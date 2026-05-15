315 5

Сибіга обговорив із главою МЗС Молдови безпеку та курс до ЄС

Сибіга відвідав Молдову

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 14 травня відвідав Молдову з робочим візитом де узяв участь у двосторонніх зустрічах, а також у засіданні Комітету міністрів Ради Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сибіги в соцмережі X.

Обговорення безпеки та співпраці між Україною і Молдовою

Очільник українського МЗС провів зустріч зі своїм молдавським колегою Міхаєм Попшоєм.

Сторони обговорили питання регіональної безпеки та подальше зміцнення українсько-молдовського партнерства.

Сибіга привітав молдовського колегу з проведенням засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі та подякував за організацію заходу.

Спецтрибунал щодо злочинів РФ

Візит Сибіги до Молдови триватиме й 15 травня. Очікується, що ключовою подією стане схвалення понад трьома десятками держав Часткової розширеної угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Хорошо.
Працює, звітує. Пенсійний стаж заробляє
15.05.2026 01:28 Відповісти
Де швидке засідання ООН по тероризму параши ?
15.05.2026 06:03 Відповісти
Пі...добол одна штука
Б/у
Стан поношений
15.05.2026 06:30 Відповісти
Лично, приглашаю пана Сибигу в свой властный гараж, обсудить насущные вопросы. Пользы будет столько же, но хоть время приятно проведем!
15.05.2026 06:40 Відповісти
А Сівуха не може домовитись знищити 1500 російського контингенту в Приднестровьє?
15.05.2026 07:26 Відповісти
 
 