Тракторист на Чернігівщині продовжує роботу у полі попри падіння та вибух "Шахеда" поблизу. ВIДЕО

Українські аграрії продовжують демонструвати неймовірну мужність та незламність, виконуючи свою роботу в умовах постійного російського терору. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися унікальні та водночас моторошні кадри падіння ворожого безпілотника на Чернігівщині.

Російський ударний БпЛА типу "Шахед" упав та здетонував буквально за кілька метрів від сільськогосподарської техніки, яка у цей момент працювала на полі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Попри потужний вибух та смертельну небезпеку в безпосередній близькості, український механізатор проявив залізну витримку. Тракторист не зупинив рух і просто продовжив працювати, попри хмару диму, вогню та уламки, що розлетілися поруч із його машиною.

Читайте: Українські аграрії працюють із технікою дуже інтенсивно: навантаження у 3 рази вище, ніж в Європі

Також читайте: Українські виробники тракторів заповнили нішу, яку раніше займала техніка з Білорусі, – Висоцький