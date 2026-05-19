Є перспективи конструктивного перезапуску відносин з Угорщиною, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів нараду із главою МЗС Андрієм Сибігою.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами Зеленського, із Сибігою оновили європейські зовнішньополітичні завдання на час травня - червня.
Угорщина
"На рівні команди ведемо активний діалог із новою владою Угорщини, і є перспективи конструктивного перезапуску відносин. Міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Розраховую на результати", - зазначив президент.
Шлях до ЄС
Також обговорювали роботу із європейськими інституціями для відкриття кластерів у переговорному процесі про вступ України в Європейський Союз.
"Україна зробила необхідні кроки, і важливо, щоб був чіткий графік процесів", - наголосив глава держави.
Грузія
Також Сибіга доповів про комунікацію з міністеркою закордонних справ Грузії.
"Ми прагнемо нормалізації відносин та співпраці на основі взаємної поваги та взаємного посилення і готові робити кроки назустріч", - додав Зеленський.
Також президент визначив завдання щодо переговорів про закінчення російської війни та можливого представництва Європи в цьому процесі.
"Поки ці завдання непублічні. Очікуємо, що Європа буде сильною, і зі свого боку робимо все, щоб загальноєвропейські позиції та інтереси були враховані так само, як і українські. Слава Україні!" - підсумував він.
Ні те, ні друге. Знову щось мадярам уступить.