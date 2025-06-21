Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание относительно Украины: обсудили усиление российских обстрелов

20 июня 2025 года Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, на котором обсудил усиление обстрелов Украины российскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам помощника Генсека ООН Мирослава Енчи, со времени последнего заседания Совета три недели назад Россия осуществляет масштабные атаки по украинским городам и селам. Самой смертоносной за последний год стала атака на Киев в ночь с 16 на 17 июня: погибли по меньшей мере 28 мирных жителей, более 130 получили ранения, а десятки до сих пор остаются под завалами.

В тот же день обстрелы произошли также в Одесской, Запорожской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Киевской областях, где, по сообщениям, погибло еще два человека и десятки были ранены.

По данным Управления ООН по правам человека (OHCHR), с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года в Украине погибло по меньшей мере 13 438 гражданских, в том числе 713 детей, еще 33 270 человек получили ранения.

Директор операций Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) Эдем Восорну подчеркнула, что война ежедневно влияет на жизнь миллионов украинцев.

В завершение Восорну призвала Совет Безопасности ООН:

Защищать гражданское население.

Гарантировать безопасный доступ к гуманитарной помощи.

Обеспечить устойчивую финансовую поддержку.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Украина направила запрос о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с последним российскими обстрелом. Впоследствии стало известно, что Совбез ООН 20 июня проведет экстренное заседание относительно ударов РФ по Украине