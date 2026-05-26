Три країни ЄС продовжують односторонньо блокувати імпорт української агропродукції, - ЗМІ

Попри чинну Угоду про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ГВЗВТ) між ЄС та Україною, три держави-члени Євросоюзу досі утримують односторонні заборони на ввезення української сільськогосподарської продукції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на високопосадовця ЄС, обізнаного з ситуацією.

Про які країни йдеться?

За словами видання, станом на зараз Угорщина, Польща та Словаччина блокують імпорт певних видів сільськогосподарської продукції з України.

Співрозмовник видання наголосив, що причини таких дій мають переважно політичний характер.

Він пояснив, що оновлена ГВЗВТ уже передбачає дієві захисні механізми, які дозволяють врегульовувати ситуацію, якщо імпорт з України створює проблеми для місцевих фермерів. Однак попри це, вказані три країни ігнорують спільні правила Євросоюзу.

Водночас Брюссель продовжує вести діалог із Варшавою, Будапештом та Братиславою, наполягаючи на скасуванні односторонніх заборон та переході до механізмів регулювання, передбачених угодою з Україною.

Румунія та Болгарія, які раніше також запроваджували подібні обмеження, вже відмовилися від них, перейшовши на систему ліцензування імпорту за погодженням з українською стороною.

Що передувало?

Нагадаємо, 22 травня премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив, що уряд країни забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Деталі щодо запровадження такого рішення Мадяр не надав. Утім, 14 травня 2026 року в Угорщині офіційно завершився надзвичайний стан, який тривав шість років. Його оголосив у 2020 році уряд тодішнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана через пандемію коронавірусу. У 2022 році, після початку повномасштабної війни Росії проти України, надзвичайний стан продовжили.

Угорщина забороняла до ввезення понад 20 товарів, таких як:

пшениця,

кукурудза,

насіння соняшнику,

ріпак,

борошно,

м'ясо птиці,

яйця тощо.

