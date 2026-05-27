Ворог масовано атакував дронами Чернігів: пошкоджено підприємство

У ніч проти середи, 27 травня 2026 року, війська РФ масовано атакували ударними дронами територію Чернігова.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВА Дмитро Брижинський, ініформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

"Місто перебуває під масованою атакою ворога. Перебувайте в безпечних місцях", - писав після 2 години ночі він.

Згодом очільник МВА поінформував, що у Чернігові пролунало біля 15 вибухів.

Наслідки

За даними Брижинського, внаслідок атаки пошкоджено одне з підприємств міста.

Інформації про постраждалих не надходило.

Більше про ворожу атаку на цю мить не відомо.

