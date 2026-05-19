446 11

Є перспективи конструктивного перезапуску відносин з Угорщиною, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду із главою МЗС Андрієм Сибігою.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За словами Зеленського, із Сибігою оновили європейські зовнішньополітичні завдання на час травня - червня.

Угорщина

"На рівні команди ведемо активний діалог із новою владою Угорщини, і є перспективи конструктивного перезапуску відносин. Міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Розраховую на результати", - зазначив президент.

Шлях до ЄС

Також обговорювали роботу із європейськими інституціями для відкриття кластерів у переговорному процесі про вступ України в Європейський Союз.

Зеленський провів нараду із Сибігою: що відомо?

"Україна зробила необхідні кроки, і важливо, щоб був чіткий графік процесів", - наголосив глава держави.

Грузія

Також Сибіга доповів про комунікацію з міністеркою закордонних справ Грузії.

Зеленський провів нараду із Сибігою: що відомо?

"Ми прагнемо нормалізації відносин та співпраці на основі взаємної поваги та взаємного посилення і готові робити кроки назустріч", - додав Зеленський.

Також президент визначив завдання щодо переговорів про закінчення російської війни та можливого представництва Європи в цьому процесі.

"Поки ці завдання непублічні. Очікуємо, що Європа буде сильною, і зі свого боку робимо все, щоб загальноєвропейські позиції та інтереси були враховані так само, як і українські. Слава Україні!" - підсумував він.

Топ коментарі
Ти б дипломатів перезапустив - бо в нас вони мають таке відношення до дипломатії як морська свинка до моря
Ти б дипломатів перезапустив - бо в нас вони мають таке відношення до дипломатії як морська свинка до моря
19.05.2026 13:38 Відповісти
Сподівають, українцям на Закарпатті залишать українську мову.
19.05.2026 13:45 Відповісти
😢😢😢
19.05.2026 13:48 Відповісти
Ага щас мадярську заставлять вчити .
19.05.2026 14:51 Відповісти
Та ніхто ж не забороняє в Україні між собою на мові теревенькати... Бажано тільки не дратувати місцеву еліту...
19.05.2026 16:23 Відповісти
Угорцам головне щоб нафтопровід працював та їхніх громадян із Закарпаття не змушували мову вчити
19.05.2026 13:49 Відповісти
Відмовляться від претензій на Закарпаття? Чи підпишуть нечувано небачений договір в стилі Зеленского? Хоч би про що, але щоб галочку покласти, і у гундосику похвалитись.
Ні те, ні друге. Знову щось мадярам уступить.
19.05.2026 13:54 Відповісти
Кто такой Вова ?
19.05.2026 16:04 Відповісти
До чого доторкнеться невідомий із плівок міндіча Вова - там дупа. Так буде і з вирішенням питання по Закарпаттю з угорцями.
19.05.2026 16:27 Відповісти
 
 