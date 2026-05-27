Ворог масовано атакував дронами Чернігів: пошкоджено підприємство
У ніч проти середи, 27 травня 2026 року, війська РФ масовано атакували ударними дронами територію Чернігова.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВА Дмитро Брижинський, ініформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Місто перебуває під масованою атакою ворога. Перебувайте в безпечних місцях", - писав після 2 години ночі він.
Згодом очільник МВА поінформував, що у Чернігові пролунало біля 15 вибухів.
Наслідки
- За даними Брижинського, внаслідок атаки пошкоджено одне з підприємств міста.
- Інформації про постраждалих не надходило.
- Більше про ворожу атаку на цю мить не відомо.
