Три країни ЄС продовжують односторонньо блокувати імпорт української агропродукції, - ЗМІ

Попри чинну Угоду про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ГВЗВТ) між ЄС та Україною, три держави-члени Євросоюзу досі утримують односторонні заборони на ввезення української сільськогосподарської продукції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на високопосадовця ЄС, обізнаного з ситуацією.

Про які країни йдеться?

За словами видання, станом на зараз Угорщина, Польща та Словаччина блокують імпорт певних видів сільськогосподарської продукції з України.

Співрозмовник видання наголосив, що причини таких дій мають переважно політичний характер.

Він пояснив, що оновлена ГВЗВТ уже передбачає дієві захисні механізми, які дозволяють врегульовувати ситуацію, якщо імпорт з України створює проблеми для місцевих фермерів. Однак попри це, вказані три країни ігнорують спільні правила Євросоюзу.

Водночас Брюссель продовжує вести діалог із Варшавою, Будапештом та Братиславою, наполягаючи на скасуванні односторонніх заборон та переході до механізмів регулювання, передбачених угодою з Україною.

Румунія та Болгарія, які раніше також запроваджували подібні обмеження, вже відмовилися від них, перейшовши на систему ліцензування імпорту за погодженням з українською стороною.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 22 травня премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив, що уряд країни забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України.

  • Деталі щодо запровадження такого рішення Мадяр не надав.

    Утім, 14 травня 2026 року в Угорщині офіційно завершився надзвичайний стан, який тривав шість років. Його оголосив у 2020 році уряд тодішнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана через пандемію коронавірусу. У 2022 році, після початку повномасштабної війни Росії проти України, надзвичайний стан продовжили.

Угорщина забороняла до ввезення понад 20 товарів, таких як:

  • пшениця,
  • кукурудза,
  • насіння соняшнику,
  • ріпак,
  • борошно,
  • м'ясо птиці,
  • яйця тощо.

Топ коментарі
+6
Мати таких "друзів" сусідів - не треба і ворогів. Але ж "націоналісти" - то тільки в Україні, не виконання якихось договорів - то в Україні, а так вони всі "європейці" по самі помідори і дозволяють собі ще нам там щось вказувати, колупаючи собі в носі чи жопі. Так і згадується те, що казали ще мої предки в 50-х та 60-х: "у пшеків, хто в шляпі - той і пан". Сумно, що ми маємо таких...упоротих сусідів, що використовують нашу скруту.
26.05.2026 21:01 Відповісти
Якщо застосувати дзеркальну відповідь, тамтешні фермери повісяться, особливо щодо польської молочної продукції.
26.05.2026 21:20 Відповісти
Україна це "заповідник селюків". Ми торгуємо сировиною і отримуємо за нашу працю жалюгідні копійки і презирство сусідів. Наприклад, ситуація з рапсом. Всіх дуже влаштовувало коли ми тупо продавали рапс, а сусіди робили з рапсу олію. Ми на цьому заробляли 3 мільйона баксів. Минулого року ми стали самі робити олію і заробили 103 мільйона баксів. Сусіди дуже ображені. Ми годуємо Африку по 69 доларів за тону пшениці. Годуємо Єгипет по 107 доларів. Світова ціна 362 долари. Нікому у нас навіть в голову не приходить торгувати мукою, що збільшило б прибутки України та українців в десятки разів... Ми їм потрібні саме такими селюками які в драних штанях годують ледачих і тупих негрів. А то ж вони посунуть в Європу і їх доведеться утримувати... А нам що з цього? ...
26.05.2026 22:14 Відповісти
А умеров з РНБОУ, ні кує, ні меле, з Свириденко та кабміндічами зеленського!! Ціла шобла держсекретарів в секретаріаті КМУ та ЦОВВ, лише соплі жують на посадах…
26.05.2026 20:58 Відповісти
Ну так везі до свого китайського друга нехай він купує. Китай може и по шапці дати якщо будешь патякать як зараз, це тоби не Европа.
26.05.2026 22:01 Відповісти
Ага.. торгаші, які це все везуть з Польщі в Україну, удавляться...
26.05.2026 22:06 Відповісти
НУ ЧЕРЕЗ РУМЫНИЮ И МОЛДАВИЮ ВЫВОЗИТЕ !!! А ВООБЩЕ ЭТО ТОВАРНАЯ ОБЛОГА !!!
26.05.2026 21:29 Відповісти
