У Чернігові російський БпЛА влучив у підприємство

У Чернігові російські війська завдали удару по одному з підприємств міста.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки та робота служб

За його словами, внаслідок падіння безпілотного літального апарата зафіксовано загоряння житлового будинку. Попередньо інформації про постраждалих немає.

На місцях події працюють усі екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та перевіряють територію на безпеку.

Раніше повідомлялося про рух реактивних безпілотників у напрямку Чернігова.

