що вони зобов'язуються, в випадку повторного нападу росії, надати Україні збройну і фінансову підтримку.
+ до росії доводять, що у випадку повторного нападу: автоматично запускається західний ленд ліз і росію автоматично признають країною спонсором тероризму; на росію накладають таке ж ембарго, як лежить на ірані і венесуелі (захід сам не купує у них нафти і іншим країнам не дозволяє); Україні дають ракети великої дальності і вона сама вправі буде розпоряджатися куди ними бити; Захід надає Україні 400 винищувачів.
Це кращий варіант ніж той, який зараз розглядають Україна-США, «по лінії фронту». Такий варіант нам дозволить більше територій зберегти.
Якщо путін не піде не мирний договір, інакше - воєнний шлях:
1) Захід повинен допомогти Україні почати виробляти свої далекобійні ракети.
2) Українськими ракетами знищити російські військові об'єкти (літаки, кораблі, військові заводи, військові склади)
3) Знищити російські нафто-видобувні і газо-видобувні підприємства, НПЗ, порти, через які експортується нафта, магістральні нафто-газо-проводи.
4) Добити російську промисловість - металургійні комбінати і підприємтва хімічної промисловості.
5) Знищити російські ГЕС, ТЕС, розподільні підстанції.
6) Заходу потрібно зробити українську армію сильнішою від російської, щоб в Української армії було більше ніж у російської армії: танків, БТР-ів, артилерійських установок, ***********...
7) Якщо росія ввела війська в південно-східну Україну, то чому Захід не може ввести війська в північно-західну частину України? На запрошення української влади! І хай вони розміщують тут свої військові бази.
8 ) Захід може надати україні 400 літаків і Україна може купити собі по всьому світу відставних пілотів на пенсії.
9) Україні потрібно профінансувати рос опозицію. Рос опозиція не може вести опозиційну діяльність в росії, то хай веде опозиційну діяльність з-за кордону на територію росії. Потрібно вести анти-пропаганду, виступати проти путіна і проти війни. путін тратить на пропаганду 2 млрд на рік, стільки треба витрачати і на антипропаганду. вести діяльність через супутникові канали, сайти, ютуб, телеграм, тікток, мобільні дотатки. Витрачати повно грошей на рекламу цього контенту. Чому Україна веде тільки гарячу війну, чому вона не веде інформаційну війну? З тих 100 млрд, які захід надає кожен рік Україні, 2 млрд можна виділити на інформаційну війну.
10) СБУ провести спецоперацію «Павутина 2», ціллю якої уже будуть не російські літаки, а сам путін.
А я боявся,що рашу визнають терористом,а путіна воєнним злочинцем...