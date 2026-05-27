Тракторист на Чернігівщині продовжує роботу у полі попри падіння та вибух "Шахеда" поблизу. ВIДЕО

Українські аграрії продовжують демонструвати неймовірну мужність та незламність, виконуючи свою роботу в умовах постійного російського терору. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися унікальні та водночас моторошні кадри падіння ворожого безпілотника на Чернігівщині.

Російський ударний БпЛА типу "Шахед" упав та здетонував буквально за кілька метрів від сільськогосподарської техніки, яка у цей момент працювала на полі.

Попри потужний вибух та смертельну небезпеку в безпосередній близькості, український механізатор проявив залізну витримку. Тракторист не зупинив рух і просто продовжив працювати, попри хмару диму, вогню та уламки, що розлетілися поруч із його машиною.

Топ коментарі
Це треба показати польським ХВермерам які за ********** бабло, українське зерно висипали на землю.
27.05.2026 10:42 Відповісти
"Ми, українці - трохи дивна нація... Коли на нас нападають, ми трохи боїмося... А потім нам стає "до сраки"... А коли нам стає "до сраки" - тоді починають бояться ті, хто на нас напав..."
27.05.2026 10:44 Відповісти
Сталеві яйця! Або гучно музику слухав )))
27.05.2026 10:34 Відповісти
27.05.2026 10:34 Відповісти
Передивися відео і поясни як щахед у 3 метри що пада за трактором у 6 метрів і при цьому виглядає більшим ? На жаль , кацапи повсякденно по фермерам б'ють , але це відео, швидше за все , штучно створене .
27.05.2026 22:44 Відповісти
Людина звикає до всього.До всього,крім несправедливості та підлості...
27.05.2026 10:39 Відповісти
27.05.2026 10:44 Відповісти
Думаю нам так само треба робити проти фермерів параші. Заї...али своїм терором.
27.05.2026 10:39 Відповісти
Він навряд чи цілився по фермерах. Видно на відео що падає некеровано, "у штопорі". Або підбитий, або ребом заглушений. Чи якусь систему керування переклинило. Добре що по трактору не попав. Погано, що доведеться переорувати )
27.05.2026 13:55 Відповісти
Не згоден. На мою думку добре можна бачити, що він саме підрулював у трактор, проста радіусу развороту не вистачило.
27.05.2026 19:02 Відповісти
Витрачати слабоманеврений шахед навіть при прямому керуванні як звичайний фпв по рухаючомуся трактору, який випадково побачив у полі оператор-сильно сумніваюся.
27.05.2026 19:09 Відповісти
"Він навряд чи цілився по фермерах. " Можна посперечатися - тиждень тому кацапи на Черкащині шахедом влучили у пересувну пасіку бо , ідіоти, переплутали її з пусковою ППО . Щодо конкретного відео - сумнів у його реальності , ШІ слабенько працював
27.05.2026 22:49 Відповісти
На тобі кацапня, де рукав пришивається! *** ти україця залякаєш! Нам,українцям,дуже лячно: свята правда! Але нам своє робить!!!
27.05.2026 10:40 Відповісти
От-так і живем... Люди ходять по вулицях, сидять на лавочках, працюють... А над головою "коршаки" гудуть. Хто хреститься, хто тихо, крізь зуби, матюкається... Але ніхто нікуди не біжить, ніхто не ховається... Люди ЗВИКЛИ...
27.05.2026 10:40 Відповісти
Як писав класик:
Та нехай собі як знають,
Божеволіють, конають
Нам своє робить!
27.05.2026 10:42 Відповісти
27.05.2026 10:42 Відповісти
27.05.2026 12:49 Відповісти
Та обісрався він добре.......
27.05.2026 11:02 Відповісти
Хотів-би я глянуть на тебе, під артобстрілом... Коли хочеться стать таким "пласким" і "маленьким", щоб тебе осколки облітали... Тоді-б, було видно, настільки товщими стали твої штани... Від "мулу"...
Бо чим далі від поля бою - тим "героїчнішими" стають дописи в коментарях...
27.05.2026 11:26 Відповісти
..тільки дурень "нічого не боїться"..
головне - тримати тверезий контроль над собою і "своє робить"..
27.05.2026 11:30 Відповісти
Не встиг..жужку навряд він почув...а контузію скоріш за все отримав
27.05.2026 19:54 Відповісти
и эти питары пытаются победить таких людей? Повінь не повінь, а орати треба.
27.05.2026 11:24 Відповісти
Повезло людині
27.05.2026 14:33 Відповісти
Коли вибухає перший, злякатися не встигаєш, страх з'являється, коли розумієш, що може прилетіти другий.
27.05.2026 19:24 Відповісти
 
 