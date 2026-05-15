Сибіга обговорив із главою МЗС Молдови безпеку та курс до ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 14 травня відвідав Молдову з робочим візитом де узяв участь у двосторонніх зустрічах, а також у засіданні Комітету міністрів Ради Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сибіги в соцмережі X.

Обговорення безпеки та співпраці між Україною і Молдовою

Очільник українського МЗС провів зустріч зі своїм молдавським колегою Міхаєм Попшоєм.

Сторони обговорили питання регіональної безпеки та подальше зміцнення українсько-молдовського партнерства.

Сибіга привітав молдовського колегу з проведенням засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі та подякував за організацію заходу.

Спецтрибунал щодо злочинів РФ

Візит Сибіги до Молдови триватиме й 15 травня. Очікується, що ключовою подією стане схвалення понад трьома десятками держав Часткової розширеної угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.