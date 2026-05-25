Україна збільшила експорт курячих яєць на майже 40%: хто основні імпортери?

У квітні 2026 року українські виробники експортували 205,7 млн штук курячих яєць, що майже на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє "Союз птахівників України" з посиланням на дані Державної митної служби.

Порівняно з березнем 2026 року експорт зменшився на 4,8%, однак у річному вимірі продемонстрував суттєве зростання. У порівнянні з квітнем 2025 року показник збільшився майже на 40%. Водночас виручка у квітні 2026 року зросла на 60% і становила $22,6 млн проти квітня попереднього року.

Експорт яєць за 4 місяці 2026 року

За січень-квітень 2026 року експортовано 785,2 млн штук яєць на загальну суму $88,6 млн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року:

фізичні обсяги зросли на 22%;

грошова виручка збільшилася на 72%.

Основні країни-імпортери

Найбільшими покупцями українських яєць у перші чотири місяці 2026 року стали:

Іспанія ‒ 27,4%;

Велика Британія ‒ 14,2%;

Польща ‒ 10,6%;

Ізраїль ‒ 7,7%.

Частка країн Європейського Союзу в загальному експорті становила 74%.

Як повідомлялося, у січні-березні 2026 року Україна експортувала 36,6 тис. тонн яєць, що на 18,1% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. У грошовому вираженні експорт становив $68 млн, продемонструвавши зростання на 77,1% порівняно з першим кварталом 2025 року.

Нагадаємо, наприкінці березня 2026 року в Україні зафіксували помітне підвищення цін на курячі яйця. Моніторинг онлайн-магазинів провідних торговельних мереж показав подорожчання продукту: у більшості торгових точок мінімальна вартість упаковки зросла приблизно на 4,50 грн.