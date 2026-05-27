Тракторист на Чернігівщині продовжує роботу у полі попри падіння та вибух "Шахеда" поблизу. ВIДЕО
Українські аграрії продовжують демонструвати неймовірну мужність та незламність, виконуючи свою роботу в умовах постійного російського терору. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися унікальні та водночас моторошні кадри падіння ворожого безпілотника на Чернігівщині.
Російський ударний БпЛА типу "Шахед" упав та здетонував буквально за кілька метрів від сільськогосподарської техніки, яка у цей момент працювала на полі.
Попри потужний вибух та смертельну небезпеку в безпосередній близькості, український механізатор проявив залізну витримку. Тракторист не зупинив рух і просто продовжив працювати, попри хмару диму, вогню та уламки, що розлетілися поруч із його машиною.
Та нехай собі як знають,
Божеволіють, конають
Нам своє робить!
Бо чим далі від поля бою - тим "героїчнішими" стають дописи в коментарях...
головне - тримати тверезий контроль над собою і "своє робить"..