Сибіга обговорив із главою МЗС Молдови безпеку та курс до ЄС
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 14 травня відвідав Молдову з робочим візитом де узяв участь у двосторонніх зустрічах, а також у засіданні Комітету міністрів Ради Європи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сибіги в соцмережі X.
Обговорення безпеки та співпраці між Україною і Молдовою
Очільник українського МЗС провів зустріч зі своїм молдавським колегою Міхаєм Попшоєм.
Сторони обговорили питання регіональної безпеки та подальше зміцнення українсько-молдовського партнерства.
Сибіга привітав молдовського колегу з проведенням засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі та подякував за організацію заходу.
Спецтрибунал щодо злочинів РФ
Візит Сибіги до Молдови триватиме й 15 травня. Очікується, що ключовою подією стане схвалення понад трьома десятками держав Часткової розширеної угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
