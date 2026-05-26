Цьогоріч Україна скоротила експорт зернових: статистика за культурами

Обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України у 2025/2026 маркетинговому році станом на 25 травня становив 32,8 млн тонн, що на 5,4 млн тонн або 14% менше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Про це повідомляє AgroPortal з посиланням на дані Державної митної служби.

Статистика за культурами:

Пшениці на зовнішні ринки відвантажено 12,3 млн тонн, що на 2,5 млн тонн або 17% менше, ніж торік.

Обсяг експорту ячменю становить близько 1,5 млн тонн, що на 36% менше за показник на ту саму дату попереднього сезону.

Жита експортовано 0,2 тис. тонн, що у десятки разів менше порівняно з 10,8 тисячі тонн роком раніше.

Кукурудзи поставлено за кордон 18,6 млн тонн, що на 9% менше, ніж у попередньому сезоні.

Експорт борошна з України становив 56,3 тис. тонн, що на 13% менше за минулорічний показник.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, у квітні 2026 року українські виробники експортували 205,7 млн штук курячих яєць, що майже на 40% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів розпочав експериментальний проєкт із впровадження механізму належної перевірки сільськогосподарської продукції, яка експортується до країн Європейського Союзу.