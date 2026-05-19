Є перспективи конструктивного перезапуску відносин з Угорщиною, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду із главою МЗС Андрієм Сибігою.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За словами Зеленського, із Сибігою оновили європейські зовнішньополітичні завдання на час травня - червня.

Читайте: Сибіга обговорив із главою МЗС Молдови безпеку та курс до ЄС

Угорщина

"На рівні команди ведемо активний діалог із новою владою Угорщини, і є перспективи конструктивного перезапуску відносин. Міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Розраховую на результати", - зазначив президент.

Шлях до ЄС

Також обговорювали роботу із європейськими інституціями для відкриття кластерів у переговорному процесі про вступ України в Європейський Союз.

"Україна зробила необхідні кроки, і важливо, щоб був чіткий графік процесів", - наголосив глава держави.

Також читайте: Зустріч Зеленського та Мадяра може відбутися вже найближчими місяцями, - Politico

Грузія

Також Сибіга доповів про комунікацію з міністеркою закордонних справ Грузії.

"Ми прагнемо нормалізації відносин та співпраці на основі взаємної поваги та взаємного посилення і готові робити кроки назустріч", - додав Зеленський.

Також президент визначив завдання щодо переговорів про закінчення російської війни та можливого представництва Європи в цьому процесі.

"Поки ці завдання непублічні. Очікуємо, що Європа буде сильною, і зі свого боку робимо все, щоб загальноєвропейські позиції та інтереси були враховані так само, як і українські. Слава Україні!" - підсумував він.

Також читайте: Україна та Угорщина цього тижня проведуть раунд консультацій, - Сибіга