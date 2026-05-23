После выборов в Венгрии могут пересмотреть блокирование санкций против РФ, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил надежду, что после выборов в Венгрии появится возможность изменить позицию в отношении блокирования санкционных режимов и отдельных лиц.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Смена векторов в Венгрии

Как отмечается, министр выразил надежду, что "теперь, после выборов в Венгрии, будет возможно пересмотреть блокировки, которые были применены в Венгрии в отношении определенных санкционных режимов и определенных санкционных лиц".

"Вот туда нужно смотреть и нужно наращивать это давление", - заявил министр.

Он подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной: сейчас время для усиления давления на Россию.

Ситуация на фронте

Так, глава МИД призвал "использовать этот момент", поскольку Россия сейчас много теряет на фронте, а российская экономика находится в сложной ситуации.

"Россияне не достигают никаких целей на поле боя и поэтому пытаются путем дипломатических манипуляций давить на Украину. Этого не будет. Мы откровенно говорим нашим партнерам, что это неправильно, особенно сейчас, проявлять слабость. А слабость - это исключения для России в санкционных режимах. Наоборот, нужно наращивать", - заявил Сибига.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Мадяр выдвинул Украине условие для открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС.

Также Сибига отмечал, что Украина и Венгрия начали экспертные консультации, есть импульс для улучшения отношений.

